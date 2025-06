Turkiye, država poznata po svojoj posvećenosti i životinjama, nije ih ni u ovako teškoj situaciji zaboravila.

Stotine mačaka i pasa pogođenih zemljotresom u Kahramanmarašu dovedene su u azil za životinje u zoološkom vrtu Gaziantep na lečenje. Dok je 11 pokrajina uništeno u zemljotresima u centru Kahramanmaraša, više od 40 hiljada života je izgubljeno. Osim ljudi, zemljotres je pogodio i životinje.

Mačke i psi koji su spašeni ili su izgubili svoje vlasnike pod ruševinama dovode se u sklonište za životinje u zoološkom vrtu opštine Gaziantep na lečenje. Navodeći da su doveli gotovo 200 mačaka i pasa u sklonište za životinje, šef odeljenja za zaštitu prirodnog života opštine Gaziantep, veterinar Dželal Ozsojler, izjavio je da je izlečeno blizu 300 životinja.

“Pokušali smo doći do životinja u regionu”

Navodeći da su formirali jak tim kako bi došli do životinja pogođenih zemljotresom, Dželal Ozsijon je rekao:

„Nama, kao opštini Gaziantep, sva živa bića su važna. Pokušali smo da pratimo kretanje uličnih životinja i tako dođemo do njih, što je naše područje. Pre svega, došli smo u dom za privremeni boravak. Pokušali smo doći do uličnih životinja iz okolnih pokrajina i okruga kojima je potrebna pomoć. Jer oni koji su se brinuli o životinjama u domu za zbrinjavanje životinja Kahramanmaraš nisu mogli otići do azila jer su umrli ili su izgubili svoju rodbinu i voljene. Otišli smo tamo s jakom ekipom odavde, hranili smo životinje tamo i lečili ih. Uzeli smo 25 pasa i 10 mačaka kojima je bilo potrebno lečenje i doveli ih u naše sklonište. Osnivanjem privremene bolnice za životinje u Nurdagiju, podržali smo i nastavljamo podržavati sva ulična stvorenja i sva živa bića pod ruševinama u Islahiju i Nurdagiju.”

“Izlečili smo i pregledali 190 pasa i gotovo 100 mačaka”

Ozsojler je izjavio: „Pružili smo lečenje za otprilike 190 pasa i gotovo 100 mačaka u svim regijama u kojima se zemljotres dogodio. Trenutno se u našem skloništu nalazi 120 pasa i 80 mačaka iz zone zemljotresa. Za njih tražimo nove vlasnike”, rekao je. Neki građani usvajaju pse koji su ostali bez porodica i odvode ih u njihove nove domove.