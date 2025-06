Moskva i Washington trenutno ne vode nikakav poseban dijalog o Ukrajini, rekao je u ponedjeljak zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergei Rjabkov.

"Trenutno nemamo nikakav dijalog s Amerikancima o temi specijalne vojne operacije u Ukrajini", izjavio je Sergei Rjabkov u Moskvi.

Dodao je da je komunikacija o ovom pitanju ograničena na nivo ministarstava inostranih poslova i ambasada.

"Povremeni telefonski pozivi na drugim nivoima se dešavaju, ali se sastanci ili posebni formati za ovu vrstu konsultacija ne održavaju", dodao je.

O novom Ugovoru o smanjenju strateškog naoružanja (START), Rjabkov je rekao da je razgovarao s američkom ambasadoricom u Rusiji Lynne Tracy, ali nije otkrio detalje njihovih razgovora.

Potpisan 2010. i produžen 2021. na još pet godina, Novi pakt START ima za cilj kontrolu i smanjenje strateških nuklearnih snaga koje koriste Rusija i SAD.

Rjabkov je rekao da se Amerikanci "prilično labavo odnose prema svojim obavezama prema sporazumu".

"Washington prebacuje krivicu, optužujući nas da zanemarujemo svoje obaveze prema Novom START-u. Ali mi ostajemo posvećeni tome. U potpunosti se pridržavamo centralnih odredbi o brojčanim ograničenjima za vozila i bojeve glave. Uvijek smo to činili i činićemo to i dalje", rekao je on.

On je rekao da još nije određen datum za sastanak Bilateralne konsultativne komisije koja se bavi poštivanjem i implementacijom Novog START-a.

"Teško je zamisliti da američko vojno osoblje pregleda ruske vojne objekte kada je Washington umiješan u rat u Ukrajini", rekao je Rjabkov.