Turistička agencija Centrotours predstavila je u petak u Sarajevu program ljetovanja "Turska ljeto 2023", na kojem su predstavljeni turistički potencijali i neki od najvećih hotelskih lanaca u Turkiye.

Interesovanje za ljetovanje u Turkiye je veće nego prethodnih godina, pa se očekuje da će ove godine bh. građani ljetovati na Antalijskoj rivijeri u velikom broju.

Ataše za kulturu i turizam Republike Turkiye Ahmet Atabas izjavio je da je Centrotours jedan od najvećih i najuspješnijih turističkih operatera u Bosni i Hercegovini koji svake godine u Turkiye šalje veliki broj bh. turista.

Istakao je da je 2022. za turski turizam bila veoma uspješna godina tokom koje je tu zemlju posjetilo oko 200.000 turista iz BiH, što je rekordan broj.

"Zadovoljni smo tim brojem, ali se nadamo da će on biti povećan za čak 50 posto. Stoga je ovakva vrsta saradnje značajna. To podržava i Ministarstvo turizma Republike Turkiye i agencija za promociju i razvoj turizma. Tako da se nadamo uspješnoj saradnji i u narednoj sezoni. Republika Turkiye je tokom 2022. ugostila 52 miliona turista, dostigli smo broj predpandemijskog rekorda, što je svakako veliki uspjeh. Mi ćemo nastaviti promovisati svoju zemlju, sarađivati sa svim turističkim agencijama, jer one daju značajan doprinos u svemu tome", rekao je Atabas i pozvao sve ljubitelje Turkiye i njenih turističkih destinacija da posjete tu zemlju ove godine.

Direktor turističke agencije Centrotours Muamer Lutvić izjavio je da su Antalijska i u zadnje vrijeme Egejska rivijera u Turkiye jako popularne na bh. tržištu i da su rezervacije već počele.

"Zaista imaju kvalitetne hotele. Večeras smo doveli predstavnike nekih od najboljih hotela da se predstave. Za razliku od prošle godine, 'booking' ove godine ide još bolje. Ove godine smo povećali kapacitete, letimo svaki dan za Antaliju tokom sezone s Turkish Airlinesom, a za Bodrum letimo dvaput sedmično. Očekujemo da će i ove godine veliki broj naših klijenata, turista ljetovati u Turskoj", rekao je Lutvić.

Kako je kazao Turci su ekpserti u turističkim uslugama i među najboljim su na svijetu u tom sektoru.

"To su prepoznali i naši klijenti i već godinama ljetujemo u Turskoj", naglasio je Lutvić, dodavši da su i turski turisti među najbrojnijim u BiH već godinama.

Na kraju je izrazio nadu da bi građani BiH ovog ljeta mogli u Turkiye putovati samo s ličnim kartama.