Kada je pre više od tri decenije počeo da skuplja igračkice Asteriksa iz "kinder jaja", Radivoj Dado Juhik verovatno nije imao ideju da će ga to odvesti u kolekcionarsku strast koja je pre tri godine prerasla u muzej igračkica sa oko 15.000 eksponata sa oznakom "Kinder" iz raznih krajeva sveta.

Deo kuće u Sremskim Karlovcima preuredio je u izložbeni prostor koji, osim prijatelja, poznanika i zainteresovanih, posećuju i organizovane turističke grupe. U tom jedinstvenom privatnom muzeju u Srbiji, među izloženim eksponatima nema duplikata, ali to i nije celokupna kolekcija Dade Juhika, pa planira da izradi nove vitrine i time proširi muzej i broj igračkica.

Sve je krenulo od serije "Asteriks" koja je izašla 1991. godine. Kao i svi klinci tih godina, čitali smo i sakupljali stripove, i strip "Asteriks" mi je bio jedan od lepših. I onda su se u "kinder jajima" pojavile igračkice, pa sam počeo da ih sakupljam da kompletiram celu seriju figurica. U to vreme figurice su se sklapale kao makete, kao avioni. Kidao si sa plastike i sklapao ih. I dok sam skupljao "Asteriksa", bilo je tu i drugih figurica i to je bio početak. Jer, kada vidiš jednu-dve figurice, to nije ništa, ali kada sastaviš celu seriju, e, onda dobiješ lepotu. I to je bio početak ove priče koja je još daleko od kraja“, kaže Dado Juhik.

Broj figurica po motivima crtanih filmova, aviončići, automobilčići i razne druge figurice koje su se mogle pronaći u plastičnim jajima ispod slatke čokoladne opne, rastao je kontinuirano. Dado Juhik počeo je da ih stavlja u vitrine kako bi ih sortirao i zaštitio od prašine. I tako, vitrina po vitrina i stiglo se do više od 30 staklenih boksova.

„One lepše su izložene, a ostale su u kutijama. Čekaju nove vitrine“, navodi Dado Juhik.

Od "kinder jaja" ima zaista sve što čoveku može da padne na pamet. Bukvalno, od igle do lokomotive. A da ogovara opisu i standardu, svaki artikal do koga dođe prolazi katalošku proveru, jer i u ovom hobiju postoje propisi šta je "Kinder", a šta nije.

Najveći broj figurica je pravljen za nemačko i italijansko tržište, ali se u vitrinama ovog neobičnog muzeja nalaze i eksponati iz Francuske, Rusije, Ukrajine, a van evropskog prostora, tu su "kinder figurice" iz Japana, Kine, Indije i Meksika.

„U Evropi postoje dileri, odnosno prodavnice koje prodaju kolekcionarske igračke i stripove. Imamo i kolekcionarske razmene i sajmove. I tako dolazim do novih, odnosno potrebnih figurica“, navodi Dado Juhik.

Za razliku od ljubitelja "kinder jaja", Dado je više ljubitelj igračaka, odnosno figurica.

Kolekcionarstvo je prolazilo kroz različite faze, ali nije odustajao. Tako da danas posetilac njegovog muzeja može da vidi figurice od različitog materijala, od plastike do metalnih, i prati razvoj tih igračaka koje su išle u čokoladnom pakovanju. Tu su specijalne edicije za Novu godinu, Uskrs, Božić, diorame, slike sastavljene od puzli.

„Prve figurice Asteriksa su se pojavile 1975. ili 1976. godine. Iz te serije imam samo dve figurice i jako je teško do toga doći. Takođe, imam nekoliko plastičnih figurica s početka osamdesetih. Jer plastika je krta i teško se može nabaviti“, kaže Dado.

Kolekcionarstvo je pretrpelo udarac tokom pandemije koronavirusa, pa je dosta sajmova otkazivano i prestali su da se organizuju. No, održava preko društvenih mreža komunikaciju s drugim kolekcionarima. Iako je njegova kolekcija premašila 15.000 figura, još nije završio.

„Želim do kraja godine da kompletiram dve serije. I 'Asteriks'. Od njega je sve počelo, i želeo bih da kompletiram sve serije tih figurica“, zaključuje Radivoj Dado Juhik.