Lejletul-Miradž za pripadnike islama predstavlja noć putovanja poslanika Muhameda a.s. od Mekke do svetog hrama Al-Aksa u Al-Qudsu (Jerusalemu), a potom i njegovog uzvišenog putovanja ka nebeskim sferama gdje je direktno muslimanima propisan namaz, redovna molitva, kao jedna od osnovnih vjerskih dužnosti i jedan od osnovnih stubova vjere. "Po Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u petak 17. februara, sa akšam-namazom nastupa blagoslovljena noć Lejletul-miradž.

Islamski izvori o ovoj blagoslovljenoj noći govore kao o noćnom putovanju Muhammeda, a. s. od Mesdžidul-harama (Mekka) do Mesdžidul-Aksaa (Al-Quds-Jerusalem) i dalje u više sfere nematerijalnog svijeta", navode iz Rijaseta Islamske zajednice BiH. Po ovom jedinstvenom događaju u Poslanikovom životu jedno kur'ansko poglavlje dobilo je naziv El-Isra.

Isra označava putovanje Muhammeda, a.s. od Mesdžidul-harama iz Meke, do Mesdžidul-Aksaa u Al-Qudsu, dok Miradž označava uzdignuće Muhammeda, a.s. od Mesdžidul-Aksaa do najvišeg neba, odnosno do Sidretul-muntehaa.

Iz Rijaseta Islamske zajednice BiH podsjećaju da se "Isra i Miradž dešavaju u periodu poslanstva kada je Muhammed, a.s. bio ponajviše iskušavan u misiji i dolazi kao svojevrsna nagrada i utjeha da ublaži svu bol, napore i teškoće koji su se dogodili u proteklom poslaničkom periodu".

Ova mubarek noć tradicionalno se obilježava u džematima Islamske zajednice prigodnim ibadetima i programima u kojima se evocira sjećanje na ovaj izuzetan duhovni događaj i podsjećaju vjernici i vjernice na važnost iskrenog vjerovanja u nadosjetilne istine vjere o kojima nedvosmisleno govore izvori islama.