Četvrtak, 9. februar 2023.

11:30 Erdogan u Gaziantepu: Broj mrtvih u Turkiye popeo se na 14.014

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom obilaska Gaziantepa, u regiji pogođenoj razornim zemljotresima saopćio je da jepoginulo najmanje 14.014 osoba, a povrijeđeno 63.794 osoba.

"Nastavljaju se akcije spašavanja u južnim regijama Turkiye pogođenim zemljotresima, a sve turske institucije angažovane su na terenu. Cilj nam je potpuni oporavak i rekonstrukcija zemljotresom pogođenih 10 provincija za godinu dana", izjavio je Erdogan.

10:26 Registrovano 1.117 naknadnih zemljotresa u južnoj Turkiye, saopštava AFAD

Predsjedništvo za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama Turkiye saopćilo je da je ukupno 1.117 naknadnih zemljotresa potreslo pogođena područja u Turkiye, nakon masivnog zemljotresa jačine 7,7 stepeni Rihterove skale koji je pogodio region 6. februara.

Upozoravaju da naknadni zemljotresi mogu dodatno urušiti zgrade, predstavljajući ogroman rizik i za preživjele i za one koji ih pokušavaju spasiti.

Spasilačke operacije ušle su u četvrti dan, a timovi za potragu i spašavanje - lokalni i međunarodni - rade bez prestanka kako bi spasili što više ljudi koji su ostali zarobljeni pod ruševinama.

09:58 AFAD: Iz područja pogođenih zemljotresima na jugu Turkiye do danas kopnenim i zračnim putem evakuisano 28.044 ljudi

Više od 113.200 spasilaca trenutno radi na terenu, navodi se u saopćenju Predsjedništva za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).

Ukupno 28.044 ljudi evakuisano je iz regiona pogođenih zemljotresom, dodao je AFAD.

"Do 11:38 (08:38 GMT) iz područja katastrofe evakuisano je ukupno 28.044 građana, 4.607 drumskim i željezničkim putem i 23.437 vazdušnim putem", navodi se u saopštenju.

Evakuirani se smještaju u smještajne prostore i pansione koje su odredili uredi guvernera pokrajine i AFAD, dodaje se.

"Kao rezultat pregovora s turskim Ministarstvom vanjskih poslova, 5.709 ljudi koji su dolazili iz drugih zemalja da pruže pomoć upućeno je u područje katastrofe", dodaje se.

Osim spasilačkih timova, u pogođena područja poslani su i ćebad, šatori, hrana i timovi psihološke podrške.

Ukupno 92.738 porodičnih šatora postavljeno je za utočište preživjelih, također je rekao AFAD.

Dodaje se da je 5.557 vozila, uključujući bagere, traktore i buldožere, poslato u područje katastrofe.

U međuvremenu, tim u Sanliurfi završio je napore traganja i spašavanja, a oni su poslani u druge provincije gdje se rad nastavlja, saopštio je AFAD.

08:55 U Siriji broj poginulih povećan na 2.802 osobe

Kao rezultat zemljotresa, najmanje 2802 ljudi izgubilo je život u različitim dijelovima Sirije, više od 5035 ljudi je povrijeđeno.

06:58 Broj poginulih u snažnim zemljotresima u Turkiye povećan na 12.873

Turski AFAD je saopćio da su u zemljotresima na jugu zemlje poginule 12.873 osobe, dok je 62.937 povrijeđenih.

21:17 TRT Balkan sa spasilačkim ekipama na aerodromu u Adani

Ekipa TRT Balkana nalazi se na aerodromu u Adani u Turkiye, koja je posljednja stanica spasilaca iz cijelog svijeta, prije nego što izađu na teren i pridruže se turskim spasiocima u naporima da pomognu unesrećenima u katastrofalnom zemljotresu.

21:13 Pentagon: Američki nosač aviona USS George HW Bush ide u Turkiye

Glasnogovornik američkog Ministarstva odbrane (Pentagon), brigadni general Patrick Ryder saopćio je da je nosač aviona USS George HW Bush poslan u Turkiye kako bi podržao potragu i spašavanje te napore humanitarne pomoći u zemljotresom pogođenim regijama te zemlje.

Ryder je i ovom prilikom uputio poruke sućuti i solidarnosti sa žrtvama zemljotresa koji su u ponedjeljak pogodili Turkiye.

Kazao je da su ministri odbrane SAD-a i Turkiye u kontaktu i da je SAD angažiran na pružanju pomoći.

Ryder je izjavio da su, nakon poziva Turkiye za međunarodnu pomoć, američke snage stacionirane u zračnoj bazi Incirlik 7. februara počele premještati timove prve pomoći u područja potresa.

Ryder je dodao da je Pentagon također transportirao u Turkiye tim za potragu i spašavanje koji je poslala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

19:27 Objavljeni novi podaci za stradale u Siriji

Najmanje 2.802 osobe su poginule, a 5.035 je povrijeđeno u Siriji nakon niza snažnih zemljotresa u Turkiye koji su u ponedjeljak potresli širi region.

Napori potrage i spašavanja traju od 6. februara u Idlibu, Halepu, Hami, Latakiji i Tartusu, koje su najviše pogođene zemljotresima.

16:23 Broj poginulih porastao na 9.057 osoba

"U zemljotresima na jugu Turkiye poginulo 9.057 osoba, 52.979 povrijeđenih, broj urušenih zgrada je 6.444", rekao je turski predsjednik Erdogan.

"Kao država i narod radimo rame uz rame i uklonit ćemo sve ruševine izazvane zemljotresom i brinuti se za svakog našeg građanina", dodao je predsjednik Turkiye.

16:10 U funkciji 77 poljskih bolnica u zemljotresom pogođenim područjima

Ministar zdravstva Republike Turkiye Fahrettin Koca izjavio je da su nakon razornih zemljotresa u zemlji formirali 77 poljskih bolnica u deset provincija.

Kako je kazao, u nekim od tih bolnica, u kojima se pruža hitna pomoć, mogu se obavljati i hirurške operacije.

"U nekim od ovih bolnica možemo obaviti i hirurške operacije. Žrtve zemljotresa sa rizičnim zdravstvenim stanjem helikopterima se nakon prve intervencije prebacuju u bolnice u regionu", napisao je Koca na Twitteru.

15:39 Erdogan u Pazarciku razgovarao s preživjelima

Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan posjetio je Pazarcik, mjesto u kojem je registrovan epicentar prvog razornog zemljotresa u turskom Kahramanmarasu.

Erdogan je na mjestu nadgledao radove na spašavanju preživjelih ispod ruševina u Pazarciku, potom obišao preživjele žrtve zemljotresa koje su smještene u šatorskom naselju u Ataturk parku.

"Prevladat ćemo ovu katastrofu što je prije moguće. Trajat će neko vrijeme, ali naš cilj je da za godinu uklonimo ruševine i ponov izgradimo zgrade", rekao je Erdogan.

Nakon posjete šatorskom naselju Erdogan je nastavio obilazak zemljotresom razorena područja, te otputovao u grad Hatay.

