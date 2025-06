Ponovo odgođen početak plaćanja ulaska u EU

Ovo je četvrti put da je lansiranje ETIAS-a odgođeno. Prvo odgađanje je bilo od 2022. do januara 2023, drugo odgađanje je bilo do maja 2023, a treće do novembra 2023. Krajem februara 2023, EU ga je ponovo odgodio za 2024. godinu.