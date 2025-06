Ministarstvo kulture i turizma Republike Turkiye predstavilo je turističke rezultate za 2022. godinu.

Prema podacima turske granične službe, broj turista koje je Turkiye primila tokom 2022. premašio je 51,4 miliona što je 99 posto od rekordnih 51,8 miliona iz pretpandemijske 2019.

Turkiye je postala treće najveće turističko tržište na svijetu.

Predstavljajući turističke rezultate iz 2022. godine, Republika Turkiye potvrdila je veliki povratak nakon pandemije te predstavila turističku strategiju za narednih pet godina. Turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy predstavio je turističke rezultate Turkiye iz prošle godine.

"Do kraja 2022. podaci o globalnoj turističkoj posjećenosti oporavili su se za 65 posto u poređenju sa vremenom prije pandemije, ali Turkiye se gotovo približila brojkama koje je imala prije pandemije. Naš rast prihoda od turizma još je impresivniji: u 2022. prihodi Turkiye od turizma dostigli su rekordnih 46,3 milijarde dolara s povećanjem od 19 posto u usporedbi s 2019. Ovi rezultati potvrđuju da se Turkiye sjajno oporavila nakon pandemije, a mi smo uvjereni da ćemo dovesti 90 miliona turista i dostići 100 dolara milijardi prihoda od turizma do kraja 2028.", rekao je Ersoy.

Turkiye će povećati svoje globalne promotivne aktivnosti i fokusirati se na održivost.

"Kako bismo ostvarili svoje ciljeve u idućih pet godina, fokusirat ćemo se na diverzifikaciju tržišta, globalnu promociju i brendiranje naših specifičnih regija i proizvoda te stvaranje održivog turističkog ekosistema. Turkiye je prva zemlja u svijetu koja je potpisala sporazum o saradnji s Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC) na državnom nivou. Naš ugovor nalaže plan sačinjen od tri koraka do kraja 2030. i do tada ćemo imati 100 posto održivi turistički ekosistem u našoj zemlji. Naše aktivnosti brendiranja i globalne promocije povećavat će se iz godine u godinu, a do kraja 2028. godine imat ćemo ukupno devet destinacijskih i 20 proizvodnih podbrendova koji će cijelom svijetu predstaviti cjelokupnu turističku i kulturnu ponudu naše zemlje. Održat ćemo raznolikost i kontinuitet u komunikaciji, tako da ćemo do 2028. poslovati s budžetom za marketinške komunikacije od 225 miliona dolara", naglasio je turski ministar.

Turkiye će se fokusirati na specifična područja u svojim aktivnostima promocije turizma u među kojima vjerski, gastro i sportski turizam s posebnim fokusom na biciklistički turizam te MICE (kongresni) turizam.

Posebna pažnja Turkiye bit će usmjerena na zdravstveni turizam te raznolikost turističke ponude u svih 81. gradova tokom 12 mjeseci u godini.

Stvaranjem arheološki privlačnih turističkih tačaka, Turkiye će nastaviti svoja arheološka istraživanja na području Taš Tepelera – najstarijem neolitskom nalazištu na svijetu te pokrenuti nove arheološke parkove u Sideu, Antaliji, Kapadokiji, Izmiru i drugim mjestima.