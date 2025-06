Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, nakon sastanka s mađarskim ministrom vanjskih poslova i trgovine Peterom Szijjartom, poručio je da dvije zemlje nemaju otvorenih pitanja i da postoji interesovanje za saradnju u oblasti energije.

Szijjarto je doputovao u posjetu Bosni i Hercegovini, a za danas je najavljen i sastanak s ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenadom Nešićem.

"Jako mi je drago da smo danas imali priliku razgovarati o odnosima naše dvije zemlje, jako dobroj saradnji, zemlji s kojom nemamo otvorenih pitanja niti velikih problema i s kojom raste obim naše trgovinske razmjene", kazao je Konaković.

Smatra da se s Mađarskom otvaraju i nove šanse za trgovinsku razmjenu.

Zahvalio se kolegi u Mađarskoj koji su podržali kandidatski status Bosne i Hercegovine i koji su veliki zagovornici proširenja Evropske unije (EU).

Konaković je rekao da su se imali priliku uvjeriti u dobru volju prijatelja iz Mađarske podsjećajući na doniranje vakcina tokom pandemije COVID-19.

Dotakao se i stipendiranja studenata iz Bosne i Hercegovine navodeći da je 50 studenata dobilo priliku da studira i da su stipendirani od strane mađarske vlade.

"Razgovarali smo i o Otvorenom Balkanu i šansi za Bosnu i Hercegovinu koja bi trebala biti dio integracijskih procesa. Prenio sam još jednom i ponovio naš stav da smo blizu završetka Berlinskog procesa, ratifikacije dokumenata koji brzo treba da budu potvrđeni u parlamentima Srbije i Crne Gore. Nadam se da će tada i Bosna i Hercegovina imati priliku da ratificira svoje dokumente i da onda o Otvorenom Balkanu pričamo kao o novom izazovu i novoj šansi", rekao je Konaković.

Ukazao je na dobro raspoloženje da u oblasti energije sarađuju sa svim zainteresovanim stranama.

"Govorio sam i o tome da nam ne smeta i podržavamo svaku regionalnu saradnju svih dijelova Balkana i Evrope, naravno sve dok ona poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i naše propise", poručio je Konaković.

Odgovarajući na pitanja o Otvorenom Balkanu kazao je da u Bosni i Hercegovini postoji ratificirani sporazum Berlinski proces koji je za ovu zemlju veoma važan.

"Nećemo uopšte razgovarati o Otvorenom Balkanu dok ne završimo ratifikaciju Berlinskog procesa. Kada završimo ratifikaciju Berlinskog procesa, koji otvara jako puno prostora za ekonomsku saradnju svima na Balkanu, Bosni i Hercegovini daje šansu zato što smo mi druga ekonomija regiona, onda ćemo razmotriti i učestvovati u razgovorima o Otvorenom Balkanu", kazao je Konaković.

Szijjarto: Očekujemo od Brisela da učini korake na polju procesa pridruženja BiH u EU

Bosna i Hercegovina može da računa na Mađarsku, na Vladu Mađarske, u interesu da proces pridruženja BiH Evropskoj uniji (EU) najzad bude ubrzan, izjavio je ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjarto nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem u Sarajevu.

Mađarski ministar rekao je da današnja situacija odnosno izazovi koje je donio ratni konflikt u Ukrajini, s kojima se suočava cijeli evropski kontinent, i u okviru njega centralna Evropa, pokazuje koliko je bila greška EU što proteklih godina nije pospješila proširenje na područje Zapadnog Balkana.

On je istakao da bi, da je područje Zapadnog Balkana pripojeno EU, mogli mnogo efikasnije da se nose i suočavaju s teškoćama.

"EU bi bila jača i mogli bismo efikasnije da se izborimo s ilegalnim migracijama", rekao je Szijjarto.

Prema njegovim riječima, Mađarska je prošle godine na južnim granicama zaustavila više od 265.000 ilegalnih migranata.

"Mađarska želi da se ubrza proces proširenja EU, ali i vi vrlo dobro znate da u EU postoje države članice koje samo verbalno podržavaju proširenje EU, a kada dođe do odlučivanja vrlo su uzdržani. Zbog toga mi pozivamo zemlje članice da prestanu s onemogućavanjem i ograničavanjem procesa proširenja EU, jer to i za EU i Mađarsku znači sigurnosni rizik", rekao je on.

Dodao je da je i za njih značajna stabilnost BiH te da očekuju od Brisela da učini korake na polju procesa pridruženja BiH.

"I sami vidite da Brisel nekada zbog jednostavnosti pribjegava sankcijama, ali ako pogledamo koliko su sankcije bile uspješne proteklih decenija mislim da možemo da zaključimo da nisu dovele do značajnijih rezultata. Ista je situacija sada s briselskim sankcijama. Nikako ne pristajemo na to da EU uvede bilo kakve sankcije u odnosu na Zapadni Balkan", rekao je on.

Istakao je da oni koji smatraju da se sankcijama mogu riješiti bilo kakvi problemi ne znaju kakva je ovdje situacija i pokušavaju da prikriju svoje neznanje.

"Podržavamo dijalog u obostranom interesu", dodao je on.

Prema njegovim riječima ekonomska saradnja BiH i Mađarske je razvijena, a obim robne razmjene prošle godine je bio veći od 600 miliona eura, što je povećanje za 20 posto.

Nešić: Odobravanjem kandidatskog statusa za članstvo u EU, BiH dobila novi zamah za usvajanje evropskih standarda

I ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić se sastao s ministrom vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peterom Szijjartom.

Tokom sastanka razgovarano je o situaciji u Bosni i Hercegovini, bileteralnoj saradnji i zajedničkim izazovima u oblasti sigurnosti.

Jačanje odnosa i doprinos izgradnji stabilnosti i sigurnosti su ocijenjeni veoma važnim, ne samo za unutrašnje odnose unutar država već i za ukupni ekonomski razvoj i napredak regiona.

Razgovarano je o ilegalnim migrantskim tokovima i nastavku saradnje na suzbijanju ove pojave, uz naglašavanje potrebe zaštite vanjskih granica i koordinisane mjere sprečavanja krijumčarenja i trgovine ljudima.

Istaknuto je da je odobravanjem kandidatskog statusa za članstvo u Evropsku uniju (EU), Bosna i Hercegovina dobila novi zamah za napredak i usvajanje evropskih standarda.

Nešić je istakao da Mađarska može da pruži značajnu podršku u ovoj oblasti, uz prenos znanja i iskustava u ispunjavanju preporuka EU.