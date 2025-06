Uprkos obećanjima o dekarbonizaciji, najveće svjetske banke i finansijske institucije nastavljaju finansirati širenje proizvodnje fosilnih goriva širom svijeta, navodi se u novom izvještaju.

U izvještaju koji je objavila grupa nevladinih organizacija uključujući Reclaim Finance i 350.org, stoji da su, nakon što su se obavezale na nulte ciljeve pridruživanjem Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), finansijske institucije nastavile da ulijevaju stotine milijardi dolara u kompanije za razvoj fosilnih goriva.

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) pokrenut je u aprilu 2021. kako bi se olakšala i ubrzala dekarbonizacija svjetske ekonomije i doprinijela ostvarenju globalnog cilja nulte neto emisije do 2050. godine.

Usprkos tome, izvještaj pod nazivom “Dodavanje ulja na vatru: GFANZ finansiranje širenja fosilnih goriva” sugerira da 161 od tih institucija nije ispunila to obećanje.

Posao kao i obično

Omogućavanje novih projekata fosilnih goriva je zaista kontraproduktivno s ciljem ograničavanja globalnog zagrijavanja na 1,5°C i „zaključat će emisije stakleničkih plinova decenijama“, objašnjava Reclaim Finance u svom saopštenju.

„Ipak, to je uobičajeno za većinu banaka i investitora koji nastavljaju da podržavaju proizvođače fosilnih goriva bez ikakvih ograničenja, uprkos njihovoj visokoj posvećenosti neutralnosti ugljika“, rekao je Pinson.

Štaviše, u izvještaju se navodi da je od pristupanja alijansi samo nekoliko od ovih institucija implementiralo politike koje ograničavaju finansiranje novih projekata fosilnih goriva ili kompanija koje provode inicijative.

Samo 61 članica usvojila je planove koji uskraćuju podršku kompanijama koje provode nove projekte fosilnih goriva, a nijedna nema procedure koje se odnose na ograničavanje zagrijavanja na ispod 1,5°C.

"Njihovo zeleno pranje je još štetnije jer baca sumnju na iskrenost svih obaveza neto nule i potkopava napore onih koji zaista djeluju za klimu", rekao je Pinson.

“Klimatski piromani”Ujedinjene nacije su u junu dodale zaustavljanje finansiranja novih inicijativa za fosilna goriva među svoje neto nulte kriterije, a novembarski izvještaj naglašava da prestanak finansiranja novih fosilnih goriva mora biti dio kredibilnih akcija ka cilju neto nula.

Iako GFANZ ne zahtijeva da svi njegovi članovi uskoče u neto nulti voz, sektorski savezi koji su okupljeni u okviru njega, uključujući Net-Zero Banking Alliance (NZBA) i Net Zero Asset Managers inicijativu (NZAM), su strane neto nultog zaloga i podliježu kriterijima.

Ipak, Reclaim Finance kaže da je od pristupanja GFANZ-u 56 najvećih banaka u NZBA-u obezbijedilo 270 milijardi dolara za 102 velika širitelja fosilnih goriva, a od septembra 2022. 58 najvećih članica NZAM-a držalo je najmanje 847 milijardi dolara dionica i obveznica u 201 glavni proizvođač fosilnih goriva.

"Članovi GFANZ-a djeluju kao klimatski piromani", rekao je viši analitičar Reclaim Finance Paddy McCully u njihovom saopštenju za javnost.

“GFANZ i savezi njegovi članovi bit će vjerodostojni tek nakon što pokrenu svoju igru i insistiraju da njihovi članovi pomognu u brzom okončanju ere ekspanzije uglja, nafte i fosilnog plina”, dodao je McCully.

Iako je zaustavljanje ekspanzije dobro uspostavljene industrije nafte i plina, koja je „jedna od najvećih i najmoćnijih svjetskih ekonomskih sila“, izazov „privatni finansijski sektor je možda najmoćnija globalna industrija i ne samo da je jedinstvena odgovornost i sposobnost da se forsiraju promjene, ali se kroz GFANZ također velikim dijelom obavezao na to“, zaključuje se u izvještaju.