Moje putovanje u provinciju Kars legendarnim Istočnim ekspresom - putovanje koje smatram životnim iskustvom koje se nalazi na mojoj listi za 2023, počelo je u glavnom gradu Turkiye, Ankari. Stigao sam na željezničku stanicu u historijskoj četvrti Ulus nešto ranije od vremena polaska voza u 17:55, kako bih izbliza pogledao stanicu dizajniranu u stilu „Art Decoa“ izgrađenu 1937. godine.

Nakon što je krenuo na svoje prvo putovanje u maju 1949, Istočni ekspres svakodnevno povezuje centralnu Anadoliju Turkiye s njenim istočnim Kavkazom. Cijelo putovanje traje više od 25 sati, a ruta duga 1.310 kilometara zaustavlja se u centralnoanadolskim provincijama Kirikkale, Kajseri i Sivas, provlačeći se kroz istočni Erzincan i Erzurum prije nego što stigne na odredište u sjeveroistočnom Karsu, nadomak Gruzije i Armenije.

Zbog sve veće popularnosti među domaćim i stranim stanovništvom tokom zime, turske državne željeznice su nedavno pokrenule Turistički istočni ekspres, kojem je potrebno šest sati duže da stigne u Kars nego Istočnom ekspresu i koji je u upotrebi od 2019.

Međutim, bio je izazov da rezervišem mjesto na turističkom istočnom ekspresu, jer se karte uvijek rasprodaju za nekoliko sekundi, pa sam odlučio da uzmem originalni voz i ostao u zoni standardne klase.

Kad sam se udobno smjestio, sklupčan s knjigom o Anadoliji, lica su prolazila pored mene, a u pozadini prekrasna scena koja se pojavljivala kroz prozore. Ovo bi mogao biti prvi put da sam osjetio zvuk čeličnih točkova koji se kotrljaju po šinama ispod mene s toliko jasnoće.

Probudio sam se sljedećeg jutra u 7 ujutro uz zvuk potpuno drugačijeg dijalekta turskog, dok smo izlazili iz Sivas Divrigi, okruga poznatog po svojim historijskim artefaktima iz perioda anadolskih Seldžuka. Prve sate hrskavog dana proveo sam diveći se pogledu na beskrajne anadolske stepe dok sam uživao u zalihama sušenih orašastih plodova i voća.

Kako smo se približili podnevu, pridružio sam se nekim stranim turistima koji su pijuckali tursku kafu ili pokušavali da naruče pokretima ruku. Provincija Erzincan pružila je najspektakularniji prizor od svih, sa svojim valovitim brdima, snijegom prekrivenim planinama u daljini i rijekom Eufrat koja curi niz anadolsku visoravan. Zamišljao sam sebe na jednom od setova filma „Nuri Bilge Ceylan“ dok je sunce prodiralo kroz prozore.

Nakon kratkog zaustavljanja u pokrajini Erzurum, poznatoj po svom skijalištu i ukusnom Cag kebabu, vožnja vlakom je bila prilično brza, i ubrzo sam se zatekao kako stižem na svoje konačno odredište. Kars, čija me je gorka temperatura od minus 16 stepeni Celzija ubola kada sam se spustio vozom, probušivši kosti i ruke dok sam jurio u svoj hostel.

Za svoj prvi doručak u najistočnijoj provinciji Turkiye, uputio sam se u Serhat Lokantasi, mali neturistički restoran, za svoje prvo lokalno kulinarsko iskustvo. Supa "Sinir paca" napravljena je od ovčije kaše pomiješana sa sirćetom, bijelim lukom i crvenom paprikom, dajući mi toplinu i energiju za dan koji je ispred mene.

Znatiželja me je odvela do drevnog grada Ani, koji se nalazi 42 kilometra od centra grada. Srednjovjekovni grad, kojeg još uvijek iskopavaju turski arheolozi, ugostio je oko 24 civilizacije, od Urarta i Sasanida do Armena i Seldžuka. S pogledom na Arpacay koja dijeli Turkiye i Armeniju, ovo mjesto okuplja domove, vojne zgrade, vjerske objekte i bazare, formirajući urbanistički plan koji su stoljećima crtali kršćani i muslimani. Među registrovanim dobrima, crkva Tigran Honents, koja datira iz 13. vijeka, privlači pažnju posjetilaca svojim dobro očuvanim ikonama. Još jedna znamenitost je džamija Ebul Menučehr, prva turska džamija u Anadoliji, izgrađena krajem 11. vijeka.

Moj drugi dan bio je posvećen šetnji centrom grada, počevši od zamka u Karsu, koji je do danas služio kao „treće oko“ historijskog Puta svile, a nalazi se na brdu i nudi panormaski pogled na cijeli grad. Ova citadela iz 12. vijeka gleda na obližnje lokacije, uključujući džamiju Kumbet, džamiju Ulu, džamiju Evlija, potok Kars i Kameni most, pored niza historijskih hamama: Mazlumaga, Cuma i Muradiye.

Nakon panoramskog pogleda, prošetao sam zabačenim gradskim ulicama - ulicama koje su inspirisale flaneura u meni svojom karakterističnom arhitekturom iz carskog doba. Jedinstveno urbano tkivo u baltičkom stilu na bazaltnom kamenu i fasadama zgrada je rezultat ruske okupacije provincije između 1878. i 1918. Uronio sam u eklektičnu arhitekturu dok su padale pahulje i gubio pojam o vremenu dok sam slikao zgrade, mnoge koje trenutno služe kao vladine institucije. Ovaj dio pokrajine Kars odražava riječi Džemala Sureje, koji ga je opisao kao „bijeli, neispavani i daleki“ zbog zimskih snijega i njegove lokacije na samom istočnom kraju zemlje.

Odmarajući se od lutanja i ispijanja Salepa, toplog mliječnog napitka posluženog s cimetom u prahu koji sam kupio od uličnog prodavača da se zagrijem na minus 8 stepeni Celzija, ušao sam u radnju da probam čuveni karski sir, lokalni favorit zbog svoje jake arome i teksture mlijeka karških krava i ovaca koje pasu na visinskim livadama, gdje se nalazi 1.600 cvjetnica. Pored preko 200 prodavnica sira, pokrajina je domaćin festivala i muzeja posvećenog siru kako bi se ojačao imidž ovog gradskog brenda. Za večeru sam odabrao restoran Hanimeli (što na turskom znači „ženska ruka“), koji služi izbor ukusnih jela u rustikalnom ambijentu u zagrijanoj turskoj peći na drva. Pečena guska, piroške (ruske punjene lepinje), hangel, hašil, piti i evelik supa samo su neki od lokalnih specijaliteta koji odražavaju multikulturalne etnografske kodove koje provincija dijeli sa Azerbejdžanom, Iranom i Molokanskom kulturom. Gafil konah i umac helva neki su od deserta koji osiguravaju ugodan završetak obroka u ovom lokalu.

Kako se sve dobre stvari bliže kraju, moje trodnevno putovanje, uključujući jednodnevnu vožnju vozom, također se završilo. Ne samo da me je putovanje zadovoljilo u gastronomskom i historijskom smislu, već mi je dalo nove i inspirativne poglede na život.

Slike i baneri ovog članka preuzeti su iz štamparije Maarif iz kolekcije Ergin Tonuk.