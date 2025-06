Biden, koji je nastojao da održi komunikaciju s Kinom i ne dozvoli da napetosti s Pekingom izmaknu kontroli, izjavio je u intervjuu za Noticias Telemundo da nije požalio što nije ranije oborio balon.

"To nije veliko kršenje sigurnosti. Mislim, pogledajte, to je potpuno kršenje međunarodnog prava. To je naš zračni prostor. I kada jednom uđe u naš prostor, možemo da radimo s tim šta želimo", rekao je Biden.

Dodao je kako su američki vojni zvaničnici bili zabrinuti da bi obaranjem preko kopna balon i njegovi dijelovi mogli pasti u naseljeno područje.

"Ta stvar je bila ogromna. Šta bi se dogodilo ako se sruši i udari u školu u ruralnom području? Šta bi se dogodilo ako se sruši? Pa sam im rekao čim su mogli da je obore, oborite je. Donijeli su mudru odluku. Oborili su ga iznad vode, vraćaju nam većinu dijelova, i dobri su ", rekao je.

Biden je 2. februara naredio da se balon obori nakon što je prešao na sjeverozapad Sjedinjenih Država, ali je pristao na zahtjev američke vojske da ne djeluje dok ne bude iznad vode.

Balon visok 61 metar, skupa s njegovim donjim dijelom od elektronskih naprava, oborio je američki borbeni avion kod obale Južne Karoline 4. februara. Američka vojska prikuplja koliko god dijelova je moguće.

Neki republikanci i demokrate žalili su se da je Biden trebao ranije srušiti balon. Balon za nadzor na velikim visinama prvi put je otkriven iznad Aljaske 28. januara, prenosi Reuters.