Sarajevska Vijećnica osvijetljena je u znaku podrške žrtvama razornih zemljotresa koji su danas pogodili Turkiye i Siriju, a u kojima je poginulo više od dvije hiljade osoba.

Vijećnica je osvijetljena crvenom bojom te je istaknuta poruka "Sarajevo stands with the people od Turkiye and Syria" (Sarajevo je uz narod Turkiye i Sirije). Fotografiju Vijećnice podijelila je i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na zvaničnom Facebook profilu.

Kao podršku narodu Turkiye u crvenom je i sarajevski Avaz Twist Tower.

"U znak solidarnosti sa narodom Turkiye zbog katastrofalnih zemljotresa koji su pogodili danas ovu zemlju, "Avaz Twist Tower", najviša zgrada u regionu večeras je osvijetljena crvenom bojom – bojom zastave Turske", istaknuto je na Dnevnom avazu.

Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Richteru pogodio je jutros jug Turkiye. Epicentar zemljotresa registrovan je u okrugu Pazarcik u turskom Kahramanmarasu. Provincije Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakır, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay i Kilis su teško pogođene potresom. Zemljotres se osjetio i u susjednoj Siriji, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Iraku, Libanu, Egiptu i drugim regijama.

Potom je novi zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru u 13.24 sati pogodio distrikt Elbistan, takođe u Kahramanmarasu.