Protesti u Grčkoj nastavljeni su u srijedu zbog prošlonedeljne željezničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 57 ljudi.

Desetine hiljada ljudi učestvovale su u protestima na trgu Sintagma u Atini koji su organizovali sindikati radnika, državnih službenika i studenata, što je najveće okupljanje od tragične nesreće.

Demonstranti svih uzrasta nosili su transparente i skandirali "Njihov profit, naša smrt" i "Nema više krvi za njihov profit". Protest se poklopio i sa Međunarodnim danom žena, uz značajno učešće grupa za ženska prava.

Obraćajući se okupljenima, lideri studenata i sindikata okrivili su sadašnje i prošle vlade za nesreću. Oni tvrde da je pro-privatizacijska politika vladajuće stranke Nea Dimokratia (ND) i opozicionih partija SIRIZA i PASOK dovele do toga da je željeznički operater u Grčkoj pao u korporativne ruke i da je to što je profit dobio prioritet nad ljudskim životom dovelo do ove i mnogih drugih nesreća.

Okupljeni su odali počast žrtvama prošlomjesečnih zemljotresa u Turkiye i Siriji, te rata u Ukrajini. Dio okupljenih krenuo je u marš od Sintagme do obližnjeg trga Omonija, pri čemu se grupa ljudi obučenih u crno sukobila sa policijom. Policija je odgovorila ispaljivanjem suzavca kako bi rastjerala grupu, koja je prije odlaska bacala molotovljeve koktele.