14:50 Sirija: Broj poginulih u zemljotresima povećan na 2.802

Najmanje 2.802 osobe su poginule, a 5.035 je povrijeđeno u Siriji nakon niza snažnih zemljotresa u Turkiye koji su u ponedjeljak potresli širi region.

Napori potrage i spašavanja traju od 6. februara u Idlibu, Halepu, Hami, Latakiji i Tartusu, koje su najviše pogođene zemljotresima.

Državna novinska agencija SANA objavila je da su u Halepu, Hami, Tartusu i Latakiji poginule 1.262 osobe, a povrijeđeno je 2.285.

Mnoge zgrade su uništene ili oštećene u područjima pod kontrolom opozicije na sjeveru Sirije.

Prema informacijama koje je Anadolija prikupila iz nekoliko lokalnih izvora, uključujući Sirijsku mrežu za ljudska prava i bolnice, u različitim područjima na sjeveru Sirije najmanje 1.540 osoba je poginulo, a više od 2.750 je povrijeđeno.

Najmanje 8.574 osobe su poginule, a 49.133 su povrijeđene nakon dva snažna zemljotresa koja su u ponedjeljak potresla jug Turkiye.

13:19 Erdogan u Kahramanmarasu, obilazi regiju pogođenu zemljotresima

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je tokom obilaska Kahranmamarasa rekao da je država mobilizirala sva svoja sredstva i organizacije na čelu AFAD-om.

"Naši građani ne trebaju brinuti, nikada nećemo dopustiti da ostanu na ulici", rekao je Erdogan. Predsjednik Erdogan je kazao kako su za građane pogođene zemljotresom obezbijeđeni ozbiljni smještajni kapaciteti u hotelima u gradovima Antaliji, Mersinu i Alanji, na južnoj obali Turkiye. Svi građani koji budu željeli moći će preći u ove gradove, gdje će im sve biti obezbijeđeno, a čime će biti olakšan i rad spasilačkim službama na terenu u narednom periodu.

Erdogan je dodao i kako će svim porodicama pogođenim zemljotresom biti uplaćeno po 10.000 turskih lira, kako bi im olakšali u ovim teškim trenucima.

"Naš cilj je u narednih godinu dana provesti operacije masovnog stambenog zbrinjavanja u 10 gradova, baš kao što smo učinili u drugim provincijama u kojima smo doživjeli katastrofe", dodao je Erdogan.

12:30 Turkish Airlines evakuiše još 30.000 ljudi iz zone zemljotresaAvioprevoznik Turkish Airlines planira evakuaciju još 30.000 ljudi u srijedu iz južne Turkiye nakon što su to područje pogodili snažni zemljotresi u ponedjeljak."Nastavlja se evakuacija naših građana iz zone potresa - Adana, Gaziantep, Elazig, Sanliurfa, Adiyaman, Diyarbakir, Malatya, Kahramanmaras. Juče smo prevezli 19.050 ljudi, a danas planiramo evakuaciju još 30.000", objavio je na Twitteru Yahya Ustun, viši potpredsjednik za odnose s medijima u Turkish Airlinesu.11:52 Erdogan u Kahramanmarašu: Broj poginulih u zemljotresima dosegao 8.574Broj poginulih u snažnom zemljotresu u ponedjeljak na jugu Turkiye porastao je na 8.574, kaže predsjednik Erdogan. Dodaje i da se Turkiye nosi s 'velikom katastrofom' i da im je cilj da u 10 pogođenih gradova, gdje se desila katastrofa, za godinu dana sprovedu masovnu gradnju stambenih jedinica.11:41 Turski predsjednik u Kahramanmarasu, obilazi regiju pogođenu zemljotresimaPredsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan doputovao je u južni turski grad Kahramanmaras, koji je u ponedjeljak pogođen razornim zemljotresima. Erdogan je najprije na aerodromu razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Suleymanom Soyluom i drugim zvaničnicima, u vezi s aktivnostima na terenu. Predsjednik Turkiye je obišao šatorsko naselje na stadionu u Kahramanmarasu, a posjetiće i naselja pogođena zemljotresima. U pratnji turskog predsjednika su i potpredsjednici vladajuće AK Partije Binali Yildirim i Numan Kurtulmus, te šef Ureda za komunikacije Fahrettin Altun i glasnogovornik Ibrahim Kalin.10:42 Turkiye: Postavljeno 50.818 velikih šatora za smještaj žrtava zemljotresaUkupno 5.402 vozila - bagera, šlepera, dizalica, buldožera, kamiona, kamiona za vodu, prikolica i drugih vozila, otpremljeno je u pogođena područja. "Ukupno deset brodova - devet brodova Komande mornaričkih snaga i jedan brod Komande obalske straže, poslani su u regiju u svrhu transporta osoblja, materijala i evakuacije", objavio je AFAD.

09:37 Raspoređeno je 96.670 spasilaca, medicinskog i drugog osoblja

"U pogođenim regijama raspoređeno je 96.670 spasilaca, medicinskog i drugog osoblja, postavljeno više od 50.000 šatora", navodi se u saopštenju AFAD.

09:29 Broj poginulih na jugu Turkiye porastao je na 7.108

Broj poginulih u snažnom zemljotresu u ponedjeljak na jugu Turkiye porastao je na 7.108, saopćila je agencija za katastrofe.

AFAD je saopštio da je u zemljotresima u Kahramanmarašu život izgubilo 7 hiljada 108 ljudi, a povrijeđeno je 40.910 ljudi.

09:28 Kineski spasilački tim s 20 tona pomoći sigao u Turkiye

Tim za spašavanje u potresima koji je poslala kineska vlada doputovao je na aerodrom u turskom gradu Adani u srijedu rano ujutru.

Tim, koji se sastoji od 82 člana, donio je 20 tona medicinske i druge spasilačke potrepštine i opreme, kao i četiri psa za potragu i spašavanje.

Tim će sarađivati s lokalnom vladom, ambasadom u Turkiye, Ujedinjenim nacijama i drugim agencijama i misijama, uključujući uspostavu privremene komande, provođenje potrage i spašavanja osoblja i pružanje medicinske pomoći.

Osim toga, spasilački timovi civilne zaštite s najmanje 52 člana iz nekoliko pokrajina u Kini, među kojima su Zhejiang, Jiangsu, Jiangxi i Guangdong, kreću u područja pogođena potresom u Turkiye kako bi izveli spasilačke akcije.

Kina se već obavezala da će Turkiye dati prvu tranšu od 40 miliona juana (5,9 miliona dolara) hitne pomoći.

09:00 Broj poginulih u Turkiye porastao je na 6.957, raspoređeno gotovo 100.000 spasilaca

Prema najnovijim informacijama, broj poginulih u razornim zemljotresima koji su rano u ponedjeljak pogodili južne dijelove Turkiye porastao je na 6.957, saopštila je turska agencija za katastrofe.

Prema AFAD-u, u zemljotresom pogođenim regijama raspoređeno je 96.670 spasilaca, medicinskog i drugog osoblja, postavljeno više od 50.000 šatora.

08:52 Broj poginulih u Siriji povećan na 2.530

Ministarstvo zdravlja sirijskog režima saopštilo je da je najmanje 1.250 ljudi poginulo, a 2.045 povrijeđeno u provincijama Halep, Latakija, Hama i Tartus.

