Akciju su pokrenule s ciljem da olakšaju teške dane svojim sestrama u Turkiye i Siriji.

Tokom promocije akcije prikupljale su novčana i higijenska sredstava koja su potrebna svakodnevno svakoj ženi.

"Pođete u market kako biste kupili keks deci, kada ste se vratili umesto toplog i ušuškanog doma zatekli ste ruševinu. U toj ruševini su i dalje vaša deca. Ovo je samo jedan od prizora koji smo bili u prilici videti putem videa i fotografija koji su zabeleženi u Turkiye i Siriji. Naš bratski narod, ili tamo negde neki ljudi su osetili surovost života na ovom svetu, i osećaće je još dugo vremena, a mi sve to posmatramo iz toplih domova. Vera nas uči strpljivosti, zahvalnosti, saosećajnosti, sve ovo, i još mnogo toga potaklo nas je da pokrenemo akciju koja će biti simboličan zagrljaj, stisak ruke, podrška našim sestrama koje su podnele ovo veliko iskušenje u nadi da će im sredstva za koja smo smatrali da su elementarna bar malo olakšati život i funkcionisanje u oklnostima u kakvim se sada one nalaze", priča za Anadoliju predsednica Udruženja "En-Nisa" iz Novog Pazara, Azra Šemsović.

Vrednost jednog higijenskog paketa iznosi nešto više od 50 evra.

Svaki od 110 paketa koje će uputiti sestrama u potrebi u Turkiye i Siriji sastoji se od hidžaba, potkošulja, donjeg veša, čarapa, kupki, tečnog sapuna, šampona za kosu, antibakterijskog gela, labela za usne, krema za ruke i lice, četkice i paste za zube, četki za kosu, higijenskih uložaka, noktoreza, vlažnih maramica i ogledalceta.

U svaki paket spakovale su i pismo podrške sestrama na turskom i arapskom jeziku.

"Odlučile smo se formirati higijenski paket sazdan od neophodnosti koje svaka žena treba da ima u svakodnevnici i bez kojih ne može. Paketi su individualni i satkani od mnogo ljubavi, saosećanja i empatije. Predstavljaju veliku podršku, gde smo kroz pisma punih reči optimizma i nadahnuća svakoj ženi dale do znanja da nisu same i da u dalekom Sandžaku i dijaspori, postoje sestre koje misle na njih i koje su uvek tu za njih. Njihovo iskušenje je i naše iskušenje, jer ummet je jedno telo. Kada se jedan deo tog tela razboli, ostali delovi osećaju bol. Tu smo da jedni druge lečimo, bodrimo i volimo. To je naš zadatak na ovoj prolaznoj dimenziji", dodala je Šemsović.

Žene iz ovog udruženja iz donacija građana Sandžaka i sandžačke dijaspore uputile su u područja pogođena zemljotresom značajne količine humanitarne pomoći u vidu jastuka, ćebadi, jorgana i odeće.

Osim toga na račun AFAD-a uplatile su 37.000 evra, za 110 higijenskih paketa izdvojile su 5.000 evra, a organizaciji "Anda" iz Turkiye uplatiće 8.000 evra za higijenske pakete za devojke i žene u Turkiye te pakete sa slatkišima i igračkama za mališane u područjima pogođenim razornim zemljotresima.

Udruženje "En-Nisa" u avgustu 2021. godine sprovelo je i akciju prikupljanja sredstava za pomoć narodu Republike Turkiye stradalom u požarima, te za kupovinu stabala koja će se saditi na teritorijama tada zahvaćenim vatrenom stihijom.