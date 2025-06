Premijer Kosova Albin Kurti ironizovao je odbijanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da potpiše Sporazum iz Brisela i Aneks iz Ohrida, kroz svoj post na Twiteru, upitavši da li je Vučić "doktor Ne ili gospodin Nyet (rusko ne)".

“Nakon što je odbio da potpiše Sporazum od 27. februara i pre nego što je ponovo odbio da potpiše Aneks od 18. marta, predsednik Srbije je odbio moju velikodušnu ponudu samo-menadžiranja za kosovske Srbe, u Zajednici koju bih ja sastavio i predložio. Da li je on Dr No ili G. ​​Nyet? Pa, znamo da on nije doktor”, napisao je Kurti.

Ranije u utorak Kurti je rekao da se sa implementacijom sporazuma trebalo početi od juče, ali da to nije učinjeno krivicom Srbije. On očekuje da međunarodna zajednica bude čvršća i da osudi Srbiju koja nije ozbiljna u odnosu na razgovore i sporazum sa Kosovom.

"I osnovni sporazum i plan implementacije su već usaglašeni. Za nas je to dogovor, ali očekujem da međunarodni faktor osudi ponašanje Srbije, koja na sastancima kaže ja ne potpisujem, a između sastanaka kaže da ništa ne sprovodi“, rekao je Kurti.

Nakon sastanka u Ohridu, 18.marta, visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Josep Borrell izjavio je postignut dogovor o Aneksu primene EU predloga za put nomralizacije odnosa Kosova i Srbije.

Borrell je tada kazao da je EU predložila abciozniji Aneks, detaljniji, ali da strane nisu uspele da postignu saglasnost o toj detaljnijoj verziji.

“S jedne strane, Kosovo nije imalo fleksibilnost u vezi supstance, a sa druge strane Srbija je prvo istakla princip da ne potpiše, iako je spremna da primeni”, kazao je Borrell.