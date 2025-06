Konvoj od najmanje 20 šlepera pomoći iz Bosne i Hercegovine u ponedjeljak će krenuti ka zemljotresom pogođenim regijama Turkiye i Sirije, a riječ je o pomoći koja se prikuplja u saradnji Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

U skladištu Civilne zaštite Novi Grad u Sarajevu u toku je sortiranje i pakovanje pomoći koja pristiže iz svih dijelova države.

Jutros je stigao šleper pomoći iz Goražda, a ujutro se očekuje i jedan iz Mostara.

Oko pakovanja pomoći pomaže veliki broj volontera općinske civilne zaštite, kao i članovi Mreže mladih Medžlisa IZ Sarajevo.

Skladište je danas obišao i ambasador Turkiye u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin, gdje ga je o svim aktivnostima informirao predsjednik „Merhameta“ Kenan Vrbanjac.

Girgin: "Cijela BiH je uz Turkiye, na tome smo veoma zahvalni"

Ambasador Girgin je zahvalio predstavnicima “Merhameta”, ali isto tako i Rijasetu, na naporima koje ulažu oko slanja pomoći u zemljotresom pogođena područja.

„Cijela Bosna i Hercegovina, od sedam do 77, je uz Turkiye. Na onaj način kako smo mi ranije bili uz njih, oni su danas uz nas. Veliki broj je ovdje i mladih volontera koji pomažu. Svi zajedno pokušavaju pomoći Turkiye, našem narodu, stradalima u zemljotresu. To je zaista jedna pomoć od srca i na tome smo jako zahvalni. Zaista je u BiH, prema riječima mnogih, prisutna jedna dosad nezapamćena solidarnost. To zaisgurno pokazuje da Turkiye pripada posebno mjesto u srcu naroda Bosne i Hercegovine“, rekao je Girgin.

Posebno je zahvalio Rijasetu IZ BiH na čelu s reisul-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem.

„Reisul-ulema je zaista od prvog trenutka, onog jutra kada se desio zemljotres, uputio telefonski poziv i poručio: 'Sve što vam bude potrebno, mi smo uz vas.' Sada su pokrenuli i akciju prikupljanja sredstava koja bi uskoro trebala biti isporučena. Jako smo zahvalni na tome“, poručio je Girgin.

Vrbanjac: Najpotrebnije grijalice, deke, agregati, punjači za telefone

Predsjednik „Merhameta“ Vrbanjac u razgovoru za Anadoliju kazao je kako će pomoć od građana primati sve do subote, jer kamioni u nedjelju idu na carinu, a već u ponedjeljak kreću ka Turkiye i Siriji.

Vrbanjac se upravo vratio iz regija pogođenim zemljotresom, gdje je imao mogućnost na terenu vidjeti šta je žrtvama zemljotresa u ovim trenucima najpotrebnije.

„Ono što nam je potrebno jesu plinske grijalice, električne grijalice, deke, agregati, pa čak i 'powerbank', eksterni punjači za telefone. Drago nam je da vidimo da je naš narod slušao naša uputstva i evo danas ovdje upravo pakujemo veliki broj grijalica, deka. Svi koji žele donirati pomoć to mogu uraditi do subote na svim punktovima 'Merhameta'“, rekao je Vrbanjac.

Još jednom je zahvalio Rijasetu, kao i Općini Novi Grad koja je pružila podršku ovoj akciji ustupanjem skladišta i značajnih količina kartonske ambalaže u koju pakuju pomoć.

Vrbanjac je tokom razgovora podsjetio kako je prije svega nekoliko dana boravio u mjestu Pazarcik, u turskom gradu Kahramanmarasu, gdje je zabilježen epicentar prvog razornog zemljotresa koji je u ponedjeljak, 6. februara, pogodio jug Turkiye.

Dodaje kako je bilo potresno gledati brojne porodice u tom mjestu dok sjede pored ruševina gdje su nekada bili njihovi domovi. Dodao je kako je teško opisati riječima razmjere katastrofe koja je pogodila taj dio Turkiye.

Volonteri "Merhameta" su prethodnih dana, od sredstava koja su uplaćena od Rijaseta, dijelili tople obroke žrtvama zemljotresa na jugu Turkiye, a, kako je kazao, trude se da u što kraćem roku krenu i sa aktivnostima podrške nastradalima u zemljotresu na području Sirije.

„Pri kraju je izrada dozvole za ulazak u Siriju. Ako Bog da, trebali bismo već u utorak ili srijedu krenuti na put ka Idlibu i Afrinu”, zaključio je Vrbanjac.