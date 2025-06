Satirični film reditelja Rubena Ostlunda “Trougao tuge”, u koprodukciji Turske radio-televizijske korporacije (TRT), osvojio je tri nominacije za Oscara, uključujući i nominaciju za najbolji film.

Nominacije su u utorak objavili Riz Ahmed i Allison Williams iz akademskog teatra Samuel Goldwyn na Beverly Hillsu u Kaliforniji.

"Trougao tuge" je dominirao na dodjeli Evropskih filmskih nagrada (EFA), osvojivši nagrade za najbolji film, najbolju režiju, najbolji scenarij i najbolju mušku ulogu koju je dobio glumac Zlatko Burić.

Film koji prikazuje manekenke i ultrabogate ljude na kruzeru, da bi njihov status iznenada bio narušen neočekivanim događajima, zapravo je satira o neukusu ektremnog bogatstva koja je osvojila glavnu nagradu filmskog festivala u Cannesu – Zlatnu palmu.

Sada se takmiči s devet kandidata za najbolji film Oscara: „Sve u isto vrijeme“ (“Everything Everywhere All at Once”), „Duhovi ostrva“ (“The Banshees of Inisherin”), „Fabelmanovi“ (“The Fabelmans”), “Tar,” “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way vode”, “Elvis”, “Na zapadu ništa novo” („All Quiet on the Western Front“) i “Žene govore” („Women Talking“).

Među filmovima, "Sve u isto vrijeme" Daniela Scheinerta i Daniela Kwana osvojio je vodećih 11 nominacija, uključujući priznanja Michelle Yeoh i povratnika Ke Huy Quana.

Uz nominaciju za najbolji film, "Trougao tuge" je nominovan i za najbolji originalni scenarij, a njegov režiser Ostlund nominiran je za najboljeg reditelja.

Dok su prošlogodišnjom dodjelom Oscara dominirali servisi za streaming - Apple TV+ "CODA" osvojio je nagradu za najbolji film, a Netflix je osvojio 27 vodećih nominacija - filmovi koji su privukli gledaoce su mnogi od ovogodišnjih glavnih kandidata.

Ovdje je lista glavnih nominacija za ovogodišnjeg Oscara:

Najbolji reditelj: Ruben Ostlund, “Trougao tuge”; Martin McDonagh, “Duhovi ostrva”; Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Sve u isto vrijeme”; Steven Spielberg, “Fabelmanovi”; Todd Field, “Tar”.

Najbolja glumica: Ana de Armas, “Plavuša”; Cate Blanchett, “Tár”; Andrea Riseborough, “To Leslie”; Michelle Williams, “Fabelmanovi”; Michelle Yeoh, “ Sve u isto vrijeme”.

Najbolji glumac: Brendan Fraser, “Kit”; Colin Farrell, “Duhovi ostrva”; Austin Butler, “Elvis”; Bill Nighy, “ Živjeti”; Paul Mescal, “Aftersun”.

Najbolja sporedna glumica: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”; Hong Chau, “Kit”; Kerry Condon, “Duhovi ostrva”; Jamie Lee Curtis, “Sve u isto vrijeme”; Stephanie Hsu, "Sve u isto vrijeme".

Najbolji sporedni glumac: Brian Tyree Henry, “Causeway”; Judd Hirsch, “Fabelmanovi”; Brendan Gleeson, “Duhovi ostrva”; Barry Keoghan, “Duhovi ostrva”; Ke Huy Quan, “Sve u isto vrijeme”.

Najbolji međunarodni igrani film: “ Na zapadu ništa novo” (Njemačka); “Argentina, 1985” (Argentina); “Blizu” (Belgija); “EO” (Poljska); “Tiha djevojka” (Irska).

Najbolji originalni scenarij: “Trougao tuge”; “Sve u isto vrijeme”; "Duhovi ostrva”; “Fabelmanovi”; “Tar”.

Najbolja originalna muzika: Volker Bertelmann, “Na zapadu ništa novo”; Justin Hurwitz, “Babylon”; Carter Burwell, “Duhovi ostrva”; Son Lux, “Sve u isto vrijeme”; John Williams, "Fabelmanovi".

Najbolji animirani film: “Pinokio Guillerma del Tora”; “Marcel školjka s cipelama”; “Mačak u čizmama: Posljednja želja”; "More“.