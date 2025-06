Ambasador Bosne i Hercegovine u Ankari Adis Alagić studentski život je i proveo u Turkiye, a danas kaže da se tokom tih pet godina uvijek osjećao kao kod kuće i da nikada nije naišao na negativan odgovor kada je tražio nešto što mu je trebalo.

Ambasador Alagić je svršenik Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Istanbulu, govorio je o svojim iskustvima, programu stipendiranja i mogućnosti studiranja u Republici Turkiye.

Program stipendiranja “Turkiye Burslari“ provodi se širom svijeta i nudi mladim mogućnost besplatnog školovanja na prestižnim turskim univerzitetima, a ambasador Alagić je istakao da je to odlična prilika za mlade i veoma važan program i za Bosnu i Hercegovinu koja sa Republikom Turkiye ima čvrste odnose sa tendencijom daljeg jačanja.

“Odnosi između nas u oblastima politike, ekonomije, kulture, turizma, trgovine i zdravstva iz dana u dan se povećavaju i učvršćuju. Mladi su ti koji će se time baviti u budućnosti“, rekao je Alagić i dodao da Bosni i Hercegovini zato trebaju obrazovani, vrijedni ljudi koji poznaju kulture i jezike dviju zemalja.

Ukazujući na činjenice da je Turkiye velika i jaka država te regionalni centar, ambasador Alagić je kazao da je upravo ta zemlja odlična prilika za obrazovanje, razvoj i sticanje iskustva za mlade ljude te je dodao da su tu i metropole poput Istanbula, Ankare, Izmira i Burse.

“Turkiye je također napravila vrlo važne pomake i na polju tehnologije, komunikacija i istraživanja svemira. Čuo sam od prijatelja koji radi u Indiji izreku 'ako ste spremni za Indiju, spremni ste za svijet'. Mislim da ovo u potpunosti vrijedi za Turkiye, to je moje lično iskustvo“, rekao je ambasador Alagić.

Alagić je diplomirao, ali i prvo radno iskustvo stekao u Turkiye, a potom se vratio u rodnu Bosnu i Hercegovinu i radio na jačanju odnosa između te dvije zemlje.

“Sretan sam što to radim. Kao jedna od vodećih zemalja u oblastima ekonomije, trgovine i ulaganja, Turkiye je dala vrlo važan doprinos mom razvoju. To se također odnosi na moj trenutni posao“, kazao je ambasador Alagić.

Navodeći da je Turkiye mjesto gdje se susreću različiti narodi, etničke grupe, kulture i civilizacije, Alagić je kazao da je ona važna i geopolitički i geostrateški i da ima velika bogatstva.

Kao poliglota koji govori više jezika, Alagić posebnu važnost pridaje turskom jeziku koji mu, kako je kazao, omogućava komunikaciju sa širokim područjem u svijetu, a ne samo u Turkiye.

Alagić smatra da je turski jezik harmoničan, logičan, pravilima uokviren i algoritmičan jezik i da ga nije teško naučiti.

- U Turkiye kao kod kuće –

Alagić je kazao i da se u Turkiye oduvijek osjećao kao kod kuće te je ukazao na čuvenu tursku gostoljubivost, u šta se uvjerio i tokom studentskog života kada, kako je kazao, nikada nije odbijen za nešto što mu je trebalo.

“Čak i kada nisu mogli, svi su pokušavali na neki način da nam pomognu, bez obzira da li su to nastavnici, prolaznici ulici i trgovac iz radnje pored studentskog doma“, rekao je Alagić.

Istakao je da je imao sretne i udobne studentske dane u prelijepom Istanbulu u kojem je stekao prijatelje iz cijele regije, a obilazeći gradove širom Turkiye se uvjerio u nevjerovatnu tursku srdačnost i toplinu. Ipak, posebno su mu dragi gradovi Bursa, Samsun i Konya.

Navodeći da život nikada ne prestaje u živim, živahnim i velikim gradovima Turkiye, Alagić je kazao da i manja mjesta nude jedinstvene ljepote. Nešto sa čim se susreo samo u Turkiye je i to što po dolasku u neko mjesto ljudi prvo pitaju po čemu je to mjesto poznato. Naime, smatra da to potvrđuje da svaki grad i mjesto ima nešto poznato i prepoznatljivo.

Ambasador je kazao da Turkiye obiluje ljepotama, ali i da u svim njenim gradovima postoje moderni i kvalitetni univerziteti.

Naglasivši kako Turkiye pridaje posebnu važnost i mjesto Bosni i Hercegovini, ambasador Alagić je rekao da to ne mogu razumjeti svi, ali da i to studentima omogućava lijep i udoban studentski život te priliku za obrazovanje i razvoj u Turkiye.

On je studentima savjetovao da u Turkiye ne gube ni tren slobodnog vremena jer je mnogo toga što mogu i trebaju vidjeti, probati, iskusiti, naučiti i osjetiti.

Preporučivši da se u Turkiye obrati posebna pažnja na poduzetništvo, udruživanje i nevladine organizacije, Alagić je rekao da osim obrazovanja treba uspostaviti više kontakata u kontekstu kako studentskih organizacija i fondacija, tako i honorarnih poslova koliko god to zakon i škola dopuštaju.

- Mogućnosti i prilike koje univerziteti u Turkiye nude -

Podsjetivši na zapadnjačku izreko koja kaže da čovjek vrijedi onoliko koliko ima širok krug ljudi koje poznaje, ambasador Alagić je kazao da je studiranjem u Istanbulu stekao prijateljstva ljudi koji dolaze i različitih država svijeta.

“Na univerzitetima Turkiye studiraju studenti iz cijelog svijeta i moguće je steći lijep krug poznanstava. Ponosan sam što sam svršenik Univerziteta u Istanbulu, na kojem se svake godine priređuje program posvećen Bosni i Hercegovini. To rade i drugi univerziteti. Naše dvije zemlje imaju mnogo zajedničkih tačaka i sličnosti kada je riječ o kulturi i historiji“, naglasio je Alagić.

Ambasador Alagić je 19. i 20. januara prisustvovao Forumu turskih alumnista koji je u Istanbulu okupio 200 istaknutih pojedinaca iz 60 država.

“Tu smo osjetili veliku snagu jer su se, između ostalih, okupili jedan vrlo uspješan poslovni čovjek iz Mongolije, jedan vrlo uspješan političar iz Crne Gore, ambasador iz Bosne i Hercegovine i jedna vrlo uspješna liječnica iz Južne Koreje. Pričali smo i smijali se, kao da se poznajemo cijeli život. To je velika snaga i prijateljstvo. Među nama postoji veliku razumijevanje. Zahvalni smo Direkciji za tursku dijasporu i srodne zajednice YTB koja je to organizirala“, pričao je Alagić.

Posebno se zahvalivši čelniku YTB-a Abdullahu Erenu i njegovom timu na takvoj prilici za druženje turskih alumnista, Alagić je rekao da je pripremljeno mnogo projekata.

“Napomenuo bih dva projekta. Prvi je Udruženje turskih alumnista u Sarajevu. Oni rade jako dobar posao i okupljaju turske alumniste u Bosni i Hercegovini. Oni rade jako važan posao za naše zemlje. Drugi je Udruženje Zambak koje okuplja Bošnjakinje iz balkanskih zemalja u Turkiye. Jako brzo napreduju i imaju našu podršku. Imaju organizirane aktivnosti na polju obrazovanja, kurseva bosanskog i turskog jezika, književnosti i kulture“, istakao je ambasador Alagić.

On je na kraju razgovora kazao da su sve to rezultati studiranja u Turkiye.