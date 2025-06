Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković primio je u nastupni posjet ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Fortu.

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar Butković i ministar Forto održali su zajednički sastanak u Zagrebu nakon kojeg su potpisali Dodatak Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici.

Ministri Forto i Butković razgovarali su o do sada realiziranim zajedničkim projektima te projektima koji su u pripremi, jedan od njih je zajednička sjednica Vlade Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja će se održati u lipnju ove godine u Zagrebu.

„Mislim da ne postoji simboličnija priča o suradnji od gradnje mostova, što je bila glavna tema danas. Rekonstrukcija mosta Brčko - Gunja koja dolazi jako brzo, izgradnja novog mosta i sve one točke gdje se spajamo, ubrzanje prometa ljudi, ideja i roba između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je ključni zadatak u narednom periodu. Put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju prolazi kroz Hrvatsku i mi moramo otvoriti svoje granice prema vama i očekujemo suradnju i pomoć“, izjavio je Forto.

Hrvatski ministar Oleg Butković svoju dosadašnju, sedmogodišnju ministarsku suradnju s kolegama iz Bosne i Hercegovine ocijenio je iznimno dobrom i uspješnom.

„Mi smo potpisali dodatak postojećem sporazumu, koji je potpisan prije nešto više od dvije godine, o održavanju i rekonstrukciji postojećih mostova, ali smo sada u taj sporazum ugradili i dva velika mosta koja su izgrađena od posljednjeg potpisivanja sporazuma. To je most Svilaj na koridoru 5C i most kod Gradiške na Savi. To su dva zaista velebna projekta koja smo zajedničkim snagama izgradili, napravili. Most Svilaj, koji impresivno izgleda i koji je izgrađen prije više od godinu i pol dana, je u funkciji, dok se za završeni most kod Gradiške čeka završetak pristupne ceste s hrvatske strane koja bi trebala biti gotova početkom sljedeće godine. Tada će se u funkciju staviti i granični prijelaz, što je važno za obje države“, rekao je Butković.

Najaktualniji za proces obnove trenutno je stari most Brčko, odnosno prijelaz Brčko – Gunja, na kojem su povjerenstva obiju država završila posao i za njegovu obnovu, vrijednu oko 4 milijuna eura, sljedećeg mjeseca trebao bi se potpisati sporazum. Obnovu ovog mosta dvije države financiraju zajednički, udjelom od po 50 posto sredstava.

Butković je naglasio kako je pokrenuto pitanje izgradnje novog mosta kraj Brčkog, dodavši kako je prostorno-planska dokumentacija za izgradnju pristupnih cesta s hrvatske strane završena i kako se završetak iste dokumentacije očekuje od strane BiH. Izgradnjom ovog mosta bit će aktivan još jedan granični prijelaz između dvije zemlje.

Koridor 5C koji prolazi kroz Hrvatsku i BiH te završava u hrvatskoj luci Ploče gotovo je završen na hrvatskom dijelu teritorija, s mostom Svilaj i 88 kilometara dionice te nedavno otvorenom autocestom do Belog Manastira. Ostalo je još nekoliko kilometara za čiju su izgradnju Hrvatske autoceste (HAC) već raspisale natječaj, tako da se njegov potpuni završetak očekuje sljedeće godine, najavio je ministar Butković.

Razgovarali su i o cesti Zagvozd – Imotski koja se nastavlja na cestu Mostar – Grude za koju je potrebno dogovoriti spojnu točku, kao i o tranzitu prijevoznika na manjim pograničnim prijelazima bez ograničenja. Tema je bila i obnova Unske pruge koja je važna za obje zemlje i koja bi se s obje strane mogla financirati iz EU fondova.