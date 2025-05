Premijer Srbije u tehničkom mandatu i lider Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je u srijedu da će SNS u četvrtak predsjedniku Srbije predložiti formiranje nove vlade i nekoliko imena za mandatara.

Vučević je za K1 televiziju rekao da će ispred liste okupljene oko SNS-a na konsultacijama učestvovati delegacija od osam članova, pet ispred SNS-a i tri predstavnika koalicionih partnera.

"Naš stav je da treba da idemo u izbor nove vlade, da napravimo dodatni napor da se izabere nova vlada do 18. aprila. Treba to učiniti i neki dan prije, jer novi mandatar mora da obavi konsultacije oko sastava novog kabineta, pa onda to moraju da potvrde stranački organi. Mi idemo sutra na konsultacije s prijedlogom da se formira nova vlada i doći ćemo s nekoliko imena mandatara", najavio je Vučević.

On je istakao da će doći da čuju predsjednika i vide koncept nove vlade, jer to, kako je naveo, nije samo tehničko-tehnološki proces i ne radi se samo o rokovima, već je riječ o tome šta je suština te vlade i šta treba da uradi u narednom periodu.

"Mislim da će biti velikih promjena u vladi i to ne samo na mjestu premijera - i u vladi i u dubini, od državnih sekretara do direktora javnih preduzeća. Mislim da će biti velikih iznenađenja, možda i oko mandatara bude veliko iznenađenje", rekao je Vučević, prenosi Tanjug.

On je kazao da smatra da u novoj vladi treba da bude mnogo novih ljudi.

"Mojom ostavkom, imajući u vidu sve okolnosti u kojima se nalazimo pet mjeseci, potrebne su dubinske promjene kako bismo pokušali da dođemo do društvenog dijaloga. To bi bio jedan od zaključaka šta vlada mora da radi", dodao je Vučević.

Ocijenio je da bi manji kabinet mogao da bude efikasniji i operativniji.

Vučević je objasnio da mandatar bira svoj tim, ali da to ne radi sam, već u razgovoru sa strankom, koalicionim partnerima i predsjednikom.

"Morate da prihvatite i neka kompromisna rješenja, jer koalicioni partneri i neki ljudi u stranci imaju svoja viđenja", dodao je on.

Vučević je rekao da bi, čak i da nije bilo ove situacije u zemlji, bilo rekonstrukcije vlade.

"Bilo bi je upravo u ovom periodu. Približavajući se godišnjici izbora vlade 2. maja išli bismo na rekonstrukciju, dubinsku i veliku. Nije uvijek u pitanju personalno rješenje, treba insistirati na rekonstrukciji i politike", istakao je Vučević.

Vučević je podnio ostavku na mjesto premijera 28. januara u jeku blokada i protesta u Srbiji pokrenutih nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine. Skupština Srbije je ostavku premijera konstatovala 19. marta, nakon čega je počeo teći rok od 30 dana za formiranje nove vlade.