Generalni direktor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) Belmih Karamehmedović izjavio je da je više od stotinu javnih ličnosti iz politike, biznisa, muzike, sporta i drugih segmenata života već potvrdilo učešće u emisiji Teleton koja će 16. marta biti emitirana na svim platformama BHRT-a kao posebni program za prikupljanje pomoći za žrtve razornih zemljotresa u Republici Turkiye i Siriji.

BHRT i Udruženje Pomozi.ba provode kampanju prikupljanja novca za stradale u prošlomjesečnim razornim zemljotresima u Turkiye i Siriji.

“Jedna od osnovnih zadaća svakog javnog servisa u Evropi je da bude i društveno odgovoran. Na ideju da organizujemo Teleton došli smo odmah nakon što smo dobili vijest o katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Turkiye i Siriju, ali je odluka bila da ipak sačekamo da taj prvi val pomoći prođe kada su ljudi bili najviše zainteresirani nakon potresnih slika koje su dolazile iz Turkiye. Sasvim je izvjesno da je to katastrofa takvih razmjera da će pomoć biti potrebno sakupljati u kontinuitetu“, kazao je Karamehmedović.

​​​​​​​Najmanje što BHRT može kao javni servis

Ističući kako ne treba posebno naglašavati prijateljstvo turskog naroda prema Bosni i Hercegovini kroz sve godine u kojima se Turkiye pokazala kao iskreni prijatelj BiH, Karamehmedović je u razgovoru za Anadoliju kazao da je ova akcija najmanje što BHRT može učiniti kao javni servis kako bi nastavili alarmirati javnost u BiH i izvan nje da i dalje postoji potreba za prikupljanje pomoći žrtvama katastrofalnih zemljotresa u Turkiye i Siriji.

“Sudeći po reakcijama koje do nas dolaze, interesovanje za ovu akciju je zaista značajano. Ne možemo predvidjeti kakvi finanscijski efekti mogu biti, a ja se iskreno nadam da će biti veliki, da i na taj način pokažemo solidarnost sa narodom Turkiye i Sirije, a prije svega sa žrtvama zemljotresa. Podjednako je važno da ovim gestom pokažemo da stojimo iza naših prijatelja, da ćemo pružiti pomoć u skladu sa našim mogućnostima. Važan segment ove priče je da pokažemo da ljudi u nevolji nisu sami, jer dešavalo se i građanima BiH da su prolazili kroz teške periode i znamo koliko je važno kad dobijete podršku“, kazao je Karamehmedović.

BHRT će 16. marta na svim svojim platformama emitirati posebni program u kojem će sadržajima ukazati na ljude u potrebi, promovirati humanitarne akcije koje su dosad provedene i udruženja i pojedince koji su u njima sudjelovali.

Iz BHRT-a apeluju na sve privredne subjekte i pojedince iz javnog života da budu pokrovitelji ili partneri ovog projekta, te da u skladu s mogućnostima izdvoje unaprijed ili direktno u programu određenu sumu novca, sudjeluju u programu, a sve s ciljem da bi se ukupna pomoć uvećala.

Da bi pomoć što prije stigla do unesrećenih, organizirano je tako da pomoć ide direktno na račune udruženja Pomozi.ba. Iz istog razloga koristi se humanitarni broj telefona 17006.

“Mi smo se dogovorili sa organizacijom Pomozi.ba, koja je uradila odličnu stvar, s obzirom na to da BHRT nema mogućnost prikupljanja sredstava na vlastiti račun, to smo riješili na način da smo se dogovorili sa Pomozi.ba da ljudi mogu pozivati humanitarni broj telefona 17006 i donirati dvije konvertibilne marke, ali isto tako smo uputili apel raznim privrednim organizacijama, biznismenima u BiH i van nje, u dijaspori. Očekujemo da će ovaj apel doći i do turskih privrednika i da će i oni na neki način učestvovati“, rekao je Karamehmedović.

Zainteresirani od 1. do 16. marta kampanju mogu podržati uplatom na račune Pomozi.ba ili pozivom na broj 17006, a 16. marta na pozive gledatelja u emisiji Teleton na BHT1 javljat će se poznate ličnosti iz javnog života BiH.

Veliki odziv privrednih subjekata

Karamehmedović je kazao da očekuju učešće velikog broja javnih ličnosti, kao i ambasadora Turkiye i drugih turskih predstavnika u BiH.

Teleton je projekt s kojim BHRT ima dobra iskustva, jer je takve specijalne programe za prikupljanje pomoći organizirao nakon katastrofalnih poplava u BiH i zemljotresa u Japanu.

“Evo sada smo donijeli odluku da na ovaj način pokažemo solidarnost sa žrtvama zemljotresa u Turkiye i Siriji. Ne sumnjam da će odziv biti veliki. Već imamo najave da će dosta privrednih subjekata uplatiti pomoć, a pored humanitarnog broja ćemo dati i žiro račune na koje se sredstva mogu uplatiti kako bi bila transferirana onima kojima je najpotrebnija. Očekujem da će Teleton u četvrtak donijeti dobar rezultat. Planirano je da imamo 15 telefonskih linija na koje će se javljati ličnosti iz različitih segmenata života i oni koji nazovu broj 17006 će imati priliku da obave i kraći razgovor sa učesnicima programa koji je planiran u četvrtak u terminu od 20 do 23 sata“, pojasnio je Karamehmedović.

On je još jednom pozvao sve građane i privredne subjekte da podrže ovu akciju i pošalju poruku solidarnosti i poruku da ljudi koji su doslovno preko noći ostali bez svega, osjete da nisu sami u nevolji koja ih je zadesila.