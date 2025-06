Branko Bošković, bivši fudbaler Crvene zvezde i Pari Sen Žermena (PSG), za Anadoliju je analizirao stanje u pariškom gigantu, istakavši da stvari moraju da se promene kako bi se ispunile ambicije kluba u koji se ulažu basnoslovne sume novca.

Nekadašnji as smatra da bi čelnici trebalo da dovedu igrača koji će biti pravi lider na travi i autoritet u svlačionici jer se trenutno ugađa velikim zvezdama koje na terenu rade šta hoće.

”Nešto treba da menjaju definitivno jer ovako ne ide. Kako uđu u završnicu Lige šampiona, krene neka amaterska igra i rasulo da ne možete da prepoznate ekipu, koja je inače najplaćenija od svih. Verovatno im treba bolja atmosfera u svlačionici, neko ko će biti lider, da ne kažem tata na terenu, jer tu svako očigledno vodi svoju politiku i vuče na svoju stranu. Menjaju toliko trenera, a svaki igrač igra onako kako on misli da treba. Ugađa se Mesiju, Mbapeu, Nejmaru i to loše utiče na druge igrače koji treba malo više da se založe i da trče”, istakao je Bošković i dodao:

”Verujem da su mislili ako na svakoj poziciji imaju najboljeg igrača na svetu, da će lagano osvojiti Ligu šampiona. Recimo, Argentina je imala Mesija i svi ostali su bili u njegovoj službi i to je donelo rezultat, a u Parizu ugađaju svakome i to se održava na igru cele ekipe.”

Kada je u pitanju Crvena zvezda, Bošković prati dešavanja u Ljutice Bogdana i žali što se klub prerano odriče mladih talenata koji bi mnogo značili timu.

”Izdvojio bih Kataija i Ivanića kao glavne poluge ekipe. Dragović je takođe doneo veliku stabilnost u zadnjoj liniji. Borjan je lider, nesto slično što je u mojoj generaciji bio Aleksandar Kocić. Ima zanimljivih i mladih igrača, neki su možda prerano otišli, a sad bi bili glavni nosioci igre, i na nekim pozicijama Zvezda ne bi morala da traži koga će da dovede. Primera radi, mali Joveljić rastura u MLS ligi , znam koliko je tamo teško igrati i davati golove jer sam bio član DC Junajteda. Zvezda ga je imala iz svoje škole i bio bi najbolji izbor u špicu sigurno od svih koje su doveli u poslednje dve godine, pogotovo od stranaca. Ali razumem da klub mora da živi od nečega“, kazao je Bošković.

Bliži se 27. mart, dan kada će u kvalifikacionom meču za Evropsko prvenstvo, snage odmeriti dve reprezentacije za koje je Bošković emotivno vezan.

„Bio sam član reprezentacije koja pod vođstvom Dejana Savićevića i ilije Petkovića nije uspela da se plasira na Evropsko prvenstvo 2004. godine. Kasnije sam branio boje Crne Gore i odigrao veliki broj značajnih utakmica kao zamenik kapitena Mirka Vučinića. Srbija je u blagoj prednosti, jer ima kvalitetniji izbor igrača, ali znam koliko je teško odneti bodove iz Podgorice i siguran sam da će moji Crnogorci dati sve od sebe da u toj utakmici ostanu neporaženi. Pratio sam nastupe Srbije u Kataru, mnogo mi je žao zbog rezultata. Mislim da je Dragan Stojković izvukao pouke, iskusan je trener i neće mu biti teško da uspostavi atmosferu koja je vladala sve do odlaska na Svetsko prvenstvo“, smatra Bošković koji je u Pari Sen Žermenu imao priliku da sarađuje sa Vahidom Halilhodžićem:

„Da sam bio malo iskusniji, verovatno bih imao veću minutažu i bolji učinak. Vaha na prvi pogled deluje opasno, ali je u suštini dobra osoba i odličan trener. Dešavalo se da dam dva gola protiv Marseja, a onda me nema u ekipi za narednu utakmicu protiv Bordoa. Da mi je sada ova glava, shvatio bih da je to za moje dobro. Da se malo odmorim, da je rotacija normalna procedura u velikom klubu koji ima na raspolaganju 20 kvalitetnih igrača. Brzo sam padao u depresiju, ljutio se što ne igram i to se odražavalo na raspoloženje i status u ekipi. Halilhodžića je možda život naučio da ne pokazuje previše emocije, ali je čovek mekog srca koji je poštenim radom napravio veliku trenersku karijeru.“