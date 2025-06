Bijenale islamske umjetnosti, čiji je cilj "premostiti prošlost, sadašnjost i budućnost", otvoren je 1983. godine na zapadnom terminalu za hadž koji je osvojio nagradu Aga Khan u Džedi u Saudijskoj Arabiji.

Tema bijenala, “Awwal Bait”, što znači „Prva kuća“, koja se odnosi na Kabu u Meki, prikazuje radove više od 60 poznatih i novih umjetnika iz cijelog svijeta, pored više od 60 novih narudžbi, 280 artefakata i više od 15 nikad do sada izloženih umjetničkih djela, od 23. januara do 23. aprila.

Korištenje ovog prostora dodatno naglašava geografski značaj bijenala. Džeda je stoljećima služila kao raskrsnica kulturnih razmjena i ulazna luka za hodočasnike koji putuju u Meku i Medinu. Poziv da zastanemo i razmotrimo rituale koji djeluju kao lični kompas, a istovremeno imaju moć da podstiču osjećaj zajedništva i pripadnosti među ljudima.

Prošireni opseg bijenala uključuje savremena umjetnička, kao i dizajnerska i arhitektonska djela, zanate i radove iz drugih oblasti, jer istražuje utjecaj islama na kulturni život.

S više od 12.000 kvadratnih metara izložbenog prostora za istraživanje, posjetitelj je pozvan da se upusti u uzbudljivo putovanje kroz pet galerija i ogromnu nadstrešnicu. Bijenale ima dva primarna izložbena prostora za umjetnost i artefakte: prvi je niz unutrašnjih galerija, dok se drugi sastoji od paviljona Meke i Medine i vanjskog prostora ispod krova terminala hadža.

Dr. Saad Alrashid, poznati arheolog i učenjak; dr. Julian Raby, bivši direktor Nacionalnog muzeja azijske umjetnosti Smithsonian instituta i dr. Omniya Abdel Barr zaokružuju impresivan kustoski tim zajedno s arhitekticom Sumayyom Vally. Oni se udružuju svojom upotrebom medija, tehnika i praksi, kao i zajedničkim temama duhovnosti, zajedništva i pripadnosti koje istražuju u svojim radovima.

Jedna od najpoznatijih kustosica među njima, Sumayya Vally, suosnivačica arhitektonske i istraživačke prakse Counterspace sa sjedištem u Johannesburgu, crpi inspiraciju iz vlastitog iskustva hadžskog terminala kao hodočasnika i izražava koliko je bila impresionirana kada je svjedočila okupljanju svijeta pod ovom „beskonačnom krošnjom“, dok su ljudi iz različitih kultura koji govore različitim jezicima dijelili hranu, vodili jedni druge u molitvi i čekali satima na istom mjestu – scena je koju ona definira kao demonstriranje „ogromnog osjećaja zajedništva“.

"Program nastoji istražiti taj osjećaj pripadnosti", dodala je. „Mislim da se duhovnost nalazi u ritualnoj praksi; ne nalazi se nužno samo u bilo kojoj kitnjastoj ili otvorenoj konstrukciji".

Događaj nije „običan“ bijenale, već „veoma strukturirana, gotovo pozorišna izložba“, kaže kustos Julian Raby, direktor emeritus Nacionalnog muzeja azijske umjetnosti pri Smithsonian institutu, dodajući: "Mogao bih zamisliti da bi antropološki muzej mogao raspravljati o molitvi, ali to bi bila vrlo suhoparno predstavljanje osjećaja."

Utjelovljene emocije

Iskustvo bijenala trebalo bi da odražava putovanje duše jer ono počinje u mraku i kreće se prema svjetlu.

Dok gosti ulaze, nailaze na najnoviji projekat američko-libanskog umjetnika Josepha Namyja, Cosmic Breath, kolekciju snimljenih poziva na molitvu iz različitih nacija i epoha koji se sviraju u harmoniji, predstavljajući vječni, valoviti poziv.

Instalacija “Hvatač valova” (Wave Catcher), koju je kreirao saudijski umjetnik i istraživač Basmah Felemban, materijalizira ezan (islamski poziv na molitvu) u niz valovitih oblika, koji predstavljaju dah koji muslimani upijaju između svakog stiha i fraze. Izraz "buhur", što znači "mora" na arapskom, koristi se za definiranje poetskih metara koji kontroliraju ezanske fraze, visine i fleksije, prema Vallyju.

Ezan je islamski poziv na javnu molitvu (namaz) u džamiji, koji uči mujezin u propisano doba dana.

Bijenale se nastavlja kroz teme vode i vudua, rituala pročišćavanja. S komadima pečene gline različitih boja nabavljenim iz svih dijelova njegove zemlje, marokanski umjetnik M'barek Bouhchichi istražuje ljepotu širine islama u svojoj najnovijoj narudžbi, Kolona min Torab, „Svi su sa Zemlje“.

Pogrebna povorka imama Abdullaha Harona, vođe muslimanske zajednice kojeg je ubila policija aparthejda 1969. godine, u centru je djela Među ljudima, postojećeg djela južnoafričkog autora Haroona Gunn-Saliea koje on dalje proširuje. Djelo uključuje 1.000 livenih kufijskih šešira, zajedno s čitanjima njegove kćeri i udovice na dženazi. "To su stvari koje ostavljamo iza sebe nakon što umremo", kaže Vally, dodajući da predstava naglašava djela dobrote i pravde kao oblike obožavanja.

Vani, bijenale istražuje mnoge načine na koje ljudi okupljaju i grade zajednice, posebno u pogledu Hidžaza kao centra kulturne razmjene. Jedan takav je “Sve može biti mjesto bogosluženja” (Anywhere Can Be A Place of Worship) kompanije Syn Architects, arhitektura koja odražava stari prostor iz vremena poslanika Muhameda.

Svi terminali prikazuju historijske artefakte koji su se čuvali u Poslanikovoj džamiji u Medini i Masjid al-Haramu u Meki, kao i moderne umjetničke kreacije na koje su utjecala ova sveta mjesta.