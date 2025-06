Predsednica Bošnjačkog nacionalnog veća Misala Pramenković sastala se sa generalnim konzulom Turkiye u Novom Pazaru Bašarom Bašolom sa kojim je razgovarala o projektima koje ovaj organ planira da realizuje u Sandžaku.

U saopštenju se navodi da je tokom sastanka bilo reči o novom sazivu BNV, projektima koji su do sada realizovani ali i onima koji će biti sprovedeni ove i narednih godina. "Istaknuto je da su Bošnjaci Sandžaka most saradnje između Srbije i Turkiye i da će, kao i do sada, bošnjački i turski narod ostati u bratskim odnosima", navodi se u saopštenju BNV.

Dodaje se da je Pramenković konzulu Bašolu uputila izraze najdubljeg saosećanja zbog velikog broja poginulih i povređenih u zemljotresu koji se, početkom februara, dogodio u Turkiye. Istaknuto je i da je Bošnjačko nacionalno veće aktivno učestvovalo u prikupljanju humanitarne pomoći, prema uputama ambasade Turkiye u Srbiji.

U delegaciji BNV, pored Misale Pramenković, na sastanku u generalnom konzulatu Turkiye u Novom Pazaru bili su predsednik Izvršnog odbora Fuad Baćićanin, potpredsjednik Edin Numanović i sekretar Bošnjačkog nacionalnog veća Samer Jusović.