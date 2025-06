Medvedev: Isporuka oružja Ukrajini približava nuklearnu apokalipsu

"Isporuka stranog oružja Ukrajini u konačnici svakim danom približava nuklearnu apokalipsu. To ne znači da će se to dogoditi, ali četiri jahača apokalipse su na putu i nastavljaju se kretati. Možete biti sigurni u to", rekao je Medvedev.