Oko dvije tisuće liječnika iz svih dijelova Hrvatske okupilo se na velikom prosvjedu na Trgu sv. Marka odakle su poslali poruku premijeru Andreju Plenkoviću "Zdravstvo je tema! Premijeru, vi ste na potezu!".

Veliki prosvjed hrvatskih liječnika kojega je organiziralo pet krovnih hrvatskih liječničkih udruga podržali su brojni strukovni sindikati iz Hrvatske i Europe, od sindikata policajaca i sindikata novinara do sindikalnih predstavnika liječnika u državama Europske unije.

Glavni organizatori prosvjeda su Hrvatski liječnički sindikat (HLS), Hrvatska liječnička komora (HLK), Hrvatsko udruženje bolničkih liječnika (HUBOL), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KOHOR) i Inicijativa mladih liječnika Hrvatske (IMLH).

U Zagreb su, na Trg Franje Tuđmana, autobusima pristigli liječnici u organizaciji sindikalnih strukovnih udruga iz brojnih gradova Hrvatske, odakle su u koloni, iza velikog transparenta "Zdravstvo je tema! Premijeru, vi ste na potezu!", a pod sloganom "SOS za zdravstvo" krenuli Ilicom preko Trga bana Jelačića do Trga sv. Marka gdje su poslali ključne poruke prema Vladi Republike Hrvatske.

Renata Čulinović Čajić, predsjednica HLS-a, okupljenima na Trgu sv. Marka poručila je "Spasite hrvatsko zdravstvo" te upozorila kako se hrvatsko zdravstvo nalazi pred raspadom, što je i ključni razloga ovog prosvjeda.

"Problemi su kronični, a situacija je akutna, i to je dijagnoza. Radimo danonoćno, i zdravi i bolesni. Ne jedan od nas ovdje doživio je da je bio liječen u svojoj ambulanti, a već u sljedećem trenutku je postao pacijent. Mi znamo što znači biti pacijent. Država nas tjera da radimo enormni broj prekovremenih sati. Odrađujemo ih na milijune i to protuzakonito, a država koja nas na to tjera krši svoje zakone", upozorila je Čulinović Čajić.

Dodala je kako se u ambulantama pregleda na stotine pacijenata dnevno te kako to predstavlja veliko opterećenje za liječnike, smanjuje posvećenost liječnika pacijentu te povećava mogućnost liječničke pogreške. Predsjednik HLK-a Krešimir Luetić osvrnuo se na ministra zdravstva Vilija Beroša koji je u vrijeme prosvjeda u priopćenju osudio ovaj prosvjed kao borbu liječnika za njihova bolja materijalna prava, bez osvrta na pacijente.

"Na leđima liječnika počiva hrvatski zdravstveni sustav. Mnogi hrvatski građani nemaju stalnog obiteljskog liječnika, mnoga djeca nemaju primarnog pedijatra, a žene ginekologa. Samo prošle godine cijela jedna opća bolnica liječnika otišla je raditi u inozemstvo, 134 kolege su otišle raditi u inozemstvo i to ne zbog plaća, nego zbog uvjeta rada, zbog ignoriranja i omalovažavanja", rekao je Luetić. Luetić je odbacio navode da je prosvjed organiziran od strane političke oporbe.

"Šutjeli smo tri godine, stavili smo svoje zahtjeve sa strane. Vrijeme šutnje je završilo. Sustav nam se urušava pred očima. Nastavi li se ovako, naši građani više neće imati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu", zaključio je Luetić. "Dosta, dosta" skandirali su okupljeni liječnici koji su nosili brojne transparente: "Nećemo politiku u našu butigu", "Nemojte uzimati zdravlje zdravo za gotovo", "Svaki film katastrofe počinje tako da vlasti ignoriraju stručnjake" i slično.

Čulinović Čajić je naglasila kako su pregovori s političkim predstavnicima trajali u posljednju godinu dana, ali kako nikakvi zahtjevi liječnika nisu provedeni u praksu. Liječnike su u prosvjedu podržali i brojni građani te predstavnici pacijenata.