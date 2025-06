Netaknuta priroda, prostrani pašnjaci i livade na kojima se mogu vidjeti konji samo je jedan dio onoga što možete vidjeti u selu Caričina, koje je od Sjenice udaljeno oko 18 kilometara.

Ovo mjesto poznato kao odmaralište za paše, age, carice i careve, važi i za vazdušnu banju jer se nalazi na oko 1.000 metara nadmorske visine.

Pravi je odmor od gradske vreve, oaza mira u ovom dijelu Srbije.

Lokalni vodič Sabahudin Abdagić rođen je u Sjenici gdje i radi u Turističkoj organizaciji. Kako je kazao, u vrijeme Osmanskog carstva, selo se zbog svoje ljepote koristilo za odmor i bilo je glavna atrakcija za turske age i paše.

"Selo Caričina je od davnina poznato javnosti zbog historijski važnih ličnosti koje su boravile ovdje. Tu su bile paše, age, carice, carevi… Mnogi bitni ljudi su prolazili kroz ovo područje samo kako bi se ovdje odmorili i našli smiraj za svoju dušu", pojasnio je Abdagić.

Selo Caričina se nalazi na području Sjenice koju još i nazivaju vazdušnom banjom, područje bogato i termalnim prirodnim izvorima.

Desetak izvora tople vode najočitiji su primjer da je taj dio Srbije bogat mogućnostima za razvoj turizma, posebno banjskog. Temperatura vode koja izbija iz šljunkovitog tla tokom cijele godine je oko 25 stepeni, a mnoge ljude je, pričaju mještani, izliječila od različitih bolesti, posebno onih koje se tiču pokretljivosti i reume.

"S obzirom na to da je ovo područje odvojeno od grada, poseban akcenat se može staviti na duševni oporavak čovjeka. Sami podaci govore da ljudi koji borave u Sjenici do 25 dana, mogu da pročiste pluća, poboljšaju imunitet i krvnu sliku. Imamo i nekoliko mjesta u blizini koja su termalni prirodni izvori pa se možete kupati u bilo kojem dijelu godine jer je temperatura vode i do 25 stepeni", rekao je Abdagić.

Kako je kazao, selo je poznato i po farmi hotela Borovi, koja ima veliki stočni fond. Na farmi u selu se nalazi veliki broj ovaca, krava, konja i angusa. Svi proizvodi sa farme koriste se i u hotelu Borovi gdje posjetioci mogu probati hranu koja je prepoznatljiva ne samo na ovim prostorima, nego i u cijelom svijetu.

"Turisti koji dođu ovdje mogu da uživaju i u životinjama. Mogu se družiti sa jaganjcima, magarcima, konjima, koje mogu i jahati", ispričao je Abdagić.

Larisa Sara Baltić, PR hotela Borovi u Sjenici, kazala je da je na ovom području poseban zrak, energija…

"Nalazimo se na mjestu gdje su, prema spisima, ljetovali carica Jelena, paše, begovi i age. Ovdje su se odmarali, pili ovu vodu, čajeve sa ovog područja i primijetili da se oporavljaju. Na farmi u selu se nalaze autohtone životinje, krave, koze, ovce i angusi. Imamo mnogo konja koji su na neki način slobodni, u divljini. Naše životinje su na ispaši na ovim brdima, jedu čajeve, trave. Ponosimo se organskom proizvodnjom na ovoj farmi. Pravimo kajmak, sir, mlijeko. Posebno bih istakla bivolji kajmak, poseban gastronomski užitak", kazala je Baltić.