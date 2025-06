Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza (NATO) Jens Stoltenberg saopćio je da će u oktobru 2023. godine završiti aktuelni mandat i da više neće obnašati dužnost na kojoj je od 2014.

Obraćajući se njemačkim medijima, glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu demantirala je navode pojedinih medija o tome kako je Stoltenbergu još jednom produžen mandat na čelu Saveza.

Stoltenbergov mandat produžen je u martu 2022. do 30. septembra ove godine i to zbog izbijanja rata između Rusije i Ukrajine. To je ukupno treće produžavanje njegovog mandata.

Tokom bogate političke karijere, Stoltenberg je u više navrata bio premijer Norveške, kao i ministar finansija te nordijske države. Bio je i čelnik Laburističke stranke Norveške.

Stoltenberg je prošle godine očekivao okončanje mandata šefa NATO-a i bio je kandidat za novog direktora Centralne banke Norveške.