Najmanje 1.280 ljudi je poginulo, a više od 2.600 povrijeđeno u područjima pod kontrolom opozicije na sjeverozapadu Sirije, prema podacima koje su prikupili Sirijska civilna obrana.

08:04 Broj poginulih u zemljotresima u Turkiye povećan na 6.234, a u Siriji na 1.782 osobe

Najmanje 6.234 osobe su poginule od posljedica razornih zemljotresa koji su u ponedjeljak pogodili južne regije Turkiye, potvrdila je Uprava za vanredne situacije (AFAD).

U razornim zemljotresima na jugu zemlje povrijeđena je 37.011 osoba.

Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Richteru pogodio je u ponedjeljak rano ujutro jug Turkiye. Epicentar zemljotresa registrovan je u okrugu Pazarcik u Kahramanmarasu.

Provincije Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay i Kilis su teško pogođene potresom, dok su gradovi Halep, Idlib, Afrin, Sarmada, Jarabulus i Azaz najviše stradali u Siriji.

Nakon toga je novi zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru u ponedjeljak u 13.24 sati pogodio distrikt Elbistan, također u Kahramanmarasu.

Od posljedica zemljotresa i u susjednoj Siriji su život izgubile najmanje 1.782 osobe, a hiljade su povrijeđene.

Utorak, 7. februar 2023.

22:28 U zemljotresima poginule 5.894 osobe, 34.810 povrijeđeno

5.894 ljudi je izgubilo život, a 34.810 ljudi je povrijeđeno u centru Kahramanmaraša, izjavio je Potpredsjednik Oktay.

"Nastavljamo sa slanjem naših timova iz zračnih snaga, posebno u Adıyaman, Hatay i Kahramanmaraş. Vremenski uslovi to sada dozvoljavaju", dodao je Oktay.

Nisu zatvoreni putevi koji bi stvarali probleme u pogledu logističke podrške područjima katastrofe.

Uskoro detaljnije...

22:00 Spašena trudnica ispod ruševina

Spasilačke ekipe su ispod ruševina izvukle i spasile ženu u devetom mjesecu trudnoće 40 sati nakon razornog zemljotresa na jugu Turkiye.

Nehir Ilkova ostala je zarobljena pod ruševinama zgrade koja se urušila nakon zemljotresa u Kahramanmarasu, a spasili su je spasioci koje je poslala istanbulska Općina Umraniye.

21:31 Akar: Svi vojni kapaciteti u zemljotresom pogođenim regijama otvoreni su za civile

Ministar odbrane Republike Turkiye Hulusi Akar izjavio je da 7.500 turskih vojnika učestvuje u akcijama potrage i spašavanja u pogođenim regijama na jugu zemlje, a da će im se sutra pridružiti još 1.500 vojnika.

Akar se obratio novinarima u Centru za koordinaciju vanrednim situacijama u Hatayu i istakao da su Turske oružane snage angažirane nalogom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana neposredno nakon jučerašnjih zemljotresa.

Ističući kako se Turkiye suočava s velikom katastrofom, Akar je kazao da cijela nacija stoji rame uz rame i da će zajedničkim naporima narod i država prebroditi i ovu katastrofu.

On je kazao da su Turske oružane snage stavile na raspolaganje ljudstvo i opremu za potrebe akcija potrage i spašavanja nakon potresa.

"Sve jedinice, stožeri i garnizoni u potresom pogođenom području su potpuno otvoreni za civile", kazao je Akar.

Naglasio je da je turska vojska uz svoj narod i u ovakvoj situaciji, baš kao što je to i u borbi protiv terorizma.

"Šaljemo ukupno devet bataljona komandosa sa zapada. Doći će i četiri naša bataljona s Kipra", najavio je Akar, govoreći o daljim planovima aktivnosti u zemljotresima pogođenim regijama.

Ukazujući da pomoć i dalje dolaze iz prijateljskih i savezničkih zemalja, Akar je rekao da na koordinaciji tih aktivnosti rade nadležna turska ministarstva odbrane i vanjskih poslova.

20:50 Saopćenje turskog ministra zdravstva

Prema najnovijim informacijama, od posljedica zemljotresa na jugu Turkiye poginule su 5.434 osobe, a povrijeđeno ih je 31.777.

VIše od 9.000 turskih vojnika pružaju pomoć građanima na terenu.

Ministar Koca dao je izjave s ministrom odbrane Hulusijem Akarom u Centru za koordinaciju za vanredne situacije u Hatayu, gdje su u toku potraga i spašavanje nakon zemljotresa koji su u ponedjeljak pogodili ovu zemlju.

Koca je istakao da je veličina katastrofe, koja se dogodila kao rezultat zemljotresa u centru Kahramanmarasa, veoma velika.

Istakao je da su zemljotresi pogodili veliko područje.

"U ovom trenutku smo utvrdili da je u Hatayu srušeno 2.749 objekata i mislimo da bi se taj broj mogao još više povećati. Na terenu je 9.823 ljudi iz različitih institucija, među kojima su 2.902 spasioca. Do sada je ispod ruševina u Hatayu spašeno 1.846 osoba", rekao je Koca.

Iznio je i podatke o poginulim i povrijeđenim.

"U Hatayu je poginulo 1.647 osoba, a povrijeđeno 6.200. U Kahramanmarasu su poginule 1.243 osobe, povrijeđeno 5.000. U Gaziantepu su poginule 504 osobe, povrijeđeno 4.809. U Sanliurfi je poginulo 127 osoba, povrijeđena 2.551. U Diyarbakiru je poginulo 120, a povrijeđene 854 osobe. U Adani je poginulo 167 osoba, povrijeđene 3.993. Broj mrtvih u Adiyamanu je 896, povrijeđeno 400. U Malatyi je poginula 201 osoba, povrijeđeno 4.900. U Osmaniye su poginule 502 osobe, povrijeđene 2.173. U Kilisu su poginule 22 osobe, povrijeđeno 518, a u Elazigu je poginulo pet osoba, a povrijeđeno 379", izjavio je Koca.

Nažalost, kako je kazao, poginule su najmanje 5.434 osobe, a povrijeđeno 31.777.

Prema njegovim riječima, hiljade medicinskih radnika uputili su u područje pogođeno zemljotresima.

Koca je dodao da su teško povrijeđeni avionima hitne pomoći prevezeni u gradske bolnice u Ankari i Istanbulu.

"Do sada smo na ovaj način prevezli blizu 300 povrijeđenih", rekao je Koca.

18:54Broj poginulih u Turkiye povećan na 4.544

Više od 4.544 osoba je poginulo, a 26.721 osoba je povrijeđena, prema najnovijim informacijama. Iz Uprave za vanredne situacije i katastrofe Turkiye saopćeno je da na akcijama potrage i spašavanja učestvuje 59.971 profesionalac, uključujući i 3.200 spasilaca iz 65 država.

18:12 Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina otputovala u Turkiye

Dvadeset pet pripadnika Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina - jedinica za urbano traganje i spašavanje - poznate kao USAR tim, s medicinarima, potražnim psima, vozilima i opremom krenulo je večeras iz Sarajeva kopnenim putem u Turkiye gdje će pomagati stanovništvu nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju.

