NATO u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, izjavio je u ponedjeljak generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte tokom radne posjete Sarajevu.

„Svaka aktivnost koja podriva ustavni poredak BiH je neprihvatljiva, zapaljiva retorika je opasna“, poručio je Rutte i dodao da je na političkim liderima Bosne i Hercegovine da preuzmu odgovornost za stanje u zemlji.

Rutte se o okviru radne posjete Bosni i Hercegovini sastao sa članovima Predsjedništva BiH, a nakon sastanka je izrazio podršku radu Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR).

"Svaka aktivnost koja podriva Dejtonski sporazum, ustavni poredak ili državne institucije je neprihvatljiva. Zapaljiva retorika i postupci su opasni, jer predstavljaju veliku opasnost za stabilnost i sigurnost BiH. Na kraju je do političkih lidera BiH da preuzmu odgovornost, a to ste vas troje. Nema druge predstave u gradu, to morate uraditi vi. To je bila moja ključna poruka - ova zemlja gleda u vas troje", poručio je članovima Predsjedništva BiH.

Potvrdio je da će NATO ostati uz BiH u slučaju eskalacije.

"Naravno, imam i zabrinutost vezano za sigurnosnu situaciju, ali ovo nije 1992. godina i nećemo dopustiti sigurnosni vakuum. Međunarodna zajednica je ovdje i posvećena je nastavku naše snažne podrške, i kroz EUFOR i NATO. Znam da je EUFOR u potpunosti spreman održati sigurno i stabilno okruženje u BiH. Nećemo dopustiti da se teško postignuti mir ugrozi, a NATO će nastaviti da vas podržava na vašem evroatlanskom putu na kojem ostvarujete napredak. Ovo radimo zajedno s našim međunarodnim partnerima, s Evropskom unijom i visokim predstavnikom", rekao je Rutte.

Rutte je ponovio kako domaći "politički lideri moraju uraditi svoj dio posla."

"Region će imati koristi od trajne posvećenosti stabilnosti i miru. Naglašavam istu stvar svim akterima u regionu. Posvećeni smo našoj saradnji i želimo vidjeti kako napreduje i raste naše partnerstvo. Spremni smo graditi i izgraditi dugotrajnu saradnju NATO-a i Oružanih snaga. Bilo bi sjajno da možete više potrošiti na OS BiH. Krećemo se u korak s vama i u skladu s vašim suverenim odlukama", rekao je Rutte i zaključio:

"Vaš suverenitet i teritorijalni integritet su temeljni i za sigurnost i za stabilnost ovog regiona. Bosna i Hercegovina može računati na potpunu pomoć NATO-a".