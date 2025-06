Pogled na meandre Uvca i Sjeničko jezero, grandiozne ptice - bjeloglave supove, kilometarski duge pećine, bogata flora i fauna i zdrava hrana su ono što možete vidjeti ukoliko posjetite jedno od najvećih prirodnih blaga Sjenice – rezervat prirode Uvac, u regiji Sanžad, u Srbiji.

Na sjevernom obodu Pešterske visoravni, šest kilometara od Sjenice, između planina Javor i Zlatar nalazi se Sjeničko jezero, pored Zlatarskog i Radoinjskog, nastalo presjecanjem rijeke Uvac i izgradnjom brane 1979. godine kod Nove Varoši.

Jezero se nalazi na 985 metara nadmorske visine, dugo je oko 27 kilometara i duboko do 108 metara. Pogled na meandre najljepši je sa vidikovca Molitva u nekada vrlo naseljenom selu Ursule do koga se dolazi krivudavim makadamskim putem. Iznad kanjona Uvca je samo kuća Bajre i Nafije Muhović.

Nasmijani domaćini nemaju komšije u krugu od 500 metara. Vrata njihovog doma širom su otvorena za sve ljubitelje prirodnih ljepota, goste i turiste iz zemlje i svijeta.

"Ovdje sam se rodio, živio i živim, i djecu sam odgojio. Tu mi je prošao život. U mojoj blizini od 500 metara nema nikoga. Na ovim prostorima se jedino možemo baviti poljoprivredom i stočarstvom. Od toga živimo", ispričao je šezdesetdevetogodišnji Bajro Muhović.

Djeca su otišla za boljim životom. Sada Bajro živi sa suprugom Nafijom. Ovo dvoje ljudi, iako više nisu ni mladi, stižu da završe sve obaveze koje su pred njima svaki dan.

"Nas dvoje živimo ovdje. Djeca su mi vani. Ovo je brdoviti, planinski predio. Ima svih životinja. Jedino nisam vidio medvjeda. Nikada nisam razmišljao da odem odavde. Ne bih mogao da živim u gradu, u zatvorenoj prostoriji i na asfaltu", kazao je Muhović.

Svaki dan je radni za Bajru i Nafiju. Ustaju u pet, šest sati ujutro.

"Radni dan je do navečer. Nema odmora. Naša prednost je što sami sebi pravimo pauze. Možemo da sjednemo kad hoćemo. Ali, bilo gdje da si, ako ne radiš nema prosperiteta. Živimo zdravo, jedemo zdravu hranu.

Pored toliko posla, to nam je privilegija", poručio je Muhović. Posebnu atrakciju za turiste i one koji dođu da vide meander predstavljaju i bjeloglavi supovi, jedinstvena vrsta ptica koja je zbog veličine i letenja uz pomoć vazdušnih struja dobila naziv "nebeski kralj". Miloje Kovačević, čuvar rezervata, rekao je da je rezervat proglašen i urađen zbog bjeloglavog supa.

"Gnijezda su im svuda okolo. Kada smo ovo područje proglasili rezervatom '90-ih godina, imali smo oko pet parova bjeloglavog supa. Sada imamo preko 500 jedinki, a bila je toliko ugrožena. Nije imala hrane, a doduše i trovanjem. Turisti najviše dolaze da uslikaju bjeloglavog supa, da ga vide, da se provozaju čamcem", pojasnio je Kovačević.

Kako je kazao, bjeloglavi sup je na tom području od pamtivijeka. "Ali '90-ih godina je bilo došlo do istrebljenja. Sada svake godine imamo sve više gnijezda", rekao je Kovačević. Smatra da je rezervat Uvac možda i jedno od najatraktivijih destinacija u Sjenici. "Imamo ovo jezero Sjeničko ili Uvačko, kako ga ko naziva. Dugo je oko 27 kilometara, imaju i ostaci turske kaldrme, most koji je potopljen", dodao je Kovačević.​​​​​​​