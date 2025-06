Novi Pazar se 19. januara suočio s velikom elementarnom nepogodom. U najvećem gradu regije Sandžak na više lokacija izlile su se gotovo sve reke koje protiču kroz taj grad. Od tada su na terenu brojne službe, na sanaciji posledica poplave i prevenciji rade svakodnevno ljudstvo i mašine javnih i privatnih preduzeća, ali i brojni volonteri koji pomažu kako bi se sačuvali životi i imovina Novopazaraca u slučaju ponovnog izlivanja reka.

Teren sa saradnicima obilazi i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Sa građanima razgovara o posledicama katastrofe i tome kako da se što pre nadomesti nastala šteta.

Gradonačelnik Biševac kaže da su poslednje poplave napravile štetu, a da je grad ostao bez dvojice građana koji su žrtve elementarne nepogode.

"Nažalost, dva života, dvojicu naših sugrađana, smo izgubili. Ovo je najveća poplava u Novom Pazaru nakon one od 1979. godine. Uprkos tome, materijalna šteta je manja nego prilikom svih ranijih poplava i to zahvaljujući prevenciji i svemu što je urađeno proteklih godina. Izgrađeno je 13 brana, dva i po kilometra rečnog korita u industrijskoj zoni. Štete ima, ali je daleko manja na domaćinstvima nego ranije. Komisija je na terenu i šteta se popisuje. Ovih dana na terenu su mašine i ljudi mnogih preduzeća, članovi Štaba za vanredne situacije, privredni subjekti i volonteri, i svi pomažu na sanaciji i prevenciji", rekao je Biševac.

On je izrazio saučešće porodicama žrtava poplave i istakao da će se sva nastala šteta sanirati i posledice poplava otkloniti, ali da jedino se ne mogu nadoknaditi ljudski životi.

Biševac je zahvalio svim sugrađanima i volonterima na solidarnosti i pomoći prilikom postavljanja vreća sa peskom na rečnim obalama, ali i svim službama koje su tragale za telima dvojice utopljenika.

Gradonačelnik Biševac je rekao da je politika Novog Pazara prijateljstvo i dobri odnosi sa svim narodima i državama, a da je prva u tom nizu Republika Turkiye sa kojom Sandžak ima bratske i rodbinske veze. Ističe da ni ovog puta podrška nije izostala.

"Kao i mnogo puta do sada, kada bi građani Novog Pazara i Sandžaka bili u nevolji, Republika Turkiye i njen narod su bili tu da pomognu. Bošnjaci u Sandžaku i oni koji žive u Turkiye, a poreklom su iz Sandžaka, su most saradnje i prijateljstva između Srbije i Turkiye. Zvali su nas upravo naši ljudi iz Turkiye i ponudili pomoć. Ovog puta nas je zvao Bajram Akgul i ponudio pomoć, pitao je šta je to najpotrebnije kako bi se pomoglo građanima Novog Pazara i Sandžaka, i to sve uz pomoć ministra unutrašnjih poslova Turkiye Sulejmana Sojlua i ambasadora Turkiye u Srbiji Hamija Aksoja. Oni su učinili sve kako bi ta pomoć što pre stigla do građana Novog Pazara i pomogla u sanaciji i prevenciji od ovakvih elementarnih nepogoda. Spremili su za nas pomoć u opremi, ali i stručnu pomoć koja je izuzetno važna", rekao je Biševac.

Dodao je da su za dobre odnose dve države, ali i za mnoge realizovane projekte u Sandžaku i svaku vrstu pomoći zaslužni i predstavnici udruženja koji okupljaju Bošnjake u Turkiye, a koji su iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine.

Podsetimo, i tokom najtežih trenutaka u Novom Pazaru za vreme koronavirusa, u ovaj kraj stizali su konvoji pomoći zdravstvenim ustanovama i stanovništvu.