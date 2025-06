Gradu Novom Pazaru danas je uručena donacija Republike Turkiye, koja će pomoći pri sanaciji posledica nedavnih poplava, ali i u slučaju novih elementarnih nepogoda. Institucije Republike Turkiye opredelile su vrednu oporemu za najveći grad regije Sandžak. Donacija obuhvata pet muljnih pumpi, deset pumpi za izbacivanje vode, petnaest sušilica i oko sto pari gumenih čizama i kabanica.

U ime građana Novog Pazara na brzoj reakciji iz Republike Turkiye zahvalio je pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Nihad Hasanović, istakavši da se u nevolji poznaju pravi prijatelji, a da Republika Turkiye uvek prva reaguje u takvim situacija prema lokalnim samoupravama u Sandžaku, posebno kroz konkretne primere, donacije i pomoć.

"Ovo što je Republika Turkiye donirala Gradu Novom Pazaru je oprema koja će sigurno u budućnosti u velikoj meri pomoći sektoru za vanredne situacije. Videli ste 19. januara kakve su kiše pale u celom području, ne samo u Novom Pazaru, nažalost izgubili smo dvojicu naših sugrađana. To je nenadoknadiv gubitak za porodice i naš grad. Materijalna šteta će se srediti i dovesti u red. Danas smo razgovarali i o budućoj saradnji, znamo koliko je Novi Pazar i Sandžak bio most saradnje sa Republikom Turkiye, ona je uvek u uzlaznoj liniji i nikada bolji odnosi nisu nego danas", rekao je pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Nihad Hasanović.

On je dodao i da je AFAD jedna od najboljih organizacija na svetu u delovanju u vanrednim situacijama i da će saradnja sa njima puno značiti.

"Došli smo na inicijativu da bi ambasador Turkiye u Beogradu mogao da inicira da AFAD potpiše memorandum sa Sektorom za vanredne situacije Republike Srbije, da razmene iskustva, da jedni drugima pomognu, a da se kasnije taj oblik saradnje spusti i na lokalni nivo. Kao što je do sada Turkiye pomagala Gradu Novom Pazaru i čitavom Sandžaku i Srbiji, na polju zdravstva, sporta i obrazovanja, pokazali su da su iskreni prijatelji i u svakoj nevolji i ekstremnoj situaciji da su tu da pomognu", rekao je Hasanović.

On je zahvalio predsedniku Republike Turkiye Redžepu Tajipu Erdoganu, konzulu Turkiye u Novom Pazaru Basaru Basolu i narodu Turkiye što uvek pomažu ovom kraju.

Uručivši vrednu donaciju, ambasador Turkiye u Beogradu Hami Aksoy rekao je da Sandžak i bratski narod na podršku i pomoć Turkiye uvek mogu da računaju.

Dobri odnosi dve države i dvojice predsednika ogledaju se u brojnim rezultatima, naveo je Aksoy.

"Kada smo čuli za velike poplave koje su zadesile ovaj kraj, odmah smo stupili u kontakt sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem. Rekli smo mu da smo spremni da sa svim svojim institucijama ukažemo pomoć u ovoj nevolji. Gradonačelnika je kontaktirao i predsednik DEIK-a Bajram Akgul. Nakon toga, ja sam kontaktirao direktora AFAD-a i uputio mu zahteve gradonačelnika Novog Pazara za neophodnu pomoć. Delegacija AFAD-a odmah je stigla u Novi Pazar i oni su uložili napor po pitanju nabavke opreme koju smo mi danas predali Gradu Novom Pazaru. AFAD je institucija kojom se ponosimo, jer oni uvek brzo reaguju u ovakvim situacijama. Oni su izvršili analizu toga šta je sve neophodno i ta oprema je predata Gradskoj upravi", rekao je ambasador Turkiye u Beogradu Hami Aksoy.

Aksoy je rekao da će Turkiye uvek pomagati Sandžaku i da će u tome uvek biti prva zemlja. Aksoy je podsetio da je nedavno u Turkiye ministar spoljnih poslova te zemlje Mevlut Cavusoglu o poplavama koje su zadesile ovaj kraj razgovarao sa svojim srbijanskim kolegom Ivicom Dačićem. Aksoy je naglasio da su predsednici Srbije i Turkiye, Vučić i Erdogan, u pravu kada kažu da je ovo zlatno doba u odnosima dve zemlje.

"Što su bolji odnosi dve države, to će biti i bolji odnosi sa našim bratskim narodom u Sandžaku. Prošle godine smo sa Vučićem ovde otvorili put od Novog Pazara do Tutina ,koji je izgradila naša kompanija Tasyapi. Mi pridajemo veliki značaj razvoju ovog kraja, a to čini i predsednik Srbije Aleksandar Vučić", rekao je Aksoy.

Prethodnih dana Novi Pazar, Sjenicu, Tutin i Prijepolje obišli su eksperti AFAD-a. Sagovornici su, osim današnje primopredaje donacije, dogovorili i dalje korake u pomoći ovom kraju u prevenciji i delovanju u slučaju elementarnih nepogoda.