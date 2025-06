Pomoć za žrtve razornog zemljotresa u Turkiye prikuplja se širom Srbije, pa je tako i u Novom Sadu organizovana humanitarna akcija u kojoj Novosađani mogu da doniraju pomoć građanima Turkiye.

Humanitarna akcija organizovana je u novosadskom kafiću „Crni ovan“ u ulici Ilije Ognjanovića 2, od 10 do 23 sata, a već je deo humanitarne pomoći prosleđen ka Beogradu odakle će biti otpremljen u najugroženija područja.

Ovu akciju u Novom Sadu organizovala je Magdalena Jevđić, studentkinja master studija na Akdeniz univerzitetu u Antaliji koju je zemljotres zatekao u Srbiji dok je bila na zimskom raspustu. Odmah se angažovala i u koordinaciji s kolegama iz "Yunus Emre" instituta u Beogradu pokrenula akciju prikupljanja pomoći za ugroženo stanovništvo na jugoistoku Turkiye koji je pogođen zemljotresom.

„Želela sam na neki način da dam svoj doprinos, mogu da kažem, svojim ljudima. Zato što stvarno imam osećaj da sam deo tog naroda“, navodi za AA Magdalena.

Kampanju je pokrenula preko društvenih mreža i, kako kaže, odziv je bio fantastičan.

„Vrlo sam zadovoljna odzivom ljudi, kako iz Novog Sada, tako i iz okoline. Do pre dva dana smo prikupljali zimsku garderobu za odrasle i decu, a onda smo dobili obaveštenje od strane Ambasade Turkiye da su potrebni dušeci, ćebad, agregati, lampe, grejalice, šatori i dušeci za te šatore, tako da smo se sada preusmerili na te potrepštine“, navodi naša sagovornica.

Ona navodi da je u kontaktu sa kolegama sa fakulteta i upoznata je sa situacijom u Turskoj, kako u Antaliji, gde su smeštajni kapaciteti prenamenjeni za prihvat ljudi iz područja pogođenih zemljotresom, tako i u delovima Turkiye koji su bili nedaleko od epicentra zemljotresa.

„Moja cimerka je iz Gaziantepa, to je jedan od gradova koji je najviše stradao u zemljotresu. Kuća njene porodice nije se srušila, ali su nekoliko dana noćili u svom automobilu. Kažu da je situacija loša u čitavom gradu i da do pre par dana nisu radili ni pekare ni marketi, ni druge institucije. Trudila sam se da joj pružim moralnu podršku, zato što je to trenutno najviše što mogu u ovom trenutku“, ističe Magdalena Jevđić.

Ona dodaje da je zadovoljna, ne samo odzivom na humanitarnu akciju u Novom Sadu već i akcijama koje se organizuju širom Srbije i Balkana.

„Mislim da u toj čitavoj katastrofi ima i jedna dobra vest, a to je da se ceo svet udružio da pomogne. Pokazali smo solidarnost i stavili smo ljudski život iznad svega. Zaista sam se divila Turcima na kohezivnosti i koliko su jedinstveni u tim lošim situacijama, a kada smo pokrenuli ovu akciju na području Srbije i Balkana, shvatila sam koliko smo svi jedno kada dođe do ovakvih nevolja“, zaključuje Magdalena Jevđić.