Bosanci i Hercegovci su odradili vrhunski posao u akcijama potrage i spašavanja u Turkiye, koja je pogođena razornim zemljotresom, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.

Konaković je govorio o nedavnoj posjeti Turkiye nakon što je jug te zemlje pogodio razorni zemljotres, a posebno je pohvalio spasilačke timove iz Bosne i Hercegovine.

"Vidjeli smo tamo strašne i apokaliptične slike i donosimo posebne emocije koje je teško ljudskom umu prihvatiti. Zato koristim priliku da se još jednom zahvalim svima koji su otišli tamo da spašavaju ljudske živote. Bosanci i Hercegovci su odradili tamo vrhunski posao. Ostala je ipak mrlja zbog nekoordiniranog slanja naših jedinica", kazao je Konaković na konferenciji za novinare u Sarajevu.

"Naši ljudi su bili jedna od najefikasnijih ekipa koje su tamo došle. Bili smo u vrhu liste po broju spasilačkih ekipa. Možemo biti ponosi na njih", rekao je Konaković.

Iz Turkiye je otputovao na Minhensku sigurnosnu konferenciju na kojoj je održao, kako je kazao, važne sastanke sa svjetskim zvaničnicima.

"To je mjesto gdje se u jednom trenutku nalazi veliki broj svjetskih lidera i zvaničnika i mjesto na kojem se raspravlja o važnim temama. Mogu reći da se sa te konferencije vraćamo veoma zadovoljni zbog činjenice da smo obavili veliki broj sastanaka sa možda najjačim svjetskim silama i nosim impresiju kako lagano Bosna i Hercegovina dolazi u fokus svih onih koji su vrlo važni. To pokazuje koliko je naša zemlja još uvijek interesantna i važna u nekim geopolitičkim procesima. Nosim ipak žal što diplomatija Bosne i Hercegovine to ne radi kontinuirano. Mi smo se obavezali i to ćemo demonstrirati da ćemo biti mnogo prisutniji ili stalno prisutni u mjestima gdje se donose važne odluke", rekao je Konaković.

Dodao je da se vratio iz Minhena sa puno više optimizma kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine.

"Ovo je momentum koji se nažalost dešava Bosni i Hercegovini zbog agresije na Ukrajinu i činjenice da je cijeli svijet fokusiran na geopolitičku kartu kada se danas taj prostor dijeli na one koji su uz Rusiju i one koji nisu. Na taj način smo ponovo dobili fokus i ovo je momentum koji moramo iskoristiti. Stoji zaista činjenica da smo svi zajedno osjetili da je Evropa zainteresovanija i prigovarali smo im zašto nisu bili zainteresovani ranije dok neke druge svjetske sile jesu. Danas je primjetan taj ruski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Zato je ovaj momentum važan za budućnost ove zemlje i za vašu i našu djecu", kazao je Konaković.

Na kraju se osvrnuo i na predstojeće posjete Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori gdje će narednih dana održati sastanke sa tamošnjim zvaničnicima.

“Putujem danas u Hrvatsku gdje ćemo se sastati sa predsjednikom Zoranom Milanovićem, premijerom Andrejom Plenkovićom i ministrom vanjskih poslova Goranom Grlić Radmanom. Nakon toga odlazim u Crnu Goru. Sastat ćemo i sa zvaničnicima u Srbiji, Ivicom Dačićem i Anom Brnabić. Imamo i usmeni dogovor za sastanak sa Aleksandrom Vučićem”, istakao je Konaković.