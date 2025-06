Nezavisnost se čuva i jača na svakom pedlju zemlje, poručeno je u utorak sa svečane akademije povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

U Vijećnici je povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, upriličena zajednička svečana akademija Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i sarajevskih općina. Program je počeo intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, a u programu su učestvovali učenici sarajevskih srednjih škola citirajući stihove najznačajnijih bosanskohercegovačkih pjesnika.

Akademiji su prisustvovali članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović, v. d. premijera Kantona Sarajevo Darja Softić-Kadenić, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, ostali predstavnici svih nivoa vlasti, brojni predstavnici političkog i javnog života Grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine.

“Nezavisnost naše domovine, države Bosne i Hercegovine, koju smo obnovili 1. marta 1992, ljubomorno, pomno i odlučno čuvamo. Nad njom bdijemo i od nje nikada nećemo odustati. Nezavisnot se ne dobija jednom za sva vremena. Nezavisnost se čuva, održava i jača na svakom pedlju zemlje, u svakom obliku. Onog momenta kada je uzmemo zdravo za gotovo, kada pomislimo da je neupitna, moramo znati da je tog trenutka najranjivija. Zato radimo i gradimo, zidajmo našu državu kamen po kamen i tako jačajmo našu nezavisnost”, poručila je u obraćanju gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

V.d. premijera Kantona Sarajevo Darja Softić-Kadenić naglasila je kako su Bosnu i Hercegovinu suverenom i nezavisnom učinili njeni građani, svojom demokratskom voljom.

"Zato je u ovim danima važno zajedništvo i solidarnost u izgradnji jednog humanog održivog građanskog društva za nas i naše potomke. No da bi gradili takvo društvo mi moramo čuvati i njegovati njegove temlje a to su naša sloboda, jednakost i solidarnost, i prije svega mir. Moramo čuvati i sačuvati mir, to dugujemo svima koji su dali svoje živote za ovu zemlju, ali prije svega to dugujemo našoj djeci. Svima nama koji ovu srcoliku zemlju osjećaju u svojim srcima sretan Dan nezavisnosti, živjela Bosna i Hercegovina“, poručila je Softić-Kadenić.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je tokom obraćanja poslao poruke mladim generacija, ističući kako nijedna država nije data zauvijek.

"Upamtite nešto što smo mi naučili, mislim na moju generaciju. Nijedna država nije data zauvijek. Na ovoj planeti postoji mnogo više naroda no što ima država. Toliko naroda je spremno da da život kako bi dobio ono što mi imamo. Mi imamo državu. I ako nešto ostane iza nas, neka to bude svijest o tome šta imamo, pa će ove buduće generacije sigurno napaviti je boljom no što smo to mi mogli. A mi smo je branili i odbranili“, rekao je Komšić.

Dodao je kako generacije koje dolaze moraju imati na umu kako se mogu osloniti samo na sebe.

"Nemojte da pravimo greške da se oslanjamo na lažne prijatelje, očekujemo od njih neku pomoć. Niko ovu zemlju ne može više voljeti i cijeniti više nego mi. Ako je mi ne volimo i ne cijenimo, drugi sigurno neće. Budite oprezni, surov je ovo svijet, čuvajte ovu zemlju, učinite sve što možete jer vam je narod dao priliku da svaki dan napravite nešto dobro za ovu zemlju i za ove ljude, ako možete. Ako ne možete, nemojte onda štetiti ovim ljudima i ovoj zemlji“, poručio je Komšić, čestitajući na kraju svim građanima 1. mart, Dan nezavisnosti BiH.

Sutrašnji praznik obilježava se povodom uspješno provedenog referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, održanog 29. februara i 1. marta 1992. godine. Glasalo je tada 2.073.568 glasača (izlaznost 63,7 posto građana s pravom glasa u BiH). Za nezavisnost izjasnilo se čak 99,7 posto osoba izašlih na referendum.

Referendumsko pitanje glasilo je: ”Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?“.

Nakon izglasavanja nezavisnosti, Bosnu i Hercegovinu priznale su mnoge zemlje svijeta i država je nedugo zatim postala punopravni član Ujedinjenih nacija (UN), kao i brojnih drugih međunarodnih organizacija.