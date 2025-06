"Everything Everywhere All at Once" proglašen je najboljim filmom na 95. ceremoniji dodjele Oscara koja je održana u nedjelju u Dolby teatru u Los Angelesu.

Film o kinesko-američkom vlasniku perionice rublja koji se bori s revizijom porezne uprave i međudimenzionalnim napadačima, odnio je glavnu nagradu večeri, osvojivši Oscara za najbolji film.

Nagradu za najboljeg glumca osvojio je Brendan Fraser za ulogu u filmu "The Whale".

Najboljom glumicom proglašena je Michelle Yuoh za ulogu u filmu "Everything Everywhere All at Once".

Nagradu za najbolju režiju i najbolju montažu dobio je film "Everything Everywhere All at Once", Paula Rogersa.

Najboljim stranim filmom proglašen je "All Quiet on the Western Front". Film je osvojio i Oscara za najbolju filmsku fotografiju.

Najboljim sporednim glumcima proglašeni su Ke Huy Quan u kategoriji muškaraca, a Jamie Lee Curtis u kategoriji žena. Oboje su nagrađeni za uloge u filmu "Everything Everywhere All at Once".

Najboljim dokumentarcem proglašen je "Navalny", film Daniela Rohera o ruskom oporbenjaku Alekseju Navalniju. Za najbolju kostimografiju nagrađen je "Black Panther: Wakanda Forever", a za najbolju šminku i frizuru "The Whale".

Najboljom originalnom pjesmom je proglašena"Naatu Naatu" iz filma "RRR", a nagradu za najbolji zvuk u filmu osvojio je film "Top Gun: Maverick".