Ostatak tima koji čini 17 pripadnika ove jedinice i dva psa tragača krenut će u srijedu ujutro sa sarajevskog aerodroma.

Svi članovi ovog tima obučeni su i opremljeni za brzi odgovor u slučaju zemljotresa.

Uključit će se u raščišćavanje ugroženih područja, potragu za nestalim u ruševinama te će pomagati civilnom stanovništvu.

17:56 Broj poginulih u zemljotresima povećan na 5.485Najmanje 1.782 osobe su poginule, a 3.749 je povrijeđeno u Siriji nakon niza snažnih zemljotresa u Turkiye koji su u ponedjeljak potresli širi region.

Prema najnovijim informacijama, najmanje 3.703 osobe su poginule, dok je najmanje 22.286 povrijeđeno u zemljotresima koji su jučer pogodili južne dijelove Turkiye.

Iz Stalnog predstavništva Turkiye pri NATO-u navedeno je da se zahvaljuju njihovim saveznicima na pomoći koju su od jučer poslali Turkiye.

15:48 Soylu: Samo u gradu Kahramanmarasu potpuno srušena 941 zgrada.

Ministar unutrašnjih poslova Turkiye Sulejman Soylu je tokom obraćanja u Kahramanmaraşu rekao da je ministarstvo u pogođena područja do sada poslalo 18 hiljada pripadnika žandarmerije i skoro 10 hiljada policajaca iz cijele Turkiye, "a dali smo naređenje za mobilizaciju još 10 hiljada pripadnika žandarmerije."

15:23 Turski rudari pridružili se naporima spašavanja

Više od 2.100 rudara poslano je da pomognu u naporima potrage i spašavanja u područjima južne Turkiye pogođenim jakim potresima, saopćilo je Ministarstvo energetike i prirodnih resursa zemlje u utorak.

Ministarstvo je na Twitteru objavilo da 2.103 rudara iz Turkish Hard Coal Enterprises (TTK), Turkish Coal Enterprises (TKI) i privatnih rudarskih kompanija podržavaju napore traženja i spašavanja.

„Ukupno 2.103 rudara iz TTK, TKI i privatnih rudarskih kompanija prebačeno je u region pod koordinacijom AFAD-a (Predsjedništvo za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama) kako bi učestvovali u naporima potrage i spašavanja, te su započeli potragu i spasilačke napore", navodi se.

"Još 500 rudara iz TTK-a bit će na putu da učestvuju u naporima u Kahramanmarasu u toku dana."

15:16 U Turkiye stiglo 11 spasilačkih timova iz zemalja EU

U okviru mehanizma EU za hitne slučajeve, 11 timova je već stiglo u Turkiye kako bi pomogli u naporima spasavanja, a još 16 je na putu, objavila je u utorak Evropska komisija.

Devetnaest zemalja članica EU – Austrija, Bugarska, Hrvatska, administracija kiparskih Grka, Češka Republika, Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Španija – poslalo je pomoć timovi, kao i pridružene zemlje Crna Gora i Albanija.

“Ukupno je iz evropskih zemalja ponuđeno 1.185 spasilaca i 79 pasa tragača. Ove brojke bi mogle dalje rasti”, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Turkiye, iako nije članica bloka, članica je mehanizma EU za hitne reakcije.

Švicarska koja nije članica također je poslala pomoć Turkiye, a njeno ministarstvo vanjskih poslova je na Twitteru objavilo da je Swiss Rescue poletio iz Ciriha u ponedjeljak navečer i da će "uskoro stići" da pomogne spasiocima i "povrijeđenima i nestalim, kao i njihovim porodicama. "

Švicarska spasilačka služba pasa REDOG saopštila je u ponedeljak da šalje 22 spasioca sa 14 pasa u Turkiye. Osim toga, 80 pripadnika tima za potrage i spašavanja, uključujući vojne stručnjake za katastrofe, šalje se u Turkiye, navodi Švicarska vlada.

15:00 Ukrajina šalje pomoć Turkiye

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je odluku o pružanju humanitarne pomoći Turkiye koja je jučer pogođena razornim zemljotresima.

U saopćenju iz Ureda ukrajinskog predsjednika navedeno je kako je predsjednik Zelenski potpisao dekret o slanju humanitarne pomoći Turkiye.

U dekretu je navedeno da je Zelenski dao upute Vladi Ukrajine da pruži pomoć Turkiye.

13:58 U izbjegličkim kampovima na sjeveru Sirije poginulo 55 Palestinaca

Tri palestinska izbjeglička kampa teško su pogođena zemljotresima u Siriji, a poginulo je najmanje 55 palestinaca.

Palestinski ambasador u Turkiye Faed Mustafa rekao je za državnu novinsku agenciju Wafa da je potvrđeno da su u sjevernoj Siriji umrle još 23 izbjeglice, čime je broj poginulih porastao na 55.

Dodao je da su čitave palestinske porodice poginule u zemljotresima, ne iznoseći dodatne detalje.

Ahmed El-Deek, politički savjetnik ministra vanjskih poslova, rekao je da je 14 Palestinaca poginulo na jugu Turkiye, dok je 41 izgubio život u Siriji.

Prema Wafa, tri palestinska izbjeglička kampa u Siriji su teško pogođena zemljotresima; riječ je o kamu Raml u gradu Latakija te kampovi Neirab i Handrat u gradu Alepu.

U Siriji su vladini i spasilački zvaničnici izvijestili da su u zemljotresima poginule skoro 1.622 osobe, a više od 3.649 ranjeno.

13:40 Požar u luci Iskenderun u Hatayu i dalje aktivan

Požar u međunarodnoj luci Iskenderun u Hatayu koji je izbio nakon razornih zemljotresa u južnom dijelu Turkiye i dalje bukti.

Ova luka se aktivno povezuje s mnogim lukama širom svijeta, direktno i indirektno.

Smještena na mediteranskoj obali zemlje, to je jedna od najvećih kontejnerskih luka u regiji istočnog Sredozemlja.

12:52 Obraćanje predsjednika Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana

U obraćanju naciji Erdogan je poručio da se "Turkiye suočava s jednom od najvećih katastrofa, ne samo u svojoj historiji već i u svjetskoj."

"Imamo 3.549 poginulih, 22.168 povrijeđenih. Najveća naša utjeha je da smo do sada ispod ruševina spasili više od 8.000 naših građana", rekao je Erdogan.

Turski predsjednik Erdogan proglasio je tromjesečno vanredno stanje u 10 pokrajina pogođenih snažnim potresima.

"Deset naših pokrajina pogođenih zemljotresom proglašavamo područjima katastrofe koja utječe na život uopće.", rekao je Erdogan.

Erdogan je također rekao da u zoni zemljotresa trenutno radi 53.317 spasilaca, medicinskog i drugog pomoćnog osoblja, a s pomoći izvana taj broj kontinuirano raste"

"5.000 zdravstvenih radnika upućeno je u južne turske provincije, a spasilačke operacije su u toku."

Turski predsjednik dodaje da je 54.000 šatora i 102.000 kreveta poslato u područja pogođena zemljotresom.

