U toku je obnova džamije Muje Kotezlije u selu Kotezi na rubu Popovog polja. Riječ je o jednom od najstarijih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini, porušenom 1942. i ujedno nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Obnova je započela ljetos i polako se bliži kraju, na radost vjernika u ovom dijelu zemlje.

“Džamija Muje Kotezlije u Kotezima jedna je od najstarijih u ovom dijelu Hercegovine. Sagradio ju je Mujo Kotezlija za vrijeme Osmanske vladavine u selu Kotezi, na prostoru Popovog polja, između Ljubinja i Trebinja. Inicijativa za sanaciju odavno postoji u našem Medžlisu. Nažalost, od 1942. ona je van funkcije kada je s nje skinut krov i odnesen na privatne objekte. Tokom protekle dvije godine započeli smo proceduru obnavljanja i prikupljanja projektne dokumentacije za obnovu. Džamija je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, pa je prikupljanje dokumentacije iziskivalo dodatni napor. Hvala dragom Bogu u roku od dvije godine smo uspjeli sve prikupiti, i dozvole od Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, pa je obnova krenula 1. jula 2022. godine“, rekao je za Agenciju Anadolija (AA) glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Trebinje Sadik ef. Fazlagić.

Iako je izvjesno da radovi neće biti okončane u zacrtanom roku, džamija će vrata vjernicima otvoriti sigurno u ovoj godini.

“Prema podacima koje smo dobili od izvođača – firme Građevinar Fajić iz Mostara, objekat je pri kraju. Pri kraju su ustvari unutrašnji radovi. Džamija je nakon 80 godina nedavno dobila novi krov. Pokrivena je kamenom pločom i dobila je novi izgled. Minaret je ostao u kvalitetnom stanju i pri kraju je i njegova obnova. Zahtjevniji posao će biti sanacija i izgradnja dodatnih objekata - abdesthane koja je u blizini džamije, zgrade mekteba koja će se također planirati i harema koji se tu nalazi. Očekujemo da će obnova biti gotova ove godine. Ne znamo tačan datum. Planirali smo da će to biti do ramazana, ali je izvjesno da će se rok ipak probiti. Očekujemo to od prilike za pola godine“, navodi efendija Fazlagić.

Svih pet dnevnih vakata se neće obavljati. Veće aktivnosti u džematu će biti tokom svetog mjeseca ramazana.

“Vjerovatno će to biti kao i u ostalim džamijama ovdje. Tokom ramazana će se klanjati teravih namaz, povremeno i džuma namaz, a džamija će biti dostupna i prolaznicima koji budu prolazili i nanijetili da dođu, da je posjete i u njoj obave namaz. Tu će biti objekat za abdest, za odmoriti se, ali i obaviti namaz“, rekao je trebinjski glavni imam Sadik ef. Fazlagić.

Godine 1942. uništen je krov džamije, a kasnije i mektepski prostor, te prostorija za smještaj mualima. Nacionalnim spomenikom proglašena je 2003. godine.