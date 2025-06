Nakon tragičnih zemljotresa koji su pogodili jugoistok Turkiye, trenutni podaci turističkih agencija u Bosni Hercegovini pokazuju da se to neće odraziti na turističku sezonu.

Turkiye je proteklih godina apsolutna hit destinacija za putovanja bh. građanima. Iako turistička sezona u Turkiye traje tokom čitave godine, najviše interesovanja je za ljetovanja na antalijskoj rivijeri, posjete Istanbulu i Kapadokiji.

Nisu ugroženi aranžmani Zabilježena je stagnacija rezervacija u sedmici od 6. do 12. februara, ali pretjeranih otkazivanja nije bilo.

Iako je mjesec februar, mnogi se odlučuju za rani booking stoga su letovi rekordno zakupljeni.

"Događaji u Turskoj uznemirili su većinu bh. građana, ali konkretno nekih pretjeranih otkazivanja putovanja nije bilo. Imali smo jedan ili dva otkaza upravo iz pomenutih razloga. I ove godine imamo jako dobar početak što se tiče rezervacija za ljeto 2023. za antalijsku i egejsku regiju. Ove godine imamo rekordan broj zakupljenih mjesta na letovima za Antaliju i Bodrum te smo sigurni da ćemo i ove godine uspjeti ostvariti svoje ciljeve. Najviše putnika do sada imamo za antalijsku regiju, ali je također prodaja za Bodrum i Marmaris veoma dobro počela", kažu u turističkoj agenciji Fibula Air Travel Agency Sarajevo. Interesovanje za ljetovanje na turskom primorju standardno je dobro i u turističkoj agenciji Centrotours.

"Mi smo povećali naše kapacitete: letimo za Antaliju direktno svakim danom, Bodrum dva puta sedmično, za Istanbul svake sedmice imamo polaske. Dešavanja u Turkiye nisu ugrozila aranžmane za ovu godinu, jer imamo veći broj zainteresovanih u odnosu na isti period prošle godine, posebno gledajući ljetne aranžmane. Tu bilježimo veći broj rezervacija nego ranije. Isto važi za Istanbul", kažu iz Centrotoursa.

I u tuzlanskoj turističkoj agenciji očekuju rekordan broj rezervacija u Turkiye za ljeto, po uzoru na ranije godine. Građani se, kažu, uvijek rado vraćaju na tursko primorje koje je bez premca uzimajući u obzir odnos cijene i kvaliteta koji se nudi.

"Mi nismo imali pretjeranih otkazivanja. Većina ljudi zna šta je zemljotres i da su male šanse, iz našeg iskustva, da će se nešto slično ponoviti na antalijskoj regiji. Kada se informišu o ljetovanju ljudi pitaju za Španiju, Egipat, Tunis, ali ništa nije kao Turkiye i Antalija. Taj nivo usluge, ljubaznosti, korektnosti domaćina, to nema nigdje. To su naša iskustva. Isto važi za Istanbul, Konyu ili Kapadokiju. Iz Tuzle su planirana tri leta sedmično direktno za Turkiye", pojašnjavaju iz turističke agencije Golden Tours Tuzla.

Očekivane rezervacije Rani booking za ljetovanja u Turkiye ove sezone krenuo je još u decembru prošle godine u odnosu na godinu ranije kada je zvanična ponuda objavljena u februaru.

"Statistički gledano, bolje stojimo sada nego prošle godine. Tada smo imali na stotine, a sada već na hiljade putnika. Generalno je sve skuplje pa i turistički aranžmani stoga svi koriste rani booking. Mi tek sada očekujemo rezervacije, počinju turistički sajmovi, kraj februara i mart - tada počinje sezona. Zadnjih godina radimo isključivo regiju Antalije, baziranu smo tu zbog dobrih iskustava i suština je da su hoteli udaljeni 700-900 kilometara od zone zemljotresa, kao što je udaljenost između Banje Luke i Hamburga ili Minhena", pojašnjavaju iz turističke agencije KonTiki Travel Banja Luka.

Koliko je regija Antalije udaljena od jugoistoka Turkiye koji je pogođen zemljotresima, najbolje objašnjava nauka. Dvije tektonske ploče - arapska i evroazijska - susreću se ispod jugoistočnih turskih provincija. Ipak, zemljotrese bilo gdje teško je predvidjeti.

"S obzirom na nepredvidivost zemljotresa kao prirodne pojave, veoma je malo prostora na Zemlji koji su od iste bezbjedni. Južna fasada Andolijske mini tektonske platforme je veoma trusna jer se nalazi na granici naguravanja Afričke i Arabijske platforme te Sinajske mini platforme u pravcu sjevera i sjeveroistoka. Ovaj južni dio Anadolije predstavlja veoma labilno tektonsko područje u kojem se dešava serija zemljotresa kojih smo svjedoci posljednjih sedmica. Mjesto naguravanja navedenih tektonskih platformi još nije završeno pa se dešavaju naknadni potresi koji se i danas osjete i to veoma snažno u, ionako, rastrešenim objektima od prvog trusnog udara. Anadolijska mini platforma je tektonski podijeljena smjerom zapad-istok i to bliže crnomorskoj obali. Do sada se preko ove tektonske linije nisu značajnije osjećali trusni udari", pojašnjava akademik Muriz Spahić.