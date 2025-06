Tokom historije mnogo toga se promijenilo. Ipak, koliko se pamti, ono što se nije promijenilo jest naš osnovni oblik kretanja. I dalje hodamo istim načinom kojim su hodali naši preci: polako. Ali s “Moonwalkerima”, tim dizajnera u američkoj kompaniji Shift Robotics je u misiji da to promijeni, obećavajući da će njihov novi izum povećati brzinu hodanja za 250 posto.

“Sve je počelo jednog dana kada sam se vozio skuterom i zamalo me udario auto”, prisjeća se Xunjie Zang, osnivač kompanije Shift Robotics. Iako je njegovo radno mjesto bilo udaljeno samo oko kilometar i pol, iskustvo ga je natjeralo da se zapita zašto nikada nije jednostavno prošetao do tamo.

“Nisam samo ja, mnogo ljudi se ne oslanja na hodanje, što je iznenađujuće s obzirom na to da je mnogo sigurnije, lakše i praktičnije, plus bolje je za okoliš,” kaže on za TRT World, dodajući, “problem je što je hodanje jednostavno presporo i neučinkovito.”

U modernom svijetu u kojem imamo mnoštvo mogućnosti prijevoza koji bi trebali zamijeniti hodanje – njegova zamalo nesreća natjerala ga je da se zapita bi li ga, umjesto da zamijeni hodanje, možda mogao poboljšati. Ideja je imala smisla.

Posebno u urbanom okruženju, to bi omogućilo ljudima da brže stignu do odredišta, štedeći vrijeme i čak potencijalno smanjujući saobraćajne gužve. Ubrzo nakon toga, Xunjie je okupio tim stručnjaka za robotiku, inženjera za mlazni pogon, inženjera trkaćih automobila i dizajnera patika, au roku od samo pet godina, njihovi “Moonwalkeri” postali su stvarnost.

“Moonwalkeri nisu klizaljke. To su cipele. Zapravo, najbrže cipele na svijetu. U njima se ne kliže. Hodate. Ne morate naučiti kako ih koristiti, cipele uče od vas”, kaže Zang.

„Moonwalking“ u budućnosti?

„Moonwalkers“ cipele izgledaju kao nešto između para klizaljki u stilu 1980-ih i glomaznog para prevelikih sandala. Međutim, te "mini-Tesle" koje pokreće umjetna inteligencija na vašim nogama sebe shvaćaju prilično ozbiljno i tvrde da vam pomažu postići brzinu trčanja dok ležerno hodate bez dodatnog napora.

Svaki ima set od osam malih točkova povezanih s motorom. Senzori unutar njih registruju kretanje – uče iz vašeg obrasca hodanja i prilagođavaju algoritme umjetne inteligencije za povećanje ili smanjenje brzine, ovisno o vašim pokretima. Budući da se točkovi ne okreću slobodno, ne rizikujete da izgubite ravnotežu, a krivulja učenja, ako postoji, minimalna je.

Nisu poput klizaljki – naprotiv, njihovo nošenje liči na osjećaj hodanja po pokretnim trotoarima na aerodromu (onim koji vas brže dovezu od jednog terminala do drugog) – ako biste ih nosili na nogama. „Moonwalkers“ dolaze u jednoj univerzalnoj veličini i pričvršćuju se na svaki par cipela. S posebno dizajniranim položajem točkića, mogu se nositi na neravnim površinama, po šljunku i kaldrmi.

Mogu ići uzbrdo i nizbrdo i čak se mogu uhvatiti u koštac sa stepenicama - sve što je potrebno je jednostavan pokret nogom za promjenu načina rada. Oni mogu izdržati male lokve i različite vremenske uvjete, a jedno punjenje (putem standardnog USB-C priključka) obećava da će vam dati dovoljno snage da pređete gotovo 10 kilometara.

Sa ugrađenim AI funkcijama za povećanu sigurnost i efikasnost, dva „Moonwalkera“ međusobno komuniciraju stotine puta u sekundi putem Bluetootha kako bi se prilagodili vama i vašim obrascima hodanja.

Naprimjer, ako postavite stopalo s popločane površine na meku pješčanu površinu, jedna cipela će "obavijestiti" drugu cipelu, tako da ona prilagođava tempo kojim se točkići kreću. Ili, ako se zaustavite jednom nogom, tada bi vam i točići na drugoj nozi olakšali zaustavljanje.

Nadalje, cipele mjere pritisak koji primjenjujete pri svakom koraku, a kompanija kaže da je „Moonwalkerima“ potrebno samo 10 koraka da algoritam nauči korisnikov obrazac hodanja.

Kreću kada vi krećete, zaustavljaju se kada vi stanete i reguliraju optimalnu brzinu pri kretanju uzbrdo ili nizbrdo. Shift Robotics je nedavno dovršio svoju kampanju na Kickstarteru, prikupivši 329.409 dolara, što je gotovo četiri puta više od cilja.

Isporuka prvih Moonwalkera trebala bi početi u proljeće 2023. Iako su rane recenzije bile uglavnom pozitivne, težina „Moonwalkera“ od 4,2 lbs za svaku, izazvala je zabrinutost među prvim ispitivačima. Također, njihova cijena u pretprodaji mogla bi biti izvan raspona za neke korisnike i mogla bi ovaj novi izum učiniti više luksuznim predmetom, barem za sada.

Međutim, čini se da je uzbuđenje na društvenim mrežama zbog ovog proizvoda veliko, a Zang je uvjeren u svoj rad. “Vjerujemo u budućnost u kojoj nam sve može biti na dohvat ruke. A prvi korak je pomoći ljudima da rade bez napora pri brzini trčanja”, kaže.