Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) ove godine obilježava jubilarnu 20. godišnjicu osnivanja, a čelni ljudi te visokoškolske ustanove poručili su da su ponosni na ostvarene uspjehe i najavljuju nastavak i jačanje misije koju ta ustanova ima.

Ambasador Republike Turkiye u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin podsjetio je da je IUS osnovan prije 20, a prve studente primio prije 19 godina i da je osnivanje takve visokoobrazovne ustanove bila investicija i poklon turskih privrednika i članova akademske zajednice Bosni i Hercegovini.

“IUS je u proteklom periodu postao jedan od prestižnih univerziteta u Bosni i Hercegovini i značajno doprinosi odnosima između dvije zemlje na polju akademskog rada, ali i tako što predstavlja međunarodnu platformu koja okuplja studente iz BiH, Turkiye i drugih zemalja iz svijeta. Mi sa zadovoljstvom pratimo uspjehe IUS-a. Uspostavljena je saradnja i zajednički programi s važnim univerzitetima u Turkiye i smatramo da je to važno za BiH i želimo da se te aktivnosti nastave“, kazao je ambasador Babur Girgin.

Ističući kako mnogi studenti iz BiH i regije studiraju u Turkiye, Babur Girgin je kazao kako je IUS omogućio i dolazak mnogih studenata iz Turkiye u BiH i tako most saradnje na polju obrazovanja učinio dvosmjernim.

“Zahvaljujući IUS-u, više ne idu samo studenti iz BiH u Turkiye, već i iz Turkiye dolaze u BiH i mi kao ambasada to smatramo značajnim mostom“, zaključio je ambasador Babur Girgin.

IUS-ovi studenti znanjem lako zauzimaju svoje mjesto u društvu

Predsjednik Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo (SEDEF), pod čijim okriljem univerzitet djeluje, Hasan Topaloglu podsjetio je da je IUS dobio dozvolu za rad 2003, a prve studente primio 2004. godine.

“Nakon 20 godina mogu reći da smo uspjeli ostvariti uspjehe o kojima smo na početku maštali i zamišljali ih“, kazao je Topaloglu i dodao da je IUS osnovan s idejom da bude plato za naučna istraživanja, edukaciju i upoznavanje mladih iz BiH, Turkiye i drugih dijelova svijeta.

Ističući kako je IUS dao veliki broj akademskih građana i intelektualaca koji su nakon završetka studija postali korisni članovi društva u svojim zemljama i općenito, Topaloglu je kazao da je 2014. godine IUS proglašen najkvalitetnijim univerzitetom na Balkanu od strane akreditacijskog centra sa sjedištem u Beču.

“Naš univerzitet je tako prepoznat i cijenjen, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i mnogo šire. Provodimo program dvojnih diploma sa Istanbul univerzitetom ITU i Marmara univerzitetom. IUS je i u Turkiye postao poznat kao izuzetno kvalitetan univerzitet“, kazao je Topaloglu.

IUS-ov kompleks u Sarajevo prostire se na 73 dunuma površine i u njemu su izgrađeni svi potrebni objekti i sadržaji, a Topaloglu je kazao da postoji mogućnost građenja novih objekata u tom kompleksu kada to bude zahtijevalo povećanje broja studenata.

“Trenutno imamo 2.000 studenata, a taj broj želimo povećati na 3.000 ili 3.500 u naredne tri ili četiri godine. Imamo potencijale za to i svakim danom je naš kvalitet sve prepoznatljiviji u regiji. Nastavit ćemo unapređivati kvalitet, broj studenata i naučnih studija i tako pronositi glas o našem univerzitetu“, kazao je Topaloglu.

Istakao je Topaloglu da svršenici fakulteta na IUS-u danas obnašaju veoma značajne funkcije u privredi, privatnom sektoru, obrazovanju i politici te je dodao da je i to pokazatelj da IUS-ovi maturanti stečenim znanjima i vještinama lako nađu i zauzmu svoje mjesto u društvu.

