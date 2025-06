Brojne spasilačke ekipe iz Bosne i Hercegovine učestvovale su u akcijama potrage i spašavanja u Turkiye nakon što su početkom februara južne provincije u zemlji pogodili razorni zemljotresi.

Među tim ekipama su bili i pripadnici Gorske službe za spašavanje općine Novi Grad Sarajevo koji su zajedno sa Civilnom zaštitom Općine Novi Grad Sarajevo i Oružanim snagama BiH učestvovali u humanoj misiji izvlačenja i spašavanja ljudi ispod ruševina u turskoj provinciji Hatay.

Ovi hrabri momci i djevojke otputovali su među prvim ekipama iz Bosne i Hercegovine u zemljotresom pogođene regije kako bi pomogli u spašavanju ljudi.

U razgovoru za Anadoliju govorili su o akcijama spašavanja, ali i o tome koliko su im na terenu bile korisne obuke i edukacija za hitne slučajeve i reagovanje na katastrofe koje su završili prethodnih godina u saradnji Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) i turske organizacije IHH.

Na obukama koje TIKA realizuje u Bosni i Hercegovini od 2017. godine, prisustvovalo je dosad oko 200 osoba.

U spasilačkim timovima iz BiH, koji su bili u Turkiye bilo je oko 30 osoba koje su prošle ove obuke. Obuke su realizovane u oblasti jačanja kapaciteta urgentne medicine, te potrage i spašavanja u prirodi u ljetnim i zimskim uslovima, urbane potrage i spašavanja (USAR), te spašavanja na i pod vodom.

Kada je TIKA 2017. pokrenula projekat jačanja kapaciteta za odgovore na krizne situacije u BiH kroz kontinuirane edukacije spasilaca i medicinskih ekipa te donaciju opreme, niko nije mogao ni pomisliti da će stečeno znanje primijeniti upravo u Turkiye nakon velike katastrofe.

Projektom su prvi put obuhvaćene kako entitetske službe u BiH tako i Gorske službe spašavanja. Prvi put ti ljudi, koji inače u kriznim situacijama odlično sarađuju bez obzira iz kojeg dijela BiH dolaze, zajedno su učestvovali na edukacijama gdje su obučavani od instruktora AFAD-a i IHH.

Ujedinjeni u istom cilju, brojni spasioci su prošli nekoliko ciklusa edukacija, a više od 30 njih steklo je i zvanje instruktora koji su registrirani od Ministarstva sigurnosti u okviru Mehanizma zaštite i spašavanja EU-a.

Plan je bio da učestvuju na velikoj međunarodnoj pokaznoj vježbi, koja se organizuje svake godine u Turkiye. Međutim, umjesto na pokaznu vježbu većina ih je došla na pravu akciju spašavanja, nakon razornih zemljotresa.

Radeći sa svojim nekadašnjim instruktorima iz AFAD-a i IHH, timovi iz BiH su dali ogroman doprinos u spašavanju ljudskih života.

Obuka i edukacija ključni

Pamela Bejdić iz Gorske službe za spašavanje općine Novi Grad Sarajevo, završila je nekoliko serija obuka Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA).

"Prošle godine smo završili sve cikluse USAR obuke (Urbana potraga i spašavanje), a pored te obuke i druge obuke kao što je spašavanje u nepristupačnim terenima pod vodom, na vodi itd. Za našu akciju u Turskoj najznačajnija mi je bila USAR obuka. Mislim da bez te obuke ne bismo mogli postići rezultate koje smo postigli, a to je spašavanje deset građana. To je bio i razlog zašto smo mi otišli dolje jer smo bili sposobni i obučeni. Zahvaljujući toj obuci naš tim je pokazao da smo spremni da reagujemo u tim situacijama. Ta obuka nam je bila ključna u spašavanju unesrećenih u ovoj katastrofalnoj nesreći", rekla je Bejdić.

Semra Japalak, koja je također učestvovala u akciji spašavanja u Turkiye, ističe da su im obuke pomogle, posebno prilikom pristupa unesrećenim osobama. "Također je jako bitno da znamo na koji način pristupiti ljudima koji očekuju da ćemo izvući njihove članove porodice, kako ih u tom trenutku smiriti. Jako je bitno da ih saslušamo ili da im pružimo neki savjet", kazala je Japalak.

Dodala je da su bili u centru Turske humanitarne organizacije IHH gdje su se uvjerili u njihovu odličnu organizaciju rada na terenu.

"Organizacija u svakom poslu je jako bitna, ali ovdje ima veću dimenziju jer su ovo nepredvidive okolnosti gdje imamo jako puno stresa i pomiješanih emocija koje treba kanalisati, ali isto tako biti profesionalan u onome što radimo. Tu sam bila fascinirana sa 'leadership skills' (liderske vještine) koje su imale osobe zadužene za organizaciju, a to su osobe koje su bile instruktori mojim kolegama u GSS-u. Pored ljudskog kadra, oni su jako vodili računa da samo obučeni rade određene stvari. Sav taj 'leadership skills' je nešto što ću zasigurno ponijeti kroz život sa sobom", rekla je Japalak.

Spašavanje u nepristupačnim terenima

Benjamin Poturak, spasilac - volonter, prošao je također brojne obuke i edukaciju organizirane pod pokroviteljstvom TIKA-e.

"Pod pokroviteljstvom TIKA-e sam prošao šest ciklusa obuke i stekao zvanje instruktora spašavanja u nepristupačnim terenima i instruktora spašavanja u urbanim sredinama, to jest ruševinama. Obuke koje sam prošao u TIKA-i su dosta utjecale na moj profesionalni razvoj i usavršavanje kao spasioca. Imali smo priliku sada kroz obuku urbanog spašavanja, spašavanja u ruševinama da pokažemo sve što smo naučili i da budemo rame uz rame s našim instruktorima na terenu nakon zemljotresa", kazao je Poturak. Ipak, vratili su se u BiH donekle zadovoljni jer je njihov tim uspio spasiti deset ljudi.

"Moja ekipa je spasila deset ljudi, a kažu da ko spasi jedan život kao da je spasio cijelo čovječanstvo. Kada smo se predstavili da smo ekipa iz Bosne i Hercegovine, vidjeli smo suze ljudi i to je ostavilo velikog traga na sve nas", kazao je ovaj spasilac, dodajući da neke scene nikada neće moći zaboraviti.

"Scena kada smo spasili šest ljudi iz jedne ruševine, to jest jednu kompletnu porodicu koji su nepovrijeđeni izvučeni. Ta njihova sreća i suze, pogotovo kada smo se predstavili da smo iz Bosne i Hercegovine, to će mi ostati u vječnom sjećanju kao jedna pozitivna strana, ali naravno mi smo bili u jednoj takvoj situaciji da smo vidjeli i veliki broj mrtvih. Ostat će nam uvijek u sjećanju scena koju će biti teško zaboraviti, a to je kad smo podigli jednu ploču i na stepenicama ugledali oca i majku zagrljene i u sredini njihova beba. Sve troje su bili mrtvi", ispričao je Poturak.

Kako je na kraju kazao, život se nastavlja i mogu biti bar donekle zadovoljni u ovom bh. spasilačkom timu jer su tokom misije uspjeli spasiti deset ljudi, uključujući djecu.

Ukupno trinaest timova za potragu i spašavanje od 234 osobe iz Bosne i Hercegovine stiglo je u Turkiye odmah nakon zemljotresa koji je odnio desetine hiljada života, kako bi dali doprinos u ovoj veoma zahtjevnoj spasilačkoj misiji.