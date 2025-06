Međunarodno vijeće medicinskih sestara (ICN) u ponedjeljak je upozorilo na nedostatak medicinskih sestara na globalnom nivou, navodeći da se to pitanje treba tretirati kao hitna zdravstvena situacija na globalnom nivou.

"Zdravstveni sistemi širom svijeta tek će početi da se oporavljaju od posljedica pandemije i obnavljaju kada bude dovoljno ulaganja u dobro podržanu globalnu radnu snagu medicinskih sestara", navodi se u nedavno objavljenom izvještaju ICN-a pod naslovom "Recover to Rebuild: Investing in the Nursing Workforce for Health System Effectiveness."

Istraživanje je otkrilo da je 40 do 80 posto medicinskih sestara izjavilo da su iskusile simptome psihičkog stresa. Broj medicinskih sestara koje su izrazile namjeru da napuste porastao je na 20 posto ili više, a godišnja stopa fluktuacije bolnica porasla je na 10 posto ili više.

"Naš izvještaj potkrepljuje ono što smo govorili od početka pandemije: medicinske sestre su bile na prvim linijama fronta, a često i na vatrenoj liniji i to je uzelo danak", rekla je predsjednica ICN-a Pamela Cipriano.

Kako je kazala, "sat otkucava" i vrijeme je da se poduzmu odlučni koraci, dodajući da su medicinske sestre osnovna životna snaga za izgradnju zdravije zajednice.

Prema izvještaju ICN-a, izostanci s posla i štrajkovi koji utiču na radnu snagu medicinskih sestara simptomi su tekućeg opasnog stanja zdravstvene zaštite i moraju se hitno rješavati.

ICN čini više od 130 nacionalnih udruženja, koja predstavljaju 28 miliona medicinskih sestara širom svijeta.

"Nedostatak medicinskih sestara širom svijeta treba smatrati hitnom zdravstvenom situacijom na globalnom nivou, a oporavak od trenutne situacije mora biti prioritet za sve vlade", rekao je izvršni direktor ICN-a Howard Catton, koji je i koautor izvještaja.