Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se s predsjednikom Republike Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim, predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem, te ministrom vanjskih poslova te države Bujarom Osmanijem.

Turković boravi u službenoj i radnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, s ciljem jačanja odnosa i regionalnog povezivanja.

Nakon sastanka s Osmanijem održana je i konferencija za novinare tokom koje je Turković istakla kako Bosna i Hercegovina sa Sjevernom Makedonijom nema otvorenih pitanja, ali da saradnja može i mora biti mnogo intenzivnija.

"Zato smo danas razgovarali o jačanju naših veza, saradnji i situaciji u regiji Zapadnog Balkana u novim geopolitičkim okolnostima. Veze su neupitne, historijske, kulturne, veze između običnih ljudi su neraskidive i one prelaze sve granice. Mi se ovdje osjećamo kao kod kuće. Međutim, potrebno je uspostaviti i funkcionalni okvir za bolju putnu komunikaciju, te osnažiti ekonomsko povezivanje. Imamo niz bilateralnih sporazuma, ali nedostaje nam aviolinija Sarajevo - Skoplje. Možda obje strane trebaju više investirati u tom pravcu i rezultati će biti bolji. Bilo bi dobro da što prije potpišemo i međudržavni sporazum o ekonomskoj saradnji o čemu smo i danas razgovarali", navela je Turković.

Sjeverna Makedonija ulazi u period predsjedavanja OSCE-om što je važno ne samo za Sjevernu Makedoniju nego i za cijelu regiju.

"Obje države su nerijetko žrtve i nekih regionalnih kretanja koja utječu na naš brži napredak ka Evropskoj uniji. Na izvjestan način naše dvije države povezuje i to što smo bili bez trunke krivice za raspad bivše države, a pretrpjeli smo najviše i najteže posljedice", istakla je Turković.

Razgovarano je i o situaciji u regiji i napretku ka EU.

"Bosna i Hercegovina stoga zagovara regionalnu saradnju u okvirima Berlinskog procesa, s ciljem da naše povezivanje ubrza približavanje cijele regije Evropskoj uniji. To je pravac gdje želimo ići. BiH je kandidatskim statusom ostvarila historijski napredak i sada je prilika da ispunjavanjem preostalih uvjeta dođemo do otvaranja pregovora o članstvu. To neće biti lako imajući u vidu političku situaciju u našoj državi. Formiranje nestabilnih vlada sa uskim koalicijama te narušavanje balansa na štetu jednog naroda, nije put koji će nam donijeti brzi napredak. Upoznala sam i kolegu Bujara sa dešavanjima u BiH nakon izbora i perspektivom kakvu gledamo, dodala je Turković.

Zvaničnici Sjeverne Makedonije su izrazili spremnost za jačanje odnosa te za konkretne zajedničke aktivnosti za uspostavu redovnog direktnog leta između dvije države.