12:15 Katar šalje 10.000 montažnih kućica za pogođene zemljotresima

Iz Katra je saopćeno da ta zemlja šalje 10.000 montažnih kućica u Turkiye i Siriju nakon silovitih zemljotresa koji su pogodili dvije zemlje. U saopćenju katarskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da je taj potez "dio napora Katara da doprinese oslobađanju ljudi pogođenih zemljotresima u Siriji i Turkiye". U ponedjeljak je katarski emir, šeik Tamim bin Hamad Al Thani naredio pokretanje zračne linije za pomoć žrtvama zemljotresa u Turkiye. Državna novinska agencija QNAa rekla je da će spasilački tim, poljska bolnica, pomoć, šatori i zimske zalihe također biti poslani u zemlju.

11:47 Ažuriran broj poginulih u Siriji

Broj poginulih u snažnim zemljotresima u Siriji popeo se na 1.622. Najmanje 3.649 ljudi je povrijeđeno, a stotine još zarobljeno pod ruševinama srušenih zgrada.U sirijskom Halepu majka je rodila dijete ispod ruševina svoje kuće, uništene u zemljotresu, nekoliko trenutaka prije nego što je umrla, prema izvještajima lokalnih novinskih agencija.

11:09 Broj poginulih u zemljotresima u Turkiye povećan na 3.432

Iz turskog Ureda za upravljanje katastrofama (AFAD) podijeljene su najnovije informacije o broju stradalih u zemljotresima, s epicentrom u južnom turskom gradu Kahramanmarasu.

Navedeno je kako je broj poginulih porastao na 3.432, dok je broj povrijeđenih na 21.103. Potraga za preživjelima se nastavlja a ispod ruševina je spašeno više od 8.000 osoba.

11:00 Oružane snage BiH spremne uputiti spasilačke timove u TurkiyeMinistar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Zukan Helezu putiće Predsjedništvu BiH prijedlog za donošenje odluke o hitnom upućivanju specijalstičkih timova Oružanih snaga BiH u Republiku Turkiye, koja je pogođena katastrofalnim zemljotresom.

"Oružane snage BiH spremne su u Tursku uputiti jedan medicinski tim, jedan tim iz inženjerijskog bataljona koji je uvježban za ovakve situacije, kao i jedan tim za spašavanje u nesrećama i prirodnim nepogodama. Odlukom bi se precizirala tačna brojnost pripadnika OS BiH koji bi bili upućeni za ispomoć Republici Turskoj, na način da njihov odlazak ne bi negativno uticao na normalno fukcionisanje OS BiH", navode iz Ministarstva.

Helez očekuje da će pri donošenju odluke o pomoći narodu prijateljske zemlje najviši organi izvršne vlasti Bosne i Hercegovine odlučivati jednoglasno. Predsjedništvo BiH hitnu odluku može donijeti i na telefonskoj sjednici.

10:47 Zemljotresi u Turkiye direktno pogodili 13,5 miliona ljudi

Ministar urbanizma i okoliša Turkiye Murat Kurum izjavio je kako su jučerašnja dva razorna zemljotresa direktno pogodila 13,5 miliona stanovnika Turkiye.

Ministar Kurum obišao je jutros AFAD-ov koordinacioni centar za zemljotrese u gradu Gaziantepu, gdje je govorio na konferenciji za novinare.

Navodeći da su se kao država nakon potresa u Erzincanu iz 1939. godine suočili s najvećim zemljotresom u proteklom stoljeću, Kurum je rekao da su "dva zemljotresa direktno pogodila 13,5 miliona ljudi u 10 gradova".

10:30 Španija šalje terensku bolnicu i zdravstvene radnike u Turkiye

Španija će u Turkiye poslati terensku bolnicu i zdravstvene radnike, nakon što su južne dijelove Turkiye u ponedjeljak pogodili snažni zemljotresi.

Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares najavio je da će terenska bolnica START u Turkiye poslužiti za pomoć povrijeđenima u zemljotresu.

"Učestvovaće i profesionalci iz nacionalnog zdravstvenog sistema", rekao je Albares.

Dodao je da će Španija doprinijeti naporima Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i aktivirati hitne sporazume s nevladinim organizacijama u Siriji.

09:41 Povećan broj poginulih u Turkiye i Siriji

Broj poginulih u zemljotresima u Turkiye povećan na 3.419, povrijeđenih na 20.534, potvrdio potpredsjednik Turkiye Fuat Oktay.

Najmanje 1.559 ljudi je poginulo, a više od 3.600 osoba su povrijeđene u Siriji nakon niza snažnih zemljotresa u jugoistočnoj Turkiye koji su u ponedjeljak potresli širi region.

U pitanju su podaci koje je u utorak prikupilo Ministarstvo zdravlja sirijskog režima i Sirijske civilne odbrane.

09:35 Evropska unija poslala 27 spasilačkih timova u regije Turkiye pogođene zemljotresom

U okviru mehanizma Evropske unije (EU) za hitne reakcije, 27 spasilačkih timova sa 1.150 ljudi poslano je u Turkiye nakon snažnih zemljotresa koji su zabilježeni u ponedjeljak, rekao je povjerenik EU-a za upravljanje krizama Janez Lenarčić, javlja Anadolija.

“Do sada smo mobilizirali 27 timova za traganje i spašavanje i medicinskih timova iz 19 evropskih država putem Mehanizma civilne zaštite EU-a kako bismo pomogli Turkiye nakon zemljotresa”, napisao je Lenarčić na Twitteru u utorak.

Turkiye je također članica mehanizma.

Zemlje članice EU-a Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Malta, Holandija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Španija poslale su timove, zajedno sa Crnom Gorom i Albanijom.

Ukupno je poslano 1.150 pripadnika osoblja i 70 spasilačkih pasa, dodao je Lenarčić.

09:18 Timovi za spašavanje iz Srbije stigli u Turkiye

Specijalistički timovi za spašavanje iz ruševina Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije stigli su u utorak u područja pogođena zemljotresom u Republici Turkiye.

Potvrdio je to zamjenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije Nedeljko Gagić koji je istakao da su po dolasku u Turkiye spasioci čekali podjelu posla i početak potrage za preživjelima.

Iz MUP-a Srbije je saopšteno da su timovi upućeni na područja kojima je potrebna pomoć u spašavanju ljudskih života i pronalaženju preživjelih.

07:12 Broj poginulih u zemljotresima povećan na 2.921

Broj poginulih je povećan na 2.921, dok je broj povrijeđenih porastao na 15.834. Istovremeno je u akcijama spašavanja dosad zbrinuto 338.000 osoba u studentske centre i druge objekte, a ispod ruševina spašeno je više od 8.000 građana.

Trenutno je 11.022 spasilačkih ekipa na terenu i potraga za preživjelima se nastavlja.

Usljed razornih zemljotresa urušeno je više od 6.000 stambenih objekata. Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Richteru pogodio je juče ujutro jug Turkiye. Epicentar zemljotresa registrovan je u okrugu Pazarcik u turskom Kahramanmarasu. Provincije Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakır, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay i Kilis su teško pogođene potresom. Zemljotres se osjetio i u susjednoj Siriji, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Iraku, Libanu, Egiptu i drugim regijama.

