Crna Gora je među prvim državama koja je pritekla u pomoć Turkiye, nakon katastrofalnog zemljotresa i zahvalni smo crnogorskom narodu, poručio je turski ambasador u Podgorici Bariš Kalkavan.

U izjavi za Anadoliju kazao je da je do sada iz Crne Gore u Turkiye poslano 27 tona pomoći, da se pomoć šalje svakodnevno, a da se prikupljaju i značajna finansijska sredstva. Ambasador Kalkavan je rekao da posljednji podaci, nakon 11 dana od zemljotresa, pokazuju da je više od 35.000 poginulih i oko 108.000 povrijeđenih.

"Akcije traganja i spašavanja preživjelih se nastavljaju i 11. dana spašene su još tri osobe. S druge strane, započete su i aktivnosti uklanjaja ruševina", kaže Kalkavan. Ističe da se Ambasada Turkiye u Podgorici veoma brzo organizovala nakon što se čulo za zemljotres.

"Odmah smo kao ambasada organizovali jedan štab, stupili u kontakt sa Ministarstvom vanjskih poslova i MUP-om Crne Gore, kao i Direktoratom za spašavanje, a nakon toga i sa predstavnicima Vlade. Takođe i institucije pri ambasadi su se organizovale. Opštine su kontaktirale ambasadu, pozivali su nas iz svih krajeva i nudili pomoć. Jedna turska državljanka koja se bavi biznisom u Crnoj Gori, organizovala je pomoć u jednom malom dućanu, nakon toga smo skladištili pomoć u magacinu, a poslije toga je stiglo toliko pomoći da smo cijelu jednu ulicu zauzeli paketima pomoći. Nakon toga se uključila Islamska zajednica, ponudila svoje kapacitete. Iz Medrese "Mehmet Fatih" smo do sada poslali četiri šlepera pomoći, a takođe su se u pomoć uključili Turkish Arilines, Ziraat banka, TIKA, 'Yunus Emre'. Kod Ziraat banke je otvoren žiro račun za pomoć", priča Kalkavan.

S druge strane, napominje da je i Crveni krst Crne Gore organizovao prikupljanje pomoći, kao i medžlisi na nivou Islamske zajednice u Crnoj Gori.

"Kada je riječ o ljudstvu, ukupno 53 člana spasilačkih ekipa je boravilo u Turkiye, oni su se svi vratili. Do sada smo u Turkiye poslali 27 tona pomoći, otišlo je četiri šlepera i sedam letova kargo aviona. Dodatno će otići još dva šlepera pomoći. Čim dobijemo listu najprioritetnijih stvari, mi to objavimo na našem sajtu i mrežama. Ziraat banka svakodnevno šalje pomoć koja se prikuplja za Turkiye, do sada je prikupljeno oko 400 hiljada eura. Svi su nam dali podrški, kako naši građani, tako i crnogorski narod. Uvjerio sam se koliko su dva naroda bliska, Crna Gora je odmah pritekla u pomoć, mnogo više nego što su njeni kapaciteti i hvala crnogorskom narodu", istakao je Kalkavan.

Kaže da je do danas blizu 200 hiljada ljudi evakuisano iz područja pogođenog zemljotresom.

"Za one koji su ostali, organizuju se mobilni kontejneri i veliki šatori. Za sada su nam najpotrebniji mobilni kontejneri za boravak, kao i mobilni toaleti, grijalice", naglašava Kalkavan.