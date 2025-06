Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će obim trgovinske razmjene između Turkiye i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) dosegnuti 25 milijardi dolara za pet godina, zahvaljujući potpisanom sveobuhvatnom sporazumu o ekonomskom partnerstvu.

Obraćajući se na ceremoniji potpisivanja putem video linka, Erdogan je istakao da će ekonomski i trgovinski odnosi dviju zemalja ovim sporazumom ući u novu fazu.

Naglasivši da su pedesetogodišnji odnosi Turkiye i Ujedinjenih Arapskih Emirata zasnovani na snažnim temeljima, Erdogan je kazao da se ovim sporazumom uklanjaju prepreke u trgovini robama i uslugama, a da se olakšavaju aktivnosti investitora.

“Na taj način izgradit ćemo na čvrstim temeljima privredni most koji se proteže od Evrope do sjeverne Afrike, od Rusije do Zaljeva“, rekao je Erdogan.

Također, izrazio je zahvalnost UAE na podršci i solidarnosti nakon razornih zemljotresa koji su prošlog mjeseca pogodili južne regije Turkiye.

“Turska nacija nikada neće zaboraviti ruku pomoći koja im je pružena“, dodao je Erdogan.