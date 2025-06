Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine do sada je prikupilo više od 340.000 konvertibilnih maraka (KM) pomoći ugroženom stanovništvu Turkiye i Sirije koji su pogođeni razornim zemljotresima, te je pozvao javnost da finansijski pomognu akcije prikupljanja pomoći za unesrećene.

Generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH Rajko Lazić je podsjetio da su odmah nakon saznanja za katastrofalni zemljotres koji je pogodio Turkiye i Sirije kroz svoju strukturu organizovali akciju prikupljanja humanitarne pomoći na nekoliko načina.

Kako je kazao, građani BiH su do danas pozvali humanitarni broj 17023 više od 85.000 puta, čime je prikupljeno više od 170.000 KM. Također, na žiroračun je uplaćeno više od 170.000 KM, čime je Društvo na ova dva načina skupilo više od 340.000 KM.

“Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca raspisala hitni apel u iznosu od 650 miliona švajcarskih franaka, od čega bi 200 miliona bilo namijenjeno za potrebe građana Sirije, a ostatak za stanovnike Turske. U pogledu toga upućujemo poziv svim nivoima vlasti, nevladinim organizacijama koje se bave humanitarnim aktivnostima da se uključe u akciju Društva Crvenog krsta/križa BiH kako bi na kraju ove humanitarne misije mogli podvući značajan doprinos BiH, svih nivoa vlasti ali i samih građana”, rekao je Lazić.

Lazić, koji je ujedno i generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske, rekao je da je slijedeći uputstva Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine pokrenuli humanitarnu akciju pomoći ugroženom stanovništvu Turkiye i Sirije, nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio ove dvije zemlje.

Iz Kalesije se šalje 30 prijeko potrebnih stambenih kontejnera

Najavio je da će posredstvom njihove organizacije ove sedmice prema Turkiye krenuti konvoj od 20 šlepera pomoći koju je osigurala Vlada tog entiteta.

Pohvalio je primjer Kalesije gdje je nedavno predstavljen stambeni kontejner koji je krenuo u serijsku proizvodnju, a nakon čega će biti isporučeni u zemljotresom pogođena područja u Turkiye.

“Aktivnost nabavke kontejnera je pokrenuta od Crvenog križa Općine Kalesija. To su podržali privrednici, građani Kalesije. Oni su spremili 30 kontejnera. Prema iskazanoj potrebi iz Turske, a vjerujem i Sirije to je možda jedan od najboljih vidova pomoći. Ovo je prilika da pozovemo sve nivoe vlasti i koji žele finansijski da podrže ovaj projekat, jer su privrednici sa tog područja samo naplatili troškove materijala. Takav kontejner od 7,5 metara kvadratnih košta oko 3.500 KM. To bi bio možda najbolji znak nekog simboličnog prijateljstva između napaćenih naroda. Taj će kontejner u budućnosti biti mjesto za porodice koje su izgubile svoj trajni dom, do izgradnje novih smještajnih kapaciteta”, rekao je Lazić.

Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić rekao je da su mobilni timovi prve pomoći i socijalne podrške i dalje na raspolaganju Crvenom polumjesecu Turkiye i Sirije.

Također je podsjetio da su prije dva dana uputili prvi konvoj u vrijednosti od 500.000 KM i da krajem sedmice pripremaju još jedan koji ide prema Turkiye.

“Važno je istaći da su i dalje najpotrebni kontejneri, oprema za kolektivno zbrinjavanje: šatori, agregati, grijalice, deke i ostalo. Imamo dobar primjer iz Kalesije gdje su Crveni križ, privrednici i načelnik pokrenuli izradu 30 kontejnera. Apeliramo na sve institucije da u dalje pomaganje idemo institucionalno. Apelujemo na sve druge organizacije da se priključe našoj kampanji”, rekao je Hodžić.

Psihosocijalna podrška spasiocima

Predsjednica mladih Crvenog križa Federacije BiH Džana Kapić, govorila je o psihosocijalnoj podršci spasiocima, medicinskim timovima te novinarima koji su bili u pogođenim područjima.

Kako je kazala Crveni križ je obezbijedio program pomoći pomagačima gdje će se s timom psihologa, psihoterapeuta raditi online i uživo.

“PTSP se nažalost razvija sporo. Kod svih spasioca se ne mora razviti istovremeno. Mnogi naši spasioci su trenutno pod adrenalinom i svim drugim emocijama i osjećaju se dobro. Ono što se u praksi dešava je da oni mogu imati razne slike zastrašujućih događaja koje su preživjeli, da će im se vraćati. Mogu imati gubitak apetita i jednostavno neće funkcionisati u normalnim dešavanjima”, rekla je Kapić.

Apelovala je na porodice onih koji su bili u zemljotresom pogođenim regijama, ali i građane da ih ohrabre i da im se pruži najbolja moguća pomoć kako bi njihov kvalitet života bio što bolji. Kako je kazala, pomoć se može potražiti na broj: 0603105400 ili na mail psihosocijalna.podrska@ckfbih.ba

Humanitarna podrška Siriji

Elmin Canić, šef Delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa govorio je o situaciji u ratom razorenoj Siriji i humanitarnim potrebama građana te zemlje nakon razornih zemljotresa.

“Možete zamisliti kakvu je kataklizmu zemljotres napravio na tom ionako ranjivom području. Već prije zemljotresa je više od 15 miliona ljudi bilo u stanju humanitarne potrebe. Više od 14 miliona ljudi nije imalo redovne izvore hrane. Više od 50 posto kapaciteta za snabdijevanje vodom nije funkcionisalo. Jedanaest miliona ljudi je direktno ugroženo minama, neeksplodiranim sredstvima itd. Možete zamisliti kako su zgrade, područja, infrastruktura koje su 12 godina bile pod direktnim uticajem oružanih sukoba i kako je ranjivo stanovništvo reagovalo te kakve su potrebe ovi zemljotresi još donijeli”, rekao je Canić.

Dodao je da su poduzeli neke hitne radnje kako bi ublažili patnje ljudi u Siriji, a koje u saradnji kolegama iz Sirijsko-arapskog crvenog polumjeseca.