Potom je novi zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru jučer u 13.24 sati pogodio distrikt Elbistan, takođe u Kahramanmarasu.

Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan rekao je da je ovu zemlju potresla najveća katastrofa od zemljotresa u Erzindžanu 1939. godine.

U Turkiye je zbog razornih zemljotresa proglašena i sedmodnevna žalost.

Ponedjeljak, 6. februar 2023.

23:06 Povećan broj poginulih u Turkiye i SirijiBroj poginulih u zemljotresima u Turkiye povećan na 2.379, a povrijeđenih na 14.483, potvrdio je potpredsjednik Turkiye Fuat Oktay.

Najmanje 1.356 osoba poginulo, hiljade povrijeđeno u zemljotresu u Siriji.21:30 AFAD iznio nove podatkeBroj poginulih povećan je na 2.316, a povrijeđenih na 13.293, potvrđeno iz AFAD-a.

20:20 1.762 osobe poginule u Turkiye, 1.073 u Siriji

Broj poginulih u zemljotresima u Turkiye povećan na 1.762, povrijeđenih je više od 12.000, potvrđeno iz AFAD-a.

Najmanje 6.445 ljudi spašeno je ispod ruševina nakon zemljotresa u Turkiye, rekao je zvaničnik Uprave za vanredne situacije Turkiye (AFAD) Orhan Tatar.

Kako je kazao, na terenu je 9.698 članova timova za traženje i spašavanje.

"Osim toga, postoje lokalni timovi za podršku koji su formirani u okviru volonterskog sistema AFAD-a", kazao je Tatar.

"U zemljotresima je uništeno 5.606 zgrada. Ispod ruševina je izvučeno 6.445 osoba", istakao je Tatar.

Kako je kazao, s obzirom na zimske uslove, ekpe na terenu rade na tome da omoguće građanima sklonište i hranu.

Tatar je rekao da je do sada u region isporučeno 300.000 ćebadi, oko 22.000 šatora za stanovanje, oko 27.000 kreveta te šatorski materijal i druge potrepštine.

U Siriji su poginule najmanje 1.073 osobe, a više od 2.911 je povrijeđeno.

19:50 Internacionalna pomoć za narod Turkiye

Kako bi se solidarisale, zemlje širom svijeta u Turkiye šalju timove za potragu i spašavanje, kao i humanitarnu pomoć. Do sada su, pored ostalih pomoć su najavile balkanske zemlje Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Albanija.

Tim za potragu i spašavanje u Turkiye kako bi podržale spašavanje šalju i zemlje Evrope, Češka, Poljska, Španija, Italija, Austrija, Njemačka, Švicarska, Grčka kao i SAD i Japan te Azerbejdžan i Uzbekistan.

19:24 Preko 5000 srušenih zgrada

U zemljotresu s epicentrom u Kahramanmarasu, na jugu Turkiye, do sada srušeno 5.606 zgrada.

18:42Sedmodnevna žalost

Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan objavio je da je zbog zemljotresa u Turkiye proglašena sedmodnevna nacionalna žalost.

"Zbog zemljotresa u Turkiye je proglašena nacionalna žalost u trajanju od sedam dana", naveo je Erdogan te dodao: "Naša zastava će biti spuštena na pola koplja u svim našim predstavništvima u zemlji i inostranstvu sve do zalaska sunca u nedjelju, 12. februara."

18:36 Novi crni bilans

Najmanje 1.651 osoba poginula, 11.119 povrijeđeno u zemljotresima u Turkiye, potvrdio je turski ministar zdravstva Fahrettin Koca.

18:07U Siriji u zemljotresu poginulo najmanje 968 osoba

Najmanje 968 osoba je poginulo, a više od 2.400 je povrijeđeno u Siriji nakon niza snažnih zemljotresa u jugoistočnoj Turkiye koji su u ponedjeljak rano potresli širi region.

Državna novinska agencija SANA objavila je da je u Halepu, Hami i Latakiji poginulo 538 osoba, a povrijeđene su 1.353.

Nastavljaju se akcije traženja i spašavanja.

17:54 Vlade FBiH u Turkiye upućuje specijaliziranu jedinicu za spašavanje iz ruševina

Vlada Federacije BiH je na hitnoj telefonskoj sjednici, prihvatajući informaciju o razornim zemljotresima na područjima Republike Turkiye i Sirije, zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da hitno organizira upućivanje pomoći Republici Turkiye.

Pomoć uključuje dio Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tim), od 17 pripadnika kao interventnu pomoć, sa ličnom opremom i dva potražna psa u područja pogođena zemljotresom koji bi se radi hitnosti uputili zračnim putem.

Ostatak ovog tima od 20 pripadnika jedinice sa potrebnom opremom i sredstvima za spašavanje iz ruševina bit će upućena naknadno kopnenim putem.

Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite da koordiniraju upućivanje Gorske službe spašavanja Federacije BiH u funkciji Federalne službe zaštite i spašavanja u područja pogođena zemljotresom u Republici Turkiye.

17:25 Minuta šutnje u Generalnoj skupštini UN-a

Generalna skupština Ujedinjenih nacija minutom šutnje odala je počast žrtvama razornog zemljotresa u Turkiye i Siriji, javlja Anadolija. Predsjednik Generalne skupštine UN-a Csaba Korosi izrazio je najdublje saučešće vladama i narodima Turkiye i Sirije zbog tragičnog gubitka života i štete. Pozvao je države članice da ustanu i odaju počast minutom šutnje prije početka zasjedanja Generalne skupštine od 193 člana. "Moje srce je uz narod Turkiye i Sirije", rekao je ranije danas generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Šef UN-a pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne hiljadama porodica pogođenih katastrofom.

16:49 Hrvatske državljanke izvan životne opasnosti

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je sućut turskom narodu i državi potvrdio kako iz Hrvatske u Turkiye danas odlazi tim od 40 ljudi. Također, saopćio je i da su dvije hrvatske državljanke nastradale u potresu izvan životne opasnosti.

16:37 Najmanje 1.541 osoba poginula, 9.733 povrijeđene

Najmanje 1.541 osoba poginula, 9.733 povrijeđene u zemljotresima u Turkiye, potvrdio je potpredsjednik Turkiye Fuat Oktay.

15:52 UN: Timovi za hitne slučajeve spremni za raspoređivanje u Turkiye

Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA) saopćio je u ponedjeljak da su njeni timovi za hitne slučajeve spremni da budu raspoređeni u područja pogođena potresom u Turkiye i Siriji.

"Šokirani smo razornim zemljotresom koji je pogodio Turkiye i Siriju na vrhuncu oštre zime", objavila je UNOCHA na Twitteru.

Dodaje se da njegovi "timovi procjenjuju štetu sa (UN-ov procjena i koordinacija katastrofa) UNDAC hitni odgovor i timovi za potragu i spašavanje spremni za raspoređivanje."

Do sada je 13 zemalja EU ponudilo spasilačke timove da pomognu Turskoj nakon zemljotresa. Među tim zemljama su bile Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Grčka, Nizozemska, Poljska, Rumunija, Mađarska, Italija, Španija, Malta i Slovačka, navodi Evropska komisija.