On je kazao da SEDEF povodom 20. godišnjice osnivanja IUS-a planira povećati fond za stipendije. Upravo ovih dana se provode testiranja za stipendiranje na kojim svršenici srednjih škola mogu dobiti stipendije.

Snimljen i dokumentarni film o osnivanju IUS-a

Dokumentarni film “Priča o osnivanju IUS-a“ bit će sutra premijerno prikazan u kompleksu tog univerziteta.

“Naš univerzitet ima svoju priču, zašto i kako je osnovan, šta o tome misle osnivači, koji su bili njihovi problemi pri osnivanju, kako se rodila sama ta ideja u Turkiye i ovdje u BiH, kako je ona realizirana te je u vezi s tim snimljen dokumentarac koji su uradili profesor i njegova ekipa sa Odjela za vizualne umjetnosti.

Prepoznatljivo ime i najbolji privatni univerzitet u BiH

Rektor IUS-a Ahmet Yildirim istakao je da između misije postavljene pri osnivanju i danas nakon 20 godina nema velike razlike, ali da su ciljevi sve veći shodno uvjetima i dešavanjima u svijetu.

Podsjetivši da je IUS osnovan da bi bosanskim studentima dao kvalitetno obrazovanje i da bi dao novu mogućnost studiranja studentima iz Turkiye, Yildirim je kazao da je nastava počela sa 70-ak studenata, a da danas IUS ima 2.000 studenata s planom povećanja tog broja svake naredne godine.

“IUS je u periodu iza nas izrastao u najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini. Prema renking listama smo odmah iza dva državna univerziteta u BiH, a stalno napredujemo i na evropskom i globalnom planu. Posebnu važnost dajemo i istraživanjima i publikacijama i vidimo da to doprinosi kvaliteti našeg univerziteta. To je za nas važno jer put univerziteta je dug i dugoročan. Ponosni smo gdje smo stigli za ovih 20 godina i vjerujemo da ćemo nastaviti tim putem, a najbolji pokazatelj za to je sve veći interes prema našem univerzitetu i sve bolja prepoznatljivost naših diploma u svijetu“, kazao je Yildirim.

Podsjetio je Yildirim da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na ceremoniji dodjele počasnog doktorata kazao da je IUS važan most kulture i obrazovanja koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Turkiye, ali i sve druge zemlje te ga je uporedio sa Starim mostom. Doista imamo takvu misiju da jačamo bosansko-tursko bratstvo među mladim, da im ponudimo kvalitetno obrazovanje i uspostavljamo vezu među različitim kulturama, a danas imamo studente iz 45 zemalja. Istodobno se tako doprinosi i miru“, kazao je Yildirim.

U sjeni katastrofalnih zemljotresa: Jubilej bez slavljeničkih zabava

Dani otvorenih vrata i Spring fest su događaji na kojima IUS predstavlja svoje dosadašnje uspjehe i planove za budućnost, a Dani otvorenih vrata će biti u subotu na dan kada se održava i ispit za stipendiranje.

Yildirim je kazao da je IUS odveć postao veoma poznat i da i bez takvih promocija privlači pažnju zainteresiranih studenata i njihovih porodica. On je kazao da IUS želi zadržati veliki broj kada su u pitanju studenti iz BiH i Turkiye, ali da u narednom periodu planira povećati broj studenata iz ostatka svijeta.

“Mogli smo organizirati i svečane ceremonije proslave jubilarne 20. godišnjice IUS-a, ali to neće biti slučaj jer smo u velikoj žalosti i boli zbog nedavnih razornih zemljotresa i poplava u kojima smo izgubili mnoge živote. Tako ne razmišljamo o nekim slavljima i zabavama, već ćemo jubilej obilježiti prigodnim kulturnim i edukativnim programima“, kazao je Yildirim.