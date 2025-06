U Sarajevu je u četvrtak predstavljena sedmodnevna kampanja prikupljanja finansijske pomoći ugroženom narodu Turkiye i Sirije nakon razornih zemljotresa 6. februara.

Kampanju je pokrenula općina Novo Sarajevo, pod zajedničkim sloganom "Narednih sedam dana namjeru pretvorimo u djelo – Učini što ti srce kaže".

Tim povodom danas je na konferenciji za novinare načelnik općine Novo Sarajevo Hasan Tanović govorio o cilju kampanje, aktivnostima koje je općina dosad poduzela i nastavku pružanja pomoći žrtvama zemljotresa.

Tanović je kazao da prema iskazanim potrebama Crvenog polumjeseca Turkiye u ovim trenucima nije prijeko potrebna garderoba, već novčane donacije i specifični artikli poput električnih i plinskih grijalica, agregata, šatora, zimskih jakni i vreća za spavanje.

Cilj je da se tokom sedmodnevne kampanje pozovu svi privrednici, kako s područja općine Novo Sarajevo tako i cijele Bosne i Hercegovine da svojim donacijama pomognu zemljotresom pogođen Turkiye i Sirije.

"Ja ću, kao načelnik općine Novo Sarajevo, lično kontaktirati privredne subjekte i kompanije koje egzistiraju na teritoriji naše općine i svima poslati cirkularno pismo gdje bi se oni trebali odazvati novčanim donacijama. Svakako apelujem na sve načelnike i gradonačelnike u Sarajevu i čitavoj BiH da učine isto sa privrednicima iz svojih lokalnih zajednica", rekao je Tanović.

Pozvao je sve nivoe vlasti i građane da učestvuju u kampanji i u skladu sa svojim mogućnostima pomognu. Pozvao je da sredstva budu uplaćena udruženjima Pomozi.ba ili Dobro.ba, koji će nakon toga u koordinaciji s turskom ambasadomu BiH ista iskoristiti za nabavku opreme koja je u tom trenutku najneophodnija ili će sredstva proslijediti na račune svojih partnerskih organizacija u Republici Turkiye.

Ambasador Republike Turkiye u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin podsjetio je da je njegova zemlja doživjela jednu od najvećih katastrofa u posljednjih 100 godina.

"Broj smrtno stradalih je trenutno nešto viši od 36.000. Više od 100.000 ljudi je povrijeđeno, od kojih se 15.000 i dalje liječi. Prvi prioritet odmah nakon zemljotresa bilo je spašavanje života. U tom pronalaženju i spašavanju ljudi zarobljenih u ruševinama, najveća potreba nam je bila u ljudstvu, spasiocima. Tu se BiH pokazala. Više od deset ekipa, odnosno ukupno 234 obučena spasioca poslala je u Turkiye, čime je svrstana među prvih deset od više od 70 ekipa iz cijelog svijeta. Uspjeli su spasiti 26 života naših građana zbog čega im se od srca zahvaljujemo", naglasio je Girgin.

Zahvalio se i humanitarnim organizacijama, poput Pomozi.ba, Crveni križ i ostalim udruženjima, kao i svim građanima na akcijama prikupljanja pomoći i dobrovoljnim inicijativama.

"Područje koje je zahvatio razorni zemljotres obuhvata deset velikih provincija u kojima je živjelo 13,5 miliona ljudi. Razornim zemljotresom direktno je pogođeno pet miliona ljudi. Jedan i po milion je privremeno smješten u stambenim jedinicama, koje je država obezbijedila privremeno. Više od 200.000 je smješteno u drugim provincijama, a oko 2,2 miliona se kod svojih prijatelja, rodbine, privremeno smjestilo u bezbjednije prostore. Privremeni smještaj ovih ljudi je sada prioritet. Iako je predsjednik Republike Recep Tayyip Erdogan izjavio da će srušeni domovi biti obnovljeni i izgrađeni po svim standardima za godinu dana, međutim u ovih godinu dana ove ljude moramo negdje smjestiti", rekao je turski ambasador.

Dodao je da je u narednom periodu veoma značajno osigurati kontejnere i montažne kućice za smještaj unesrećenih u zemljotresima. Istakao je da iako njegova zemlja proizvodi montažne objekte, ona u ovom trenutku ne može sama zadovoljiti potrebe za tim smještajnim jedinicama.

"Svakako će se te potrebe mijenjati. Zahvalni smo što od sad to uzimate u obzir i pripremate se. Želim se unaprijed zahvaliti svakoj instituciji i građaninu koji će se odazvati kampanji. Temelj demokratije su lokalne organizacije jer su one najbliže ljudima, najdirektnije su u kontaktu i najbolje znaju puls građana s kojima žive. BiH je još jednom pokazala da je možda mala, ali da je njeno srce veće od nje same", poručio je ambasador Turkiye u BiH.

Maja Arslanagić-Hrbat, glasnogovornica Pomozi.ba, izjavila je da je to udruženje neposredno nakon zemljotresa pokrenulo apel na koji se odazvao ogroman broj građana BiH.

"Dosad smo skupili oko dva miliona KM, a sredstva se i dalje prikupljaju. Kada govorimo o donacijama, novčanim i u robi, to je sigurno više od četiri miliona KM i to se konstantno mijenja. Već smo jedan šleper poslali, on je jučer stigao u Tursku. Radi se o šleperu s agregatima, grijalicama, dekama i vrećama za spavanje. Dobili smo informaciju da je to prijeko potrebno. Sve ostale stvari bi trebali ići u Tursku već sutra uveče ili u subotu", rekla je Arslanagić-Hrbat.

Kako je kazala, radi se o više od 50 kamiona natovarenih s humanitarnom pomoći te da pripremaju još jedan konvoj u narednom periodu.

"Novčana sredstva ćemo kasnije rasporediti kako bude trebalo, kako dobijemo informacije o tome šta je najpotrebnije. Sada su potrebe drugačije, zbog toga smo prestali primati odjevne predmete. Više smo se fokusirali na deke, grijalice, higijenske potrepštine i na stambene kontejnere koje smo počeli da nabavljamo", rekla je Arslanagić-Hrbat.

Današnjoj konferenciji prisutvovali su i predstavnici organizacije Dobro.ba, Općinske organizacije Crvenog križa Novo Sarajevo i Štaba civilne zaštite općine Novo Sarajevo.

Iz Crvenog križa su poručili da je putem humanitarnog broja telefona 17023 ostvareno 81.797 poziva kojim su donirane po dvije konvertibilne marke, dok je putem transakcijskog računa Društvo Crvenog križa BiH prikupilo 167.358 KM.

"U centralnom magacinu Crvenog križa FBiH u Visokom, spremna je roba za transport u Tursku i Siriju.

Radi se o konvoju od pet šlepera koji bi trebalo da krene u subotu ujutro", rekao je Asad Kučević, sekretar Općinske organizacije Crvenog križa Novo Sarajevo.