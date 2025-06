U galeriji Kulturnog centra Novi Pazar otvorena je prodajna izložba slika pod nazivom “Umetnici za Turkiye i Siriju“. Izložba je deo akcije koju je ta ustanova kulture pokrenula s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za pomoć područjima pogođenim razornim zemljotresima, a od prodaje umetničkih dela koja su donirali umetnici.

Umetnici iz regije Sandžak, njih 52, donirali su 57 umetničkih dela. Mnogi umetnici prisustvovali su večerašnjem otvaranju izložbe, kako bi uputili poruke podrške narodima Turkiye i Sirije, te kako bi sa potencijalnim kupcima razgovarali o tome na koji način uputiti pomoć od prodatog umetničkog dela.

„Novi Pazar je pokazao da je grad velikog srca, uvek je u ovakvim situacijama pokretao ili učestvovao u akcijama kada je kome potrebna podrška i pomoć. Ovog puta su to narodi Turkiye i Sirije sa kojima smo dosta povezani i prema kojima smo posebno osetljivi. Nama umetnicima je čast da možemo na ovaj način dati doprinos. Slike se kreću od 70 do 300 evra, kako sam uspela da vidim, biće to simbolična pomoć ali s porukama saosećanja i podrške naroda koji je daleko, ali srcem, mislima i molitvama uz njih“, rekla je umetnica iz Novog Pazara Elzana Nurković.

Izložba u galeriji Multimedijalnog centra biće otvorena do petka. Nakon toga, slike će za prodaju biti dostupne na profilima na društvenim mrežama Kulturnog centra Novi Pazar.

„Ovo je moralna obaveza i želja svih nas da pomognemo. Otvaranje izložbe proteklo je bez svečanog trenutka, ovo nije kulturni događaj, ovo je momenat podrške preživelima u razornim zemljotresima i sećanja na žrtve. Slikari i ostali umetnici su se tako brzo organizovali i odazvali našem pozivu. Veliko je zadovoljstvo videti o kakvim se umetničkim delima radi. Svako je od sebe dao najbolje što je imao. Ovo je najmanje što možemo da uradimo i kao ustanova i kao pojedinci“, rekla je rednica galerijskog prostora u novopazarskom Kulturnom centru Amra Hodžić Jejna.

Kako je rečeno, svaki umetnik dobiće novac od prodate slike, te će se sam opredeliti za neku od organizacija u Turkiye ili Siriji kojoj želi da donira novac.