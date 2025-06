Rezultati najnovijeg istraživanja naučnika sa Univerziteta u Kanzasu mogu sigurno poslužiti kao podsjetnik mnogima da čak i malo društvene interakcije, odnosno druženja, ali ne na društvenim mrežama, može mnogo pomoći u smislu povećanja sreće i lijepih i pozitivnih osjećanja.

Istraživači ističu da razgovor s prijateljem čak samo jednom u toku dana može povećati osjećaj sreće i smanjiti nivo stresa do kraja tog dana. Napominju također da ovi razgovori mogu biti u rasponu od zezanja i obične šale do jednostavnog davanja do znanja nekome da mislite na njega.

“Ovaj naučni rad je bio pokušaj da se definiše kvalitetna komunikacija u kontekstu ljudskih odnosa“, istakao je profesor komunikologije na Univerzitetu Kanzas i stručnjak za prijateljstvo Jeffrey Hall.

“Vrste komunikacije koje smo odabrali da proučavamo bile su one koje su prikazane u ranijim istraživanjima kako bi se ljudi osjećali povezaniji kroz razgovor”, dodao je.

Aspekti komunikacije

Istraživački tim se fokusirao na nekoliko aspekata komunikacije kao što su: smislen razgovor, pokazivanje brige, zezanje, slušanje, vrednovanje drugih i njihovog mišljenja i iskreni komplimenti.

Više od 900 učesnika iz pet univerzitetskih kampusa učestvovalo je u ovoj studiji – prije, za vrijeme i nakon pandemije. Volonteri su morali da se uključe u jedno od navedenih komunikacijskih ponašanja u jednom danu, a zatim iste noći izvještavati o osjećajima stresa, povezanosti, anksioznosti, sreće, usamljenosti i cjelokupnog kvaliteta njihovog dana.

Hall napominje da nije bilo previše bitno u koji od razgovora je neko bio uključen. Čini se da je sam čin obraćanja prijatelju na jedan od spomenutih načina ono što je ustvari najvažnije.

"Jedna od poruka ovog istraživanja je da postoji mnogo puteva ka istom cilju", napominje se u studiji.

Kvantitet ili kvalitet?

“Postoji mnogo dobrih istraživanja koja pokazuju da su broj interakcija koje imate, kao i kvalitet interakcija povezani s tim da ste manje usamljena, sretnija i povezanija osoba”, ističe prof. Hall.

Iako je ovo najnovije istraživanje pokazalo da je čak i samo jedan razgovor dovoljan za povećanje sreće i blagostanja, bitno je spomenuti da je više druženja svakako mnogo korisnije. Učesnici studije koji su imali kvalitetnije razgovore imali su viši osjećaj sreće.

“To znači da što ste više slušali svoje prijatelje, što ste više brinuli o njima, što ste više odvojili vremena da cijenite tuđa mišljenja, to ste se bolje osjećali na kraju dana”, pojasnio je prof. Hall te dodao:

„Ovo znači da ne samo ljudi koji već imaju ispunjen život imaju kvalitetnije razgovore. Ova studija dokazuje da svako ko nađe vremena za kvalitetan razgovor može poboljšati svoju sreću i blagostanje. Komunikacijom možemo promijeniti kako se osjećamo svakog dana.”

Ono što je možda i najvažnije, istraživanje pokazuje da visokokvalitetna komunikacija licem u lice više doprinosi osjećaju sreće i dobrobiti nego elektronski kontakt ili kontakt na društvenim medijima.

"Ako je barem jedan od njihovih kvalitetnih razgovora bio licem u lice, to je bilo veoma važno", kazao je ovaj istraživač.

Kvalitetna komunikacija

Prof. Hall ističe da studija također pokazuje da ljudi koriste razgovore s prijateljima kako bi stekli i određeni osjećaj pripadnosti.

“Kvalitetan razgovor je bio najvažniji za povezanost i stres. Ovo ustvari podržava ideju da koristimo komunikaciju kako bismo zadovoljili svoju potrebu za pripadanjem, i na taj način nam pomaže da upravljamo svojim stresom”, kazao je profesor.

Hall još napominje da ovaj naučni rad pokazuje da postoje brojne prednosti čak i od samo jednog dobrog i kvalitetnog razgovora sa prijateljem. Barem odvajanje nekoliko trenutaka za kvalitetne razgovore na dnevnoj osnovi može nam sigurno pomoći da poboljšamo svoju sreću i blagostanje.

Istraživanje je objavljeno u časopisu “Communication Research“.

Ranija istraživanja

Prethodna istraživanja su također pokazala da društvena podrška uveliko pomaže da se prebrode stresne okolnosti kao što su novčana kriza, nesreća, teška bolest i gubitak bližnjeg. Istraživanja pokazuju i da široka društvena mreža ubrzava oporavak od bolesti i od nesretnih okolnosti u životu.

Istraživanja su pokazala da su prijateljstva jednako važna kao i održavanje fizičke forme i zdrava ishrana. Čvrsta prijateljstva mogu dovesti do boljeg mentalnog zdravlja, zbog čega ljudi donose bolje životne odluke, od kojih se osjećaju sigurnije i ugodnije.

Stručnjaci stoga poručuju da u mnogim situacijama prijateljstvo ljude uči mnogo o njima samima, a često i o tome koliko je važno imati nekoga ko vas poznaje i razumije. Prijatelji su zaista ključni u pronalaženju izlaza iz teških životnih situacija.