Najmanje 810 ljudi je poginulo, a više od 2.315 povrijeđeno u Siriji u potresu, prema podacima koje su sastavili Ministarstvo zdravlja sirijskog režima i sirijska civilna zaštita.

15:30 Broj žrtava porastao na 1.498

Broj poginulih u zemljotresima u Turkiye porastao na 1.498, a 8.533 su povrijeđene potvrđeno iz AFAD-a.

13:47 Širom Turkiye prikuplja se pomoć za žrtve zemljotresa

Nakon dva razorna zemljotresa koji su danas pogodili jug Turkiye, širom zemlje počelo je prikupljanje pomoći za stanovnike regija pogođenih zemljotresom, kao i akcije darivanja krvi za povrijeđene.

13:10 Poginulo najmanje 1.014 osoba

Predsjednik AFAD-a Sezer: U zemljotresu s epicentrom u Kahramanmarasu, na jugu Turske, poginulo najmanje 1.014 osoba.

11:56: Novi zemljotres magnitude 7,6

Novi zemljotres jačine 7,6 s epicentrom u Elbistanu, Kahramanmaraš.

Iz Uprave za vanredne situacije Turkiye (AFAD) navedeno je kako epicentar zemljotresa zabilježen u distriktu Elbistan, također u Kahramanmarasu na čijem području je registrovan i jutrošnji zemljotres.

Zemljotres je zabilježen u 13.24 sati, po lokalnom vremenu, na dubini od sedam kilometara.

Stručnjak AFAD-a ORhan Tatar potvrdio je kako se radi dva odvojena zemljotresa, koji su jedan drugome okidač.

"U regiji (Kahramanmaras) postoji ozbiljna potresna aktivnost. Naknadni potresi nastavit će se do magnitude 6,5 do 6,7", pojasnio je Tatar.

U razornom zemljotresu koji je jutros pogodio jug Turkiye dosad je poginulo 912, a povrijeđeno 5.385 osoba, potvrdio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u sjedištu Uprave za vanredne situacije Turkiye (AFAD) u glavnom gradu Ankari.

AFAD je naknadno revidirao jačinu jutrošnjeg zemljotresa sa 7,4 na 7,7 stepeni po Richteru.

Epicentar jutrošnjeg zemljotresa registriran je u okrugu Pazarcik u turskom Kahramanmarasu, a potom je uslijedilo 50 naknadnih podrhtavanja tla od kojih je najjače iznosilo 6,6 stepeni po Richteru. Provincije Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay i Kilis su također teško pogođene potresom.

11:46 Novi zemljotres

Novi zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru pogodio južnu tursku provinciju Kahramanmaraš u 13.24 sati po lokalnom vremenu.

11:13 Turski predsjednik Erdogan o smrtonosnim potresima

Najmanje 912 ljudi je poginulo, a 5.380 je povrijeđeno;

2.470 ljudi spašeno iz ruševina;

Srušilo se 2.818 zgrada i;

Veliki broj timova za potragu i spašavanje raspoređen u svim pogođenim područjima.

10:59 Saopćenje Uprave za vanredne situacije Turkiye (AFAD)

Turski AFAD revidirao je prvobitni izvještaj o jačini zemljotresa na jugu Turkiye sa 7,4 na 7,7 stepeni po Richteru.

10:40 U zemljotresu u Turkiye oštećena i energetska infrastruktura

Zemljotres koji je pogodio južne regije Turkiye, nanio je ozbiljnu štetu energetskoj infrastrukturi u gradu Kahramanmarasu, rekao je ministar energetike i prirodnih resursa Fatih Donmez. Donmez je istakao da su zabilježena oštećenja na dalekovodima električne energije, kao i na sistemima za prijenos i distribuciju prirodnog plina. Dodao je da je oštećenje na glavnoj liniji prirodnog gasa u okrugu Turkoglu u Kahramanmarasu, blizu epicentra zemljotresa, jedno od najtežih od oštećene infrastrukture. "Ovo je naš glavni pravac koji prenosi prirodni plin do Gaziantepa, Hataya i Kilisa, posebno do Kahramanmarasa. Moguće je da dođe do prekida snadbjevanja u tim provincijama", rekao je Donmez.

Pogledajte trenutak spašavanja unesrećenih u zemljotresu:

10:18 Turske oružane snage uspostavile koridor zračne pomoći

Turske oružane snage uspostavile su koridor zračne pomoći kako bi prebacili timove za potragu i spašavanje u regiju pogođenu zemljotresom na jugu Turkiye.

Ministar odbrane Hulusi Akar u komandi 11. baze vazdušnog saobraćaja prati aktivnosti koje se poduzimaju nakon zemljotresa.

"Mobilizirali smo naše letelice kako bi poslali medicinske timove, timove za potragu i spašavanje i vozila u regiju pogođenu zemljotresom. Maksimizirali smo spremnost naših aviona kako bi pružili neophodni transport", rekao je Akar.

Veliki broj transportnih aviona, uključujući transportne avione TAF A400m, prevozi ekipe za potragu i spasavanje i vozila u region. U koridoru zračne pomoći učestvuju i ambulantni avioni.

Akar je izjavio da i među vojnicima ima žrtava u zemljotresu.

“Oružane snage nastavljaju da utvrđuju štetu i žrtava u svojim redovima. Nažalost, imamo tri šehida i povrijeđenih“, kazao je.

08:47 Najmanje 284 osobe su poginule, a 2.323 su povrijeđene

Najmanje 284 osobe su poginule, a 2.323 su povrijeđene u deset turskih provincija od snažnog zemljotresa koji je u ponedjeljak ujutro pogodio južne dijelove Turkiye, rekao je turski potpredsjednik Fuat Oktay.

U zemljotresu je srušeno ukupno 1.710 zgrada, rekao je Oktay na konferenciji za novinare. Epicentar zemljotresa registriran je u okrugu Pazarcik u turskom Kahramanmarasu, a potom je uslijedilo 50 naknadnih podrhtavanja tla od kojih je najjače iznosilo 6,6 stepeni po Richteru.

Provincije Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay i Kilis su također teško pogođene zemljotresom.

Zemljotres se osjetio i u susjednoj Siriji u kojoj je najmanje 427 ljudi poginulo, a stotine povrijeđene. Podrhtavanje tla se osjetilo i u Iraku, Libanu, Egiptu i drugim regijama.

"Predsjednik Recep Tayyip Erdogan prati i upravlja dešavanjima od trenutka zemljotresa", rekao je Oktay.

Dodao je da je aerodrom Hatay trenutno zatvoren za letove, rekavši da su također zatvorili Kahramanmaras i Gaziantep za civilne letove.

Erdogan je na Twitteru izrazio saučešće građanima pogođenim zemljotresom te dodao da su angažovane Uprava za vanredne situacije Turkiye (AFAD) i druge državne institucije i agencije.

Napomenuo je da su spasilačke ekipe odmah upućene u područja pogođena zemljotresom.

Sve nadležne službe Republike Turkiye angažirane su na akcijama potrage i spašavanja, a u područja pogođena zemljotresom stižu relevantne ekipe iz svih dijelova Turkiye. Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Turkiye je zatražila međunarodnu pomoć u području potrage i spašavanja.

Indijski premijer Narendra Modi u poruci je rekao da je duboko pogođen zbog gubitka života i materijalne štete u razornom zemljotresu u Turkiye.

“Upućujem saučešće porodicama nastradalih, a povrijeđenima želim brz oporavak”, napisao je Modi na Twitteru.

Dodao je da se Indija snažno solidariše sa narodom Turkiye i da je spremna ponuditi svu moguću pomoć da se turska država izbori sa ovom tragedijom.

Indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar istakao je da je "duboko pogođen zbog gubitka života i štete u zemljotresu u Turkiye".

Turskom kolegi Mevlutu Cavusogluu prenio je "najdublje saučešće i podršku u ovom teškom trenutku".

(07:38) Od posljedica jutrošnjeg razornog zemljotresa u Siriji poginulo najmanje 237, a povrijeđeno 639 ljudi, saopćilo Ministarstvo zdravstva Assadovog režima

(07:30) Aliyev uputio Erdoganu poruku sućuti povodom stradanja ljudi u zemljotresu na jugu Turkiye

Azerbejdžan je u Turkiye poslao brojne ekipe za potragu i spašavanje, a predsjednik Aliyev je u poruci kolegi Erdoganu naveo da je Baku spreman pružiti svaku potrebnu pomoć bratskom turskom narodu

Iz Predsjedništva Azerbejdžana saopćeno je da je ta zemlja spremna pružiti svaku potrebnu pomoć bratskoj Turkiye i da je već poslala ekipe za potragu i spašavanje. Prvi kontingent broji 370 spasilaca.

“Potreseni smo i tužni zbog vijesti o zemljotresu koji je pogodio Turkiye“, navodi se u saopćenju.

Aliyev je u poruci Erdoganu naveo da je azerbejdžanski narod u ovim teškim trenucima uz svoj bratski turski narod.

(07:22) Pakistan uputio poruku saučešća Turkiye zbog gubitka života u razornom zemljotresu

Podsjetivši da je Turkiye pružala ruku pomoći Pakistanu u svim teškim trenucima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif je naglasio da će Islamabad turskom narodu pružiti svu moguću pomoć.

"Duboko sam potresen vijestima o razornom zemljotresu koji je pogodio Turkiye. Upućujem najdublje saučešće bratu, turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i bratskom narodu Turkiye zbog gubitka života i imovine", kazao je Sharif na Twitteru.

Podsjetivši da je Turkiye pružala ruku pomoći Pakistanu u svim teškim trenucima, Sharif je naglasio da će Islamabad turskom narodu pružiti svu moguću pomoć.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova istaknuto je da se Pakistan solidariše sa Turkiye, te da je Islamabad spreman pružiti svu moguću podršku i pomoć.

Najmanje 76 osoba je poginulo, a 440 povrijeđeno od posljedica razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru koji je rano jutros pogodio južne regije Republike Turkiye, a osjetio se i u Siriji i Libanu.

Epicentar zemljotresa registriran je u okrugu Pazarcik u Kahramanmarasu, a potom su uslijedila 42 naknadna podrhtavanja tla od kojih je najjače iznosilo 6,6 stepeni po Richteru.

Zemljotres se osjetio u brojnim gradovima na jugu Turkiye, a posebno u provincijama Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Malatya i Adana.

Sve nadležne službe Republike Turkiye angažirane su na akcijama potrage i spašavanja, a u područja pogođena potresom stižu relevantne ekipe iz svih dijelova Turkiye.

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Turkiye je zatražila međunarodnu pomoć u području potrage i spašavanja.

(06:55) Najmanje 100 osoba je poginulo u susjednoj Siriji.

Najmanje 100 poginulih i stotine povrijeđenih u Siriji od posljedica razornog zemljotresa Razorni zemljotres jačine 7,7 stepena pogodio je jutros jug Turkiye, a zemljotres se osjetio i u susjednoj Siriji

Najmanje stotinu osoba je poginulo, a stotine su povrijeđene od posljedica razornog zemljotresa jačine 7,7 stepena po Richteru koji je rano jutros pogodio južne regije Turkiye i sjeverne pogranične regije Sirije

Epicentar zemljotresa registriran je u okrugu Pazarcik u turskom Kahramanmarasu, a potom su uslijedila 42 naknadna podrhtavanja tla od kojih je najjače iznosilo 6,6 stepeni po Richteru.

Zemljotres se osjetio i u susjednoj Siriji, posebno u gradovima Idlibu, Halepu, Hami, Latakiji i Raqqai u kojima su srušene brojne zgrade.

Sirijska novinska agencija SANA javlja da je u Halepu, dijelu pod kontrolom snaga režima Bashara al-Assada, srušeno najmanje 20 zgrada, a da su život izgubile 42 osobe, dok je najmanje 200 povrijeđenih.

Desetine zgrada srušene su u zemljotresu i u sjevernim dijelovima Sirije koji su pod kontrolom opozicije.

Akcije potrage i spašavanja su u toku, a reporteri Anadolije su od lokalnih nadležnih službi saznali da je na sjeveru Sirije život izgubilo najmanje 58 osoba, dok su stotine ljudi povrijeđene.

Zemljotres se osjetio u brojnim gradovima na jugu Turkiye, a posebno u provincijama Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Malatya i Adana.

U Turkiye je život izgubilo najmanje 76 osoba, a 440 povrijeđeno od posljedica razornog zemljotresa.

Sve nadležne službe Republike Turkiye angažirane su na akcijama potrage i spašavanja, a u područja pogođena zemljotresom stižu relevantne ekipe iz svih dijelova Turkiye.

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Turkiye je zatražila međunarodnu pomoć u području potrage i spašavanja.

(06:50) Predsjednik Erdogan dobio informacije od guvernera nakon razornog zemljotresa

Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan razgovarao je telefonom sa guvernerima Adane, Malatye, Gaziantepa, Diyarbakira, Hataya, Adiyamana, Osmaniye i Sanliurfe o situaciji nakon razornog zemljotresa.

U saopštenju kabineta turskog predsjednika navodi se da je Erdogan tokom razgovora dobio najnovije informacije o situaciji u područjima pogođenim zemljotresom i aktivnostima potrage i spašavanja.

Erdogan je imao telefonski razgovor i s guvernerom Kahramanmarasa Omerom Farukom Coskunom neposredno nakon zemljotresa koji je pogodio to područje.

Najmanje 76 osoba je poginulo, a 440 povrijeđeno od posljedica razornog zemljotresa jačine 7,7 stepena po Richteru koji je rano jutros pogodio južne regije Republike Turkiye, a osjetio se i u Siriji i Libanu.

Epicentar zemljotresa registriran je u okrugu Pazarcik u Kahramanmarasu, a potom su uslijedila 42 naknadna podrhtavanja tla od kojih je najjače iznosilo 6,6 stepeni po Richteru.

Zemljotres se osjetio u brojnim gradovima na jugu Turkiye, a posebno u provincijama Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Malatya i Adana.

Sve nadležne službe Republike Turkiye angažirane su na akcijama potrage i spašavanja, a u područja pogođena zemljotresom stižu relevantne ekipe iz svih dijelova Turkiye.

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Turkiye je zatražila međunarodnu pomoć u području potrage i